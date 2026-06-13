"Trainspotting" tarzındaki reklamda yer alan Scott McTominay'in hiç şüphesi yok: "İskoçya'yı seç". Son günlerde, Napoli'nin orta saha oyuncusunun başrolünde yer aldığı bir reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Danny Boyle'un yönettiği, Edinburgh'da geçen ve Ewan McGregor'un başrolünde oynadığı kült filmden esinlenen reklamda, geçen yılın Serie A'nın en iyi futbolcusu, artık ikinci vatanı haline gelen bu şehirde dolaşırken, "doğduğunuz yeri seçemezsiniz ama kimi destekleyeceğinizi seçebilirsiniz" diyor.Vezüv'ün gölgesinde, Steve Clarke'ın çalıştırdığı milli takımın simgesi olan oyuncuya destek veren pek çok kişi olacak. Ünlü Tartan Army, 28 yıl sonra tam da McFratm olarak bilinen oyuncu sayesinde Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Merakla beklenen maç bu gece saat 3'te Haiti ile oynanacak. Ardından, Fransa'da da karşılaştıkları iki rakip olan Fas ve Brezilya ile mücadele edecekler.
Çeviri:
McTominay, "Trainspotting" ile İskoçya'ya öncülük ediyor: Tüm zamanların en güçlü Tartan Army'siyle Dünya Kupası'na
HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ TARTAN ORDUSU VE KRAL KARLO'NUN İZNİ
Taraftarlar, renkli gayda sesleri eşliğinde, Massachusetts’in Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu’ndaki ilk maça hazır: Ancelotti'nin Brezilya'sı ve Afrika şampiyonu ile birlikte oldukça zorlu C Grubu'na dahil olan İskoçlar, on iki üçüncü sıradaki takım arasından en iyi sekizinin de eleme turuna kalacağı göz önüne alındığında, Karayip milli takımı karşısında ikna edici bir şekilde üç puanı mutlaka almalıdır. Son günlerde mide rahatsızlığı yaşayan McTominay'in yanı sıra, Aston Villa formasıyla Avrupa Ligi'ni kazanan McGinn ve Torino'lu Che Adams da kadroda yer alacak. Ayrıca, Hearts formasıyla harika bir sezon geçiren ve İskoç Premier Ligi'nde Celtic'in hemen arkasında ikinci sırada yer alan, kısa süre önce Glasgow Rangers'a transfer olan sürpriz isim Shankland da kadroda yer alacak. İskoç taraftarlar arasında, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'a yeni transfer ettiği Andy Robertson'ın kaptanlığını yaptığı takım için heyecan artıyor. Boston'da 30 bin taraftar bekleniyor: Hatta Başbakan John Swinney, maçın geç saatte oynanması nedeniyle taraftarların çalışmamasını sağlamak için Kral Charles'tan Pazartesi günü için özel bir resmi tatil gününü kabul ettirdi.
DALGISH'TEN HENDRY'YE, "FLOWER OF SCOTLAND"IN GERİ DÖNÜŞÜ
Son yirmi yılın ardından gerçek bir yeniden doğuş; 70'ler ve 90'ların ihtişamının ardından gelen en karanlık dönemden sonra, milli takım tarihinin en iyi oyuncularından ikisi olan Kenny Dalglish ve Colin Hendry gibi yıldızların öncülüğünde İskoçya, en önemli turnuvaları asla kaçırmazdı: 1974 ile 1990 yılları arasında beş Dünya Kupası'na beş kez katılmış, ayrıca 1992, 1996 ve 2020 yıllarında üç kez Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı. Bu başarı, tuz ve kömür endüstrilerinin arasında doğan teknik direktör Steve Clarke'ın eseridir. Clarke, Aston Villa'da yardımcı antrenörlük ve Kilmanrock'ta baş antrenörlük deneyimlerinin ardından, 2019'dan itibaren İskoç milli takımını yeniden canlandırmak gibi zorlu bir görevi üstlendi ve bu konuda büyük başarılar elde ediyor. Hampden Park'ta en büyülü gecelerde "Flower of Scotland" marşının avaz avaz söylenmesiyle de kanıtlandığı gibi, futbolcuların ve taraftarların ruhu birleşiyor.
KILT VE UMUTLAR
Bu kez hayal kurmak mümkün; zira bu takım, kendi ülkesinde şimdiden "gelmiş geçmiş en iyi Tartan Army" olarak anılıyor. Oyuncuların isimlerine, kalitelerine ve Premier Lig, Championship ve İskoçya'nın büyük kulüplerinde forma giydikleri takımlara bakıldığında, bunun doğru olduğu anlaşılıyor: Napoli'den İtalyan Billy Gilmour ve Lewis Ferguson da öne çıkan isimler arasında. Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow, dün sabah İskoç taraftarlarının renkli ve pitoresk kalbini oluşturan ordusuyla doluydu. Bu ordunun en belirgin özellikleri, renkli ve ekose desenli kiltler ve diz altına kadar uzanan çoraplardı: Bu seferki hayal, sonuna kadar gitmek.