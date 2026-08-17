Kylian Mbappe, toplam 91 puanla erkek oyuncular arasında ortak en yüksek reytingli isim olarak yerini korudu ancak Mohamed Salah artık ona eşlik etmiyor; 90'dan 91'e yükseltilen Erling Haaland şimdi onunla aynı puanda. Real Madrid'in süperstarı ile Manchester City'nin gol makinesi, bu yıl 91 puana ulaşan tek iki erkek oyuncu oldu ve sanal arenada geçilmesi gereken net ikili olarak öne çıktı.

Lider ikilinin arkasında ise yetenek havuzu hâlâ inanılmaz derecede derin; birkaç yıldız 90 OVR reytinginde buluşuyor. Manchester City'nin orta saha lideri Rodri ile Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'i, liderlerin sadece bir puan gerisinde yer alan isimler arasında. Onlara, Bayern Münih'ten Harry Kane ve Bavyera'daki hayatına patlayıcı başlangıcının ardından tam dört puanlık büyük bir yükseltme alan hızla çıkış yapan Michael Olise de 90 kulübünde katılıyor.