Son yirmi yılın ardından gerçek bir yeniden doğuş; 70'ler ve 90'ların ihtişamının ardından gelen en karanlık dönemden sonra, milli takım tarihinin en iyi oyuncularından ikisi olan Kenny Dalglish ve Colin Hendry gibi yıldızların öncülüğünde İskoçya, en önemli turnuvaları asla kaçırmazdı: 1974 ile 1990 yılları arasında beş Dünya Kupası'na beş kez katılmış, ayrıca 1992, 1996 ve 2020 yıllarında üç kez Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı. Bu başarı, tuz ve kömür endüstrilerinin arasında doğan teknik direktör Steve Clarke'ın eseridir. Clarke, Aston Villa'da yardımcı antrenörlük ve Kilmanrock'ta baş antrenörlük deneyimlerinin ardından, 2019'dan itibaren İskoç milli takımını yeniden canlandırmak gibi zorlu bir görevi üstlendi ve bu konuda büyük başarılar elde ediyor. Hampden Park'ta en büyülü gecelerde "Flower of Scotland" marşının avaz avaz söylenmesiyle de görüldüğü gibi, futbolcuların ve taraftarların ruhu birleşiyor.







