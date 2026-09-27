Milli takım arası sürerken bazı isimler bu dönemi kafa dinlemek ve birkaç günlüğüne dinlenmek için değerlendiriyor. Bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri kadrosuna çağrılmayan Juventus orta saha oyuncusu Weston McKennie. Teknik direktör Mauricio Pochettino, kas problemi yaşayan ve kısa süre önce sahalara dönen 1998 doğumlu oyuncuyu kadroya almama kararı verdi. McKennie de bu arayı kısa bir yurt dışı tatili için değerlendirdi ve Münih'teki Oktoberfest'e uğradı.
McKennie Oktoberfest’te coştu: avaz avaz şarkılar ve lunapark oyuncakları
Oktoberfest’te şarkılar ve lunapark eğlenceleri
Milli takımların maçları nedeniyle iki hafta sonu sahalardan uzak kalacak Juventus, Continassa’da kalan oyunculara beş gün izin verdi. Takım, gelecek hafta Luciano Spalletti yönetiminde yeniden antrenmanlara başlayacak. Arayı seyahat ederek değerlendirmeyi seçen isimlerden biri de McKennie oldu. ABD’li futbolcu, Instagram hikâyelerinde arkadaşlarıyla birlikte Oktoberfest’te geçirdiği günden bazı anları paylaştı: önce dans edip avazı çıktığı kadar şarkı söylediği bir video, ardından da lunaparktaki bazı görüntüler; böylece Bavyera’daki gezisi sırasında ne kadar eğlendiğini de gözler önüne serdi.
McKennie ve Almanya
Hatırlatalım ki McKennie’nin Almanya ile bağı güçlü. Altı ile dokuz yaşları arasında, babasının görev yaptığı Ramstein Hava Üssü yakınlarındaki Almanya’nın Kaiserslautern kentinde yaşadı. Daha sonra da 2017 ile 2020 arasında Schalke forması giydi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun