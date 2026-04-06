Mbappé, Real Madrid'in dengelerini değiştiriyor... Arbeloa: Bellingham konusunda bir "sorunumuz" var

Santiago Bernabéu Stadyumu, yarın Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile konuk takım Bayern Münih'in karşılaşacağı, futbol dünyasının en heyecan verici mücadelelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Avrupa kupalarında iki kulüp arasında oynanacak 29. maç olacak bu tarihi karşılaşma, kıtadaki en çok şampiyonluk kazanan iki takımı bir araya getiriyor: 15 şampiyonluğu bulunan "Los Blancos" ile 6 şampiyonluğu bulunan Bavyera devi, tam anlamıyla bir Avrupa Clásico'su niteliğindeki bu zirvede karşı karşıya gelecek.
Maç öncesi basın toplantısında, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, La Liga'da Mallorca'ya 1-2 yenildikten sonra takımını savundu.
Ayrıca okuyun:
Videoda... Eski Barcelona savunmacısı Mbappé'ye karşı: Benim tek hatam, senin 10 hatana karşı