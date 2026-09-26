Mbappé, tendon sakatlığı: kötü hisler, Real Madrid endişeli, Roma maçını ve Barcelona ile El Clasico’yu kaçıracak mı?

Fransa ve Real Madrid, Kylian Mbappe'nin durumu konusunda endişeli; yıldız oyuncu, transalp ekibinin cuma akşamı Türkiye karşısında kazandığı maçta sakatlandı. "Mbappe'nin sakatlığı iyiye işaret değil, Madrid'e dönmek zorunda kalacak": Zinedine Zidane, dün akşam Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta, Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından Al Kocaeli Stadium'da oynanan mücadelenin sonunda böyle konuştu. Önce gol, sonra 10 numara için sakatlık geldi: Mbappe, Fransa'da Zidane döneminin ilk golünü atarak Türkiye ile oynanan Uluslar Ligi maçının kilidini açtı, ancak sol dizindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.





Birkaç saat sonra Fransa Futbol Federasyonu'ndan, sol diz sakatlığını doğrulayan açıklama geldi: "Kylian Mbappe dizinden sakatlandı. Tendon lezyonu bulunuyor ve kampın geri kalanında forma giyemeyecek. Geçmiş olsun Kylian".





Böylece Mbappe, Belçika (28 Eylül), İtalya (2 Ekim) ve yeniden Belçika (5 Ekim) maçlarını kaçıracak.