Mbappé, Real Madrid'in dengelerini değiştiriyor... Arbeloa: Bellingham konusunda bir "sorunumuz" var

Arbeloa şöyle konuştu: "Bayern Münih'te beni en çok cezbeden şey, takımın mükemmel bir şekilde çalıştırılmış olması, kimliğinin ve oyun tarzının son derece net olmasıdır. Takım, tüm oyuncularının organize ve disiplinli bir şekilde savunmaya geri dönmesini sağlayan yüksek bir savunma agresifliğiyle öne çıkıyor. Ardından, olağanüstü yeteneklere sahip oyuncular sayesinde kanatları kullanarak hızla atağa geçiyorlar."

Ve ekledi: "Bu, çok sayıda hücum seçeneğine sahip, bütünlüklü bir takım. Herkes savunma konusundaki bağlılığını dikkat çekici bir şekilde gösteriyor. Bence teknik direktör Kompany, takımla yaptığı harika iş için tüm övgüyü hak ediyor."

"Saha içinde bize uygulayacakları büyük baskının farkındayız. Harika bir dengeye sahipler ve bu da onlarla karşılaşmayı herhangi bir takım için büyük bir zorluk haline getiriyor" diye devam etti.

"Real Madrid olarak bu maçların değerini biliyoruz ve bu Alman gücüyle karşılaşmaya tamamen hazır olacağız" dedi.