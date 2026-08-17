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Mbappe ve Haaland zirveyi paylaşıyor! Messi dev bir yükseliş alırken Liverpool yıldızı acımasız bir düşüş yaşadı: EA FC 27 reytingleri açıklandı
Mbappe ve Haaland zirvenin tepesinde öne çıkıyor
Kylian Mbappe, toplam 91 puanla erkek oyuncular arasında ortak en yüksek reytingli isim olarak yerini korudu ancak Mohamed Salah artık ona eşlik etmiyor; 90'dan 91'e yükseltilen Erling Haaland şimdi onunla aynı puanda. Real Madrid'in süperstarı ile Manchester City'nin gol makinesi, bu yıl 91 puana ulaşan tek iki erkek oyuncu oldu ve sanal arenada geçilmesi gereken net ikili olarak öne çıktı.
Lider ikilinin arkasında ise yetenek havuzu hâlâ inanılmaz derecede derin; birkaç yıldız 90 OVR reytinginde buluşuyor. Manchester City'nin orta saha lideri Rodri ile Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'i, liderlerin sadece bir puan gerisinde yer alan isimler arasında. Onlara, Bayern Münih'ten Harry Kane ve Bavyera'daki hayatına patlayıcı başlangıcının ardından tam dört puanlık büyük bir yükseltme alan hızla çıkış yapan Michael Olise de 90 kulübünde katılıyor.
- EA SPORTS
Van Dijk gerilerken Messi ve Fernandes’e büyük artışlar
Duyurunun en büyük konuşma başlıklarından biri Lionel Messi'nin yeniden yükselişi oldu. Inter Miami'nin ikon ismi, Arjantin ile Dünya Kupası'ndaki kahramanlıklarının ardından 86'dan 89 genel reytinge yükseldi ve kariyerinin alacakaranlığında bile klasın gerçekten kalıcı olduğunu kanıtladı. Ona 89 puanda, Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra 87'den 89'a yükseltilerek ödüllendirilen Premier League Sezonun Oyuncusu Bruno Fernandes eşlik ediyor.
Ancak Premier League'de herkes için iyi haber yok. Anfield taraftarları arasında şimdiden büyük tartışma yaratan bir kararla Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ın genel reytingi 90'dan 88'e, yani iki puan düşürüldü. Bu düşüşe rağmen kendi pozisyonunda en yüksek reytingli oyunculardan biri olmaya devam eden Hollandalı savunmacı için bu nadir görülen bir gerileme. 88 bandındaki diğer dikkat çeken isimler arasında Arsenal'ın savunma ikilisi William Saliba ve Declan Rice'ın yanı sıra Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ve Luis Diaz da yer alıyor.
Putellas kadın futbolundaki üstünlüğünü sürdürüyor
Kadınlar tarafında, London City Lionesses'ın yeni transferi Alexia Putellas, 91 genel reytingle hâlâ en yüksek puanlı oyuncu konumunda ve kadın oyuncu veritabanındaki en üst düzey yetenek olma serisini sürdürüyor. Putellas, Barcelona'dan WSL'ye yakın zamanda gerçekleşen ayrılığına rağmen, oyundaki teknik becerinin altın standardı olmaya devam ediyor. Sakatlıklarla geçen bir sezonun ardından 91'den 90'a düşen Ballon d'Or sahibi Aitana Bonmati'nin önünde küçük bir farkla yer alıyor. Bu hafif puan düşüşüne rağmen Barcelona yıldızı, orta sahada yaratıcılık arayan her Ultimate Team meraklısı için odak noktası olmayı sürdürüyor.
90 puan bandındaki elit isimler arasına katılan bir diğer oyuncu da, kulübünü Women's Super League şampiyonluğuna taşıyan Manchester City'den Khadija Shaw oldu. Shaw da 90 genel reytinge sahip. Shaw'un hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğindeki keskinlik, sonunda dünya klasında bir puanlamayla karşılık buldu. City'deki takım arkadaşı Yui Hasegawa da taktik zekâsı nedeniyle ödüllendirildi ve genel reytingi 85'ten 88'e önemli ölçüde yükseldi. Women's Super League, üst sıralarda güçlü şekilde temsil ediliyor ve bu da İngiliz yerel oyununun EA FC ekosistemi içindeki büyüyen küresel konumunu gözler önüne seriyor.
- EA SPORTS
Şok düşüşler ve lansmana giden yol
Ancak Arsenal'den Alessia Russo için 89'dan 88'e yapılan düşüş sürpriz oldu; buna rağmen oyuncu, tüm kulvarlarda attığı 24 golle kariyerinin en iyi sezonluk toplamına ulaştı. Birçok taraftar, İngiltere milli oyuncusunun Arsenal formasıyla sergilediği golcü performansın ardından daha yüksek bir artış almasını bekliyordu, ancak EA temel istatistiklerinde küçük bir düşüş yapmayı tercih etti. Bu arada Barcelona'dan Claudia Pina, 86'dan 89'a çıkarak artı üçlük bir yükseltme aldı ve Katalan devinin güçlü hücum hattında kulüp takım arkadaşları Ewa Pajor'a (88'den 89'a) ve Caroline Graham Hansen'e (90'dan 89'a) katıldı.
İlk 27 oyuncunun artık kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, tam sürüm için geri sayım da iyice başladı. EA, 21.000'den fazla oyuncudan oluşan tam veri tabanının hafta boyunca aşamalı olarak açıklanacağını ve bunun Premier League, La Liga ve Bundesliga'yı kapsayacağını doğruladı. Resmî çıkış tarihi 25 Eylül olarak belirlendi, ancak Ultimate Edition'ı tercih edenler yolculuklarına bir hafta önce, 18 Eylül'de başlayabilecek.
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