McKennie Oktoberfest’te coştu: avaz avaz şarkılar ve lunapark oyuncakları

Milli takımların maçları nedeniyle iki hafta sonu sahalardan uzak kalacak Juventus, Continassa’da kalan oyunculara beş gün izin verdi. Takım, gelecek hafta Luciano Spalletti yönetiminde yeniden antrenmanlara başlayacak. Arayı seyahat ederek değerlendirmeyi seçen isimlerden biri de McKennie oldu. ABD’li futbolcu, Instagram hikâyelerinde arkadaşlarıyla birlikte Oktoberfest’te geçirdiği günden bazı anları paylaştı: önce dans edip avazı çıktığı kadar şarkı söylediği bir video, ardından da lunaparktaki bazı görüntüler; böylece Bavyera’daki gezisi sırasında ne kadar eğlendiğini de gözler önüne serdi.