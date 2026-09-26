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Gianluca Minchiotti
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Mbappé, tendon sakatlığı: kötü hisler, Real Madrid endişeli, Roma maçını ve Barcelona ile El Clasico’yu kaçıracak mı?

K. Mbappe
Fransa
Real Madrid

Fransa'nın 10 numarası Türkiye karşısında sakatlandı: Kaç maç kaçıracak?

Fransa ve Real Madrid, Kylian Mbappe'nin durumu konusunda endişeli; yıldız oyuncu, transalp ekibinin cuma akşamı Türkiye karşısında kazandığı maçta sakatlandı. "Mbappe'nin sakatlığı iyiye işaret değil, Madrid'e dönmek zorunda kalacak": Zinedine Zidane, dün akşam Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta, Mbappe'nin golüyle 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından Al Kocaeli Stadium'da oynanan mücadelenin sonunda böyle konuştu. Önce gol, sonra 10 numara için sakatlık geldi: Mbappe, Fransa'da Zidane döneminin ilk golünü atarak Türkiye ile oynanan Uluslar Ligi maçının kilidini açtı, ancak sol dizindeki ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.


Birkaç saat sonra Fransa Futbol Federasyonu'ndan, sol diz sakatlığını doğrulayan açıklama geldi: "Kylian Mbappe dizinden sakatlandı. Tendon lezyonu bulunuyor ve kampın geri kalanında forma giyemeyecek. Geçmiş olsun Kylian".


Böylece Mbappe, Belçika (28 Eylül), İtalya (2 Ekim) ve yeniden Belçika (5 Ekim) maçlarını kaçıracak.

  • Real Madrid endişeli. Kötü hisler.

    Doğal olarak Madrid'de de büyük bir endişe var; José Mourinho'nun Real Madrid'i aranın ardından önemli maçlardan oluşan bir seriye çıkacak ve bu periyodun zirvesi 25 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico olacak. Real Madrid'in aranın ardından fikstüründe şu karşılaşmalar yer alıyor: Villarreal (10 Ekim), Roma (14 Ekim), Sevilla (18 Ekim), Leipzig (21 Ekim), Barcelona (25 Ekim). Fransız yıldız arada toparlanabilecek mi, yoksa bu maçlardan bazılarını da kaçırmak zorunda mı kalacak? Yakından ilgilenenler arasında elbette Roma da var; İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Real Madrid'i Olimpico'da ağırlayacak.


    Real Madrid'den gelecek resmi açıklama beklenirken, İspanyol basını, özellikle de As, "kötü hislerden" söz ediyor.


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  • ALTIN TOP

    Mbappe'nin endişesi yalnızca Real Madrid'le sınırlı değil, aynı zamanda Altın Top'a da yönelik; söz konusu bireysel ödül için Mbappe, Yamal ve Kane'le birlikte yarışta yer alıyor. Fransız yıldız son günlerde Altın Top'u kazanmayı istediğini gizlemedi ve önündeki maçlar, hâlâ kararsız olan seçmenleri ikna etmeye çalışmak için iyi bir fırsat olacaktı.

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