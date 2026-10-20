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Mbappe ve Yamal'ın gürültüsü Paris'in yıldızını hayal kırıklığına uğrattı: Barcelona maçı onu kurtarır mı?

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
K. Kvaratskhelia
K. Mbappe
L. Yamal
Fransa
İspanya
Gürcistan

Dönüm noktası mı yoksa krizin başlangıcı mı?

Hvicha Kvaratshelia, sezon başından bu yana gösterdiği performans göz önüne alındığında Paris Saint-Germain'de artık ilk on birin vazgeçilmezi değil. Ancak büyük maçlarda yapmaya alışkın olduğu gibi, bu akşam salı günü Barcelona karşısında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kendisini bir kez daha kanıtlayabilir.

Oyuncunun istikrarsız performansı, maç öncesinde RMC kanalındaki "L'After Foot" programında tartışma konusu oldu. Konuklar şu soruyu sordu: Kvaratshelia büyük bir maçta bir kez daha sahaya damga vurarak yanıt verecek mi?

Geçen yıl Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunun en önemli mimarlarından biri olarak görülen Gürcü oyuncu, 2026-2027 sezonuna karmaşık bir başlangıç yaşıyor. Barcelona karşısındaki Avrupa randevusu ise, yanıt verme kapasitesini ölçmek için tam da doğru zamanda geliyor.

  • Karışık bir kafa: Kvaratskhelia'nın performans dalgalanması "kabul edilemez"

    Lyon ve Saint-Étienne'in eski oyuncusu François Clerc, pazartesi akşamı programda şunları söyledi: "Kvara maça ilk 11'de başlarsa büyük bir maç çıkarır. Davranış açısından baktığımızda, kafasının (karışık) olduğunu ve orada olmadığını hissediyoruz. Bir tür rahatsızlık hissediyoruz. Fransa Ligi'nde iyi maçlar çıkardı, ama şu an her halükârda hayal kırıklığı yaratıyor."

    Gazeteci Daniel Riolo ise Gürcü oyuncunun Fransa Ligi ile UEFA Şampiyonlar Ligi arasındaki seviye farkının bir soruna dönüşebileceğini düşünüyor.

    Şöyle konuştu: "Eğer (Barcelona karşısında) oynarsa ve her zaman olduğu gibi (Şampiyonlar Ligi'nde) iyi olursa, bence bir süre sonra verilecek mesaj şu olur: bunu yapmayı bırak."

    Gürcü oyuncunun maçları seçtiğini ve Fransa Ligi karşılaşmalarını umursamadığını, bu yüzden iki turnuva arasında seviyesinin değiştiğini belirtti.

    Şunları ekledi: "Oyuncuların maçları seçtiği teorisinin varlığı konusunda hemfikiriz ve bunu sakin bir şekilde geçiştiriyoruz, çünkü Paris Saint-Germain'de herkesin Fransa Ligi'ni umursamadığını fark ettik. Ama bu çok büyük, hatta fazlasıyla büyük bir mesele olur. Fransa Ligi'nde gerçekten vasat. Yarın iyi oynarsa ve ben teknik direktör olsaydım, bunu kabul etmezdim."

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  • Altın Top gürültüsü hayal kırıklığının sebebi olabilir

    Gazeteci ve teknik analist Florent Gautreau, Luis Enrique'nin Kvaratshelia'yı yedek kulübesinde bırakabileceğini ve istenen seviyesine ve davranışına geri dönmediği için üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini düşünüyor. Ancak Gürcü oyuncunun ilerleyen dönemde mükemmel bir futbolcu olarak geri döneceğini ve hem yerel hem de kıtasal düzeyde ilk on bir yerini yeniden kazanacağını öngördü.

    Gazeteci ve analist Walid Acherchour ise oyuncunun seviyesindeki bu dalgalanmaya bir açıklama bulamadı ve şunları söyledi: "Bu yıl Dünya Kupası'na katılmadı ve ideal bir hazırlık dönemi geçirdi. Peki Ballon d'Or için en iyi beş aday arasında yer alabilecek Kvara'nın, Strasbourg karşısında bireysel bir pozisyonda çalım denemesi yapamaz hale geldiğini nasıl açıklayabiliriz?"

    Gautreau ise bu soruya olası bir yanıt verdi: "Ballon d'Or ile ilgili tüm tartışmalarımızda önemini küçümsediğimiz bir şey var: Sezon başında geldiğinde belki de kendini aday olarak görüyordu, ancak herkesin (Mbappe, Yamal ve Dembele) adaylık kampanyalarının büyük makinesi içinde, artık kendisinden söz edilmediğini gördü."

    Şöyle devam etti: "Belki de bu yüzden seviyesi düştü (hayal kırıklığı nedeniyle), oysa Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra muhteşem bir sezon başlangıcı bekliyordu."

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