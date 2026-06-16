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Mbappe Torgetty

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Mbappé ve Barcola’dan rekorlar; Fransa ilk maçında hatasız bir performans sergiledi ve Dünya Kupası’na göz kırptı: Senegal’i 3-1 yendi

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası’nın ilk gününü bizimle birlikte CANLI olarak takip edin.

2026 Dünya Kupası

Fransa-Senegal 3-1

Goller: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).


Dünya Kupası'nı kazanma konusunda ikinci büyük favori, 2026 Dünya Kupası'na ilk maçında çıkıp hatasız bir performans sergiledi. İspanya'nın Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı yenilginin ardından ve bu gece İtalyan saatiyle 03:00'te Cezayir ile karşılaşacak olan son şampiyon Arjantin'in ilk maçını beklerken, Didier Deschamps yönetimindeki Dünya Şampiyonası ikincisi Fransa,saat 21:00'de Haaland’ın yer aldığı Norveç ve gece yarısı karşılaşacak olan Irak’ın da dahil olduğu I Grubu’nun ilk gününde oynanan maçta 3-1 galip geldi: Mbappé, 58 golle Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu; Dünya Kupası’ndaki 14. golünü atarak rekor sahibi Miro Klose’ye 3 gol farkla yaklaştı, önce Olise’nin asistiyle, ardından maçın sonlarında muhteşem bir uzak mesafe şutuyla gol attı; ayrıca oyuna 2. dakikada giren Barcola, Rabiot’un asistiyle gol attı; bunlara ek olarak, genç milli takımlarda Fransa forması giyen PSG’li Senegalli forvet Mbaye de gol attı. New York’un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu’nda Senegal mağlup oldu; böylece 2002’deki sansasyonel başarıyı tekrarlayamadı. O yıl Teranga Aslanları, Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında o dönemki şampiyonları yenmeyi başarmıştı. Les Bleus, zorlu bir grupta birinci sırayı garantilemek için galibiyetle başladı: İlk yarı hayal kırıklığı yaratsa da, Fransızların kalitesi muazzam ve ikinci yarıda ortaya çıktı.







  • Mbappe Torgetty

    HEDEFLER VE ÖNE ÇIKAN EYLEMLER:

    90'+8' - Maignan, Upamecano'nun kendi kalesine gol olabilecek tehlikeli vuruşunu kurtardı.


    90'+6' FRANSA ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU, MBAPPE'DEN MUHTEŞEM BİR GOL! Real Madrid'in yıldızı 25 metreden topu aldı ve sağ ayağıyla Mendy'ye şans tanımayan muhteşem bir şut attı: Dünya Kupası'ndaki ikinci, tüm Dünya Kupaları'ndaki 14. ve Fransa formasıyla 58. golü. Tüm zamanların en golcü oyuncusu.


    90'+5 - SENEGAL SKORU AZALTTI, MBAYE! PSG'li forvet, Theo Hernandez'i geçip sağ ayağıyla hatalı bir hareket yapan Maignan'ı şaşırtarak skoru 2-1'e getirdi.


    82' - FRANSA SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR, BARCOLA! Rabiot'un PSG'li forvet için yaptığı dahice pasın ardından, oyuncu Mendy'yi lobla aşarak skoru 2-0'a getiriyor.


    83' - Yine Mbappé, sol kanattan topu aldı ve ilk vuruşunu yaptı: Mendy kurtardı.


    79' - Nicolas Jackson yine golü az farkla kaçırdı! Maignan'ın kalesine doğru dönerek vurdu, top dışarı çıktı.


    74' - İkinci yarıda bambaşka bir Fransa: Bu kez Doué hızla ilerleyip kaleye şutunu çekti, Mendy topu köşeye çeldi.


    68' - Senegal'in beraberlik golü iptal edildi! Nicolas Jackson ofsayt pozisyonunda kalktı, derin pas aldı ve Maignan'ı mağlup etti, ancak tüm çabaları boşa çıktı.


    66' - FRANSA'NIN GOLÜ, MBAPPE! Olise'nin Real Madrid'li forvete attığı muhteşem dikey pas, Mendy'yi çıkışında geçerek Fransa'yı öne geçirdi. Giroud'u Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak yakaladı ve Just Fontaine'in Dünya Kupası'ndaki 13 gol rekoruna ulaştı.


    64' - Olise'den müthiş bir hareket, Mbappé'ye pas attı: Real Madrid'li forvet topu kontrol edemedi.


    61' - Fransa'ya verilmeyen tartışmalı bir penaltı! Mbappé sağ kanattan Malick Diouf'u geçerek ceza sahasına girdi: Mané'nin kayarak yaptığı müdahaleyle Mbappé yere düştü. Hakem penaltıyı görmedi, VAR tarafından uyarıldı ancak kararını onayladı ve hatalı bir karar verdi.


    57' - Yine Mendy! Bu kez, Senegalli kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappé'nin şutunu çıkarak kurtardı.


    53' - Fransa için büyük bir fırsat! Koundé, Olise'ye pas verdi; Olise kaleye doğru hızla ilerledi: Sadece Mendy'nin çaresiz bir şekilde çıkışı Senegal'i kurtarmayı başardı.


    52' - Saliba, Maignan'ın kalesine doğru koşan Nicolas Jackson'ı olağanüstü bir müdahaleyle durdurdu.


    48' - Fransa da nihayet deniyor: Doué uzak mesafeden şutunu çekiyor, top direğin yanından geçiyor.


    45'+6' - Sarr için inanılmaz bir fırsat! Sol kanatta Malick Thiaw ve Mané arasında bir paslaşmanın ardından ortaya gelen topu Crystal Palace'ın forveti Sarr, topu gökyüzüne göndererek öne geçme fırsatını kaçırdı.


    25' - Nicolas Jackson'ın topu direkten döndü! Mbappé, Malick Thiaw ile girdiği mücadelede dengesini kaybetti; eski Bayern Münih forvetine gelen pasın ardından sol ayağıyla şut çeken Jackson, Maignan'ın sağındaki direğe çarptı; top, Milan kalecisinin sırtına çarparak dışarı çıktı. Senegal, öne geçmeye çok yaklaştı.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Fransa-Senegal 3-1

    Goller: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).


    FRANSA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé (80' Barcola), Doué (87' Cherki); Mbappé. Teknik Direktör: Deschamps


    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Malick Diouf; Gana Gueye (89'dan itibaren Ciss), Camara (76'dan itibaren Diarra), Pape Gueye (83'dan itibaren Ndiaye); Mané, Nicholas Jackson (83'ten itibaren Dieng), Ismaila Sarr (75'ten itibaren Mbaye). Teknik Direktör: Pape Thiaw


    Sarı kart: -

    Kırmızı kart: -
    Asist: Olise (F), Rabiot (F)

    Hakem: Faghani (AUS)

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