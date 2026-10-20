Hvicha Kvaratshelia, sezon başından bu yana gösterdiği performans göz önüne alındığında Paris Saint-Germain'de artık ilk on birin vazgeçilmezi değil. Ancak büyük maçlarda yapmaya alışkın olduğu gibi, bu akşam salı günü Barcelona karşısında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kendisini bir kez daha kanıtlayabilir.

Oyuncunun istikrarsız performansı, maç öncesinde RMC kanalındaki "L'After Foot" programında tartışma konusu oldu. Konuklar şu soruyu sordu: Kvaratshelia büyük bir maçta bir kez daha sahaya damga vurarak yanıt verecek mi?

Geçen yıl Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunun en önemli mimarlarından biri olarak görülen Gürcü oyuncu, 2026-2027 sezonuna karmaşık bir başlangıç yaşıyor. Barcelona karşısındaki Avrupa randevusu ise, yanıt verme kapasitesini ölçmek için tam da doğru zamanda geliyor.