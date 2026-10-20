Khvicha Kvaratskhelia sezon başından bu yana gösterdiği performans göz önüne alındığında Paris Saint-Germain'de artık ilk on birin değişmez ismi değil; ancak büyük maçlarda yapmaya alışık olduğu gibi, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasında kendini bir kez daha kanıtlayabilir.

Oyuncunun istikrarsız performansı, maç öncesinde RMC kanalındaki "L'After Foot" programında tartışma konusu oldu. Konuklar şu soruyu sordu: Kvaratskhelia bir kez daha büyük bir maçta sahneye çıkarak cevabını verecek mi?

Geçen yıl Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunun en öne çıkan mimarlarından biri olarak görülen Gürcü oyuncu, 2026-2027 sezonuna karmaşık bir başlangıç yaşıyor. Barcelona karşısındaki Avrupa randevusu ise onun cevap verme kapasitesini ölçmek için tam da uygun bir zamanda geliyor.