McTominay'ın golü, eski Manchester United yıldızının Serie A şampiyonluğundan vazgeçmemesi sayesinde Napoli'yi Parma deplasmanında kurtardı
Napoli, şimşek gibi bir başlangıç karşısında şaşkına döndü
Antonio Conte’nin takımı, beş maçlık galibiyet serisiyle Stadio Ennio Tardini’ye geldi, ancak maçın başlangıç düdüğünün çalınmasından hemen sonra şok bir darbe aldı.
Ev sahibi takımın öne geçmesi sadece 33 saniye sürdü. Gabriel Strefezza, Nesta Elphege'nin kafayla indirdiği topu yakaladı ve Vanja Milinkovic-Savic'i uzak direğin yanından geçerek golü attı.
Erken gelen gol Parma'ya cesaret verdi ve heybetli Elphege'nin önderlik ettiği fiziksel oyun, Napoli savunmasına ciddi sorunlar çıkardı.
McTominay imdadımıza yetişti
Kabus gibi bir başlangıca rağmen, Napoli'nin yıldız oyuncuları sahneye çıkmaya başlayınca takım yavaş yavaş oyuna ağırlığını koydu. 60. dakikada Rasmus Hojlund asist rolünü üstlenerek McTominay'e pas verdi; McTominay da topu köşeye göndererek bu etkileyici sezonun 12. golünü attı.
Maçın son dakikaları, her iki takımın da galibiyet golünü aradığı çılgın bir mücadeleye sahne oldu. Alisson Santos, Parma adına iki kez gole çok yaklaştı ancak topu az farkla ıskaladı, ardından uzatma dakikalarında Suzuki'nin müdahalesiyle gol fırsatını kaçırdı. Diğer tarafta ise Milinkovic-Savic, Mandela Keita'nın şutunu kurtarmak için hayati bir kurtarış yaptı ve Napoli'nin Emilia-Romagna'dan bir puanla ayrılmasını ve ilk iki sıradaki yerini korumasını sağladı.
Şampiyonluk yarışı henüz bitmedi
Bu sonuçla Napoli, lider Inter'in altı puan gerisinde kaldı; Nerazzurri, Como ile oynayacağı ertelenen maçı kazanırsa bu fark dokuza çıkabilir.
Ancak McTominay, takımının Scudetto'yu savunma şansına ilişkin kararlı tavrını sürdürdü. Maçın bitiminden sonra konuşan İskoçya milli takım oyuncusu, takımın henüz pes etmeye hazır olmadığını açıkça belirtti.
McTominay, DAZN Italia'ya verdiği demeçte, "Elbette hiçbir şeyin bitmediğini biliyoruz ve devam etmenin önemli olduğunu biliyoruz" dedi. "Bugün çok zor bir maçtı, Elmas ve Hojlund ile de fırsatlarımız oldu. Futbol budur, hoşunuza gitmeyen sonuçlar alırsınız ve bu da onlardan biri. Önümüzdeki altı maçı yüksek seviyede oynamalı ve maksimum puanı almaya çalışmalıyız."
Sakatlık krizi olmasına rağmen mazeret yok
Conte, birçok kilit oyuncunun sakatlığı nedeniyle zorlu bir dönemi atlatmak zorunda kaldı; ancak McTominay, takımın performansını kulübün sakatlar listesiyle gerekçelendirme yönündeki her türlü iddiayı hemen reddetti.
O, sakatlıkların sezon boyunca bir faktör olduğunu kabul etmekle birlikte, takımın bu kritik dönemde sahadaki performansının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
"Maç sonrası röportajlar duygusal olabilir, doğru şeyler söylersiniz ve çok fazla sakatlığımız olduğu, birçok maçta oyuncularımızın eksik olduğu doğru. Anahtar nokta bu, tüm bu müsabakalarda oynayabilecek oyunculara ihtiyacınız var, ama bizde gerçekten yoktu," diye ekledi.