Mbappé, Senegal maçı hakkında: Afrika şampiyonlarıyla karşılaşacağız

Kylian Mbappé, gol atmaya, Fransa milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımaya verdiği önem kadar önem vermediğini belirtti.

Şampiyonluğun garantilenmesi halinde gol atmamayı kabul edeceğini belirten Mbappé, 19 Temmuz'daki finale ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Arjantin'den intikam alma konusuna ise şöyle yorumladı: "Bu Dünya Kupası'nı kazansak bile, üst üste 3 kez şampiyon olamayız, tarihi değiştiremeyiz. Bizi yendiler ve bunu hak ettiler."

"Ancak soyunma odasında Arjantin'den intikam alma takıntısı yok. Onlarla karşılaşırsak rekabet ederiz, ama bu konu aklımızda değil" dedi.