Mbappé ve Barcola’dan rekorlar; Fransa ilk maçında hatasız bir performans sergiledi ve Dünya Kupası’na göz kırptı: Senegal’i 3-1 yendi

90'+8' - Maignan, Upamecano'nun kendi kalesine gol olabilecek tehlikeli vuruşunu kurtardı.





90'+6' FRANSA ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU, MBAPPE'DEN MUHTEŞEM BİR GOL! Real Madrid'in yıldızı 25 metreden topu aldı ve sağ ayağıyla Mendy'ye şans tanımayan muhteşem bir şut attı: Dünya Kupası'ndaki ikinci, tüm Dünya Kupaları'ndaki 14. ve Fransa formasıyla 58. golü. Tüm zamanların en golcü oyuncusu.





90'+5 - SENEGAL SKORU AZALTTI, MBAYE! PSG'li forvet, Theo Hernandez'i geçip sağ ayağıyla hatalı bir hareket yapan Maignan'ı şaşırtarak skoru 2-1'e getirdi.





82' - FRANSA SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR, BARCOLA! Rabiot'un PSG'li forvet için yaptığı dahice pasın ardından, oyuncu Mendy'yi lobla aşarak skoru 2-0'a getiriyor.





83' - Yine Mbappé, sol kanattan topu aldı ve ilk vuruşunu yaptı: Mendy kurtardı.





79' - Nicolas Jackson yine golü az farkla kaçırdı! Maignan'ın kalesine doğru dönerek vurdu, top dışarı çıktı.





74' - İkinci yarıda bambaşka bir Fransa: Bu kez Doué hızla ilerleyip kaleye şutunu çekti, Mendy topu köşeye çeldi.





68' - Senegal'in beraberlik golü iptal edildi! Nicolas Jackson ofsayt pozisyonunda kalktı, derin pas aldı ve Maignan'ı mağlup etti, ancak tüm çabaları boşa çıktı.





66' - FRANSA'NIN GOLÜ, MBAPPE! Olise'nin Real Madrid'li forvete attığı muhteşem dikey pas, Mendy'yi çıkışında geçerek Fransa'yı öne geçirdi. Giroud'u Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak yakaladı ve Just Fontaine'in Dünya Kupası'ndaki 13 gol rekoruna ulaştı.





64' - Olise'den müthiş bir hareket, Mbappé'ye pas attı: Real Madrid'li forvet topu kontrol edemedi.





61' - Fransa'ya verilmeyen tartışmalı bir penaltı! Mbappé sağ kanattan Malick Diouf'u geçerek ceza sahasına girdi: Mané'nin kayarak yaptığı müdahaleyle Mbappé yere düştü. Hakem penaltıyı görmedi, VAR tarafından uyarıldı ancak kararını onayladı ve hatalı bir karar verdi.





57' - Yine Mendy! Bu kez, Senegalli kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappé'nin şutunu çıkarak kurtardı.





53' - Fransa için büyük bir fırsat! Koundé, Olise'ye pas verdi; Olise kaleye doğru hızla ilerledi: Sadece Mendy'nin çaresiz bir şekilde çıkışı Senegal'i kurtarmayı başardı.





52' - Saliba, Maignan'ın kalesine doğru koşan Nicolas Jackson'ı olağanüstü bir müdahaleyle durdurdu.





48' - Fransa da nihayet deniyor: Doué uzak mesafeden şutunu çekiyor, top direğin yanından geçiyor.





45'+6' - Sarr için inanılmaz bir fırsat! Sol kanatta Malick Thiaw ve Mané arasında bir paslaşmanın ardından ortaya gelen topu Crystal Palace'ın forveti Sarr, topu gökyüzüne göndererek öne geçme fırsatını kaçırdı.





25' - Nicolas Jackson'ın topu direkten döndü! Mbappé, Malick Thiaw ile girdiği mücadelede dengesini kaybetti; eski Bayern Münih forvetine gelen pasın ardından sol ayağıyla şut çeken Jackson, Maignan'ın sağındaki direğe çarptı; top, Milan kalecisinin sırtına çarparak dışarı çıktı. Senegal, öne geçmeye çok yaklaştı.