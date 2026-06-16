Mbappé ve Barcola’dan rekorlar; Fransa ilk maçında hatasız bir performans sergiledi ve Dünya Kupası’na göz kırptı: Senegal’i 3-1 yendi

2026 Dünya Kupası
Fransa-Senegal 3-1
Goller: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).
Dünya Kupası'nı kazanma konusunda ikinci büyük favori, 2026 Dünya Kupası'na ilk maçında çıkıp hatasız bir performans sergiledi. İspanya'nın Yeşil Burun Adaları'na karşı aldığı yenilginin ardından ve bu gece İtalyan saatiyle 03:00'te Cezayir ile karşılaşacak olan son şampiyon Arjantin'in ilk maçını beklerken, Didier Deschamps yönetimindeki Dünya Şampiyonası ikincisi Fransa,saat 21:00'de Haaland’ın yer aldığı Norveç ve gece yarısı karşılaşacak olan Irak’ın da dahil olduğu I Grubu’nun ilk gününde oynanan maçta 3-1 galip geldi: Mbappé, 58 golle Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu; Dünya Kupası’ndaki 14. golünü atarak rekor sahibi Miro Klose’ye 3 gol farkla yaklaştı, önce Olise’nin asistiyle, ardından maçın sonlarında muhteşem bir uzak mesafe şutuyla gol attı; ayrıca oyuna 2. dakikada giren Barcola, Rabiot’un asistiyle gol attı; bunlara ek olarak, genç milli takımlarda Fransa forması giyen PSG’li Senegalli forvet Mbaye de gol attı. New York’un East Rutherford kentindeki Meadowlands Stadyumu’nda Senegal mağlup oldu; böylece 2002’deki sansasyonel başarıyı tekrarlayamadı. O yıl Teranga Aslanları, Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında o dönemki şampiyonları yenmeyi başarmıştı. Les Bleus, zorlu bir grupta birinci sırayı garantilemek için galibiyetle başladı: İlk yarı hayal kırıklığı yaratsa da, Fransızların kalitesi muazzam ve ikinci yarıda ortaya çıktı.