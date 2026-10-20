24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP
Çeviri:

"Mbappe ve Yamal gürültüsü hayal kırıklığının sebebi": Barcelona mücadelesi Paris Saint-Germain yıldızının sezonunda dönüm noktası olur mu?

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
K. Kvaratskhelia
K. Mbappe
L. Yamal
Fransa
İspanya
Gürcistan

Son fırsat mı, yoksa krizin başlangıcı mı?

Khvicha Kvaratskhelia sezon başından bu yana gösterdiği performans göz önüne alındığında Paris Saint-Germain'de artık ilk on birin değişmez ismi değil; ancak büyük maçlarda yapmaya alışık olduğu gibi, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında kendini bir kez daha kanıtlayabilir.

Oyuncunun istikrarsız performansı, maç öncesinde RMC kanalındaki "L'After Foot" programında tartışma konusu oldu. Konuklar şu soruyu sordu: Kvaratskhelia bir kez daha büyük bir maçta sahneye çıkarak cevabını verecek mi?

Geçen yıl Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunun en öne çıkan mimarlarından biri olarak görülen Gürcü oyuncu, 2026-2027 sezonuna karmaşık bir başlangıç yaşıyor. Barcelona karşısındaki Avrupa randevusu ise onun cevap verme kapasitesini ölçmek için tam da uygun bir zamanda geliyor.

  • Dağınık bir kafa: Kvaratshelia'nın dalgalı performansı "kabul edilemez"

    Lyon ve Saint-Étienne'in eski oyuncusu François Clerc, pazartesi akşamı programda şunları söyledi: "Eğer Kvara maça ilk 11'de başlarsa, büyük bir maç çıkarır. Davranışları açısından, (dağınık) bir kafayla oynadığını ve zihinsel olarak orada olmadığını hissediyoruz. Bir tür huzursuzluk hissediyoruz. Fransa Ligi'nde iyi maçlar ortaya koydu, ama şu anda her halükarda hayal kırıklığı yaratıyor."

    Gazeteci Daniel Riolo ise Gürcü oyuncunun Fransa Ligi ile Şampiyonlar Ligi arasındaki seviye farkının bir soruna dönüşebileceği görüşünde.

    Şöyle konuştu: "Eğer (Barcelona karşısında) oynar ve her zamanki gibi (Şampiyonlar Ligi'nde) iyi olursa, bir süre sonra verilecek mesajın şu olacağını düşünüyorum: Bunu yapmayı bırak."

    Gürcü oyuncunun maçları seçtiğini ve Fransa Ligi karşılaşmalarını önemsemediğini, bu yüzden iki turnuva arasındaki seviyesinin farklılık gösterdiğini belirtti.

    Şunları ekledi: "Oyuncuların maçları seçtiği teorisinin varlığı konusunda hemfikiriz ve Paris Saint-Germain'de herkesin Fransa Ligi'ni önemsemediğini fark ettiğimiz için bunu sakin bir şekilde geçiştiriyoruz. Ama bu çok büyük, hatta gereğinden fazla bir şey olurdu. Fransa Ligi'nde gerçekten vasat. Yarın iyi olursa ve ben teknik direktör olsaydım, bunu kabul etmezdim."

    Ayrıca oku: Souness: Arsenal hakemlere baskı yapıyor ve yıldızı hileci

  • Ballon d'Or gürültüsü hayal kırıklığının sebebi olabilir

    Gazeteci ve teknik analist Florent Gautreau, Luis Enrique'nin Kvaratskhelia'yı yedek kulübesinde bırakabileceğini ve onun üzerindeki baskıyı sürdürebileceğini, çünkü seviyesini ve istenen tavrı henüz geri kazanmadığını düşünüyor. Ancak Gürcü oyuncunun ilerleyen dönemde mükemmel bir futbolcu olarak geri döneceğini ve hem ülke içinde hem de kıtasal arenada ilk on bir yerini yeniden alacağını öngördü.

    Gazeteci ve analist Walid Acharchour ise oyuncunun seviyesindeki bu dalgalanmaya bir açıklama bulamadı ve şöyle konuştu: "Bu yıl Dünya Kupası'na katılmadı ve kusursuz bir hazırlık dönemi geçirdi. Peki Ballon d'Or için en iyi beş adaydan biri olabilecek Kvara'nın, Strasbourg karşısında birebir bir pozisyonda çalım denemesi yapamayacak hale gelmesini nasıl açıklayabiliriz?"

    Gautreau ise bu soruya olası bir yanıtla karşılık verdi: "Ballon d'Or'a dair tüm tartışmalarımızda küçümsediğimiz bir husus var: Sezon başında geldiğinde kendisini aday olarak görmüş olabilir, ancak herkesin (Mbappe, Yamal ve Dembele) adaylık kampanyalarının o büyük makinesinin içinde, artık kendisinden söz etmediklerini gördü."

    Ve şunları ekledi: "İşte belki de bu yüzden, Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra muhteşem bir sezon başlangıcı beklerken, seviyesi (hayal kırıklığı nedeniyle) geriledi."

    Ayrıca okuyun: Video: "Şah mat" ve Salah maskesi: Trabzon, Beşiktaş'ı ateşli mesajlarla kırbaçladı

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
PSG

PSG

Şampiyonlar Ligi

20 Eki 2026

BAR

BAR