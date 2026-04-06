Mbappé, Real Madrid'in dengelerini değiştiriyor... Arbeloa: Bellingham konusunda bir "sorunumuz" var

Merengue'nin soyunma odası yenilgiyi kabul etmiyor

Santiago Bernabéu Stadyumu, yarın Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile konuk takım Bayern Münih'in karşılaşacağı, futbol dünyasının en heyecan verici mücadelelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa kupalarında iki kulüp arasında oynanacak 29. maç olacak bu tarihi karşılaşma, kıtadaki en çok şampiyonluk kazanan iki takımı bir araya getiriyor: 15 şampiyonluğu bulunan "Los Blancos" ile 6 şampiyonluğu bulunan Bavyera devi, tam anlamıyla bir Avrupa Clásico'su niteliğindeki bu zirvede karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi basın toplantısında, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, La Liga'da Mallorca'ya 1-2 yenildikten sonra takımını savundu.

  • Arbeloa'nın gözünden Bayern Münih'in üstünlüğü

    Arbeloa şöyle konuştu: "Bayern Münih'te beni en çok cezbeden şey, takımın mükemmel bir şekilde çalıştırılmış olması, kimliğinin ve oyun tarzının son derece net olmasıdır. Takım, tüm oyuncularının organize ve disiplinli bir şekilde savunmaya geri dönmesini sağlayan yüksek bir savunma agresifliğiyle öne çıkıyor. Ardından, olağanüstü yeteneklere sahip oyuncular sayesinde kanatları kullanarak hızla atağa geçiyorlar." 

    Ve ekledi: "Bu, çok sayıda hücum seçeneğine sahip, bütünlüklü bir takım. Herkes savunma konusundaki bağlılığını dikkat çekici bir şekilde gösteriyor. Bence teknik direktör Kompany, takımla yaptığı harika iş için tüm övgüyü hak ediyor."

    "Saha içinde bize uygulayacakları büyük baskının farkındayız. Harika bir dengeye sahipler ve bu da onlarla karşılaşmayı herhangi bir takım için büyük bir zorluk haline getiriyor" diye devam etti.

    "Real Madrid olarak bu maçların değerini biliyoruz ve bu Alman gücüyle karşılaşmaya tamamen hazır olacağız" dedi.

  • Real Madrid için gerçek bir sınav

    Real Madrid teknik direktörü, bu eleme turunun, üzerinde çalıştığı Real Madrid projesinin gerçek bir sınavı olduğu yönündeki bir soruya yanıt vererek, "Maçı kazanamayacağımızı hiç düşünmüyoruz" dedi. 

    "Analiz yapmak için tüm olası senaryoları incelemek gerektiğini anlıyorum, ancak Real Madrid'de tek bir senaryomuz var: Bayern Münih'i yenmek. Bu bizim tek hedefimiz, buna inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

    Mbappé ve Merengue'nin dengesizliği

    Arbeloa şunları söyledi: "Takımımızda Kylian Mbappé gibi bir oyuncunun olması benim için büyük bir şans. Kendimi her zaman Real Madrid'e karşı oynayacak savunma oyuncularının yerine koyuyorum ve bu kadar kaliteli ve tehlikeli bir oyuncuya karşı görevlerinin ne kadar zor olduğunu çok iyi anlıyorum."

    "Futbolda kazanmak için maçın her aşamasında birçok unsuru mükemmel bir şekilde yerine getirmelisiniz. Harika bir takım olmak için büyük bir uyum ve güçlü bir takım ruhuna ihtiyacımız var. Bunu oyunculara sürekli vurguluyorum" dedi. 

    Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve aynı zamanda dünyanın en iyi takımı olmalıyız. Tüm yeteneklerimizi takımın iyiliği için kullanmalıyız."

    Bu bağlamda Arbeloa'ya Mbappé'nin Real Madrid'in özünü ne kadar anladığı soruldu. Arbeloa şu yanıtı verdi: "Kylian, Real Madrid'in neyi temsil ettiğini çok iyi biliyor. Her zaman burada oynamayı hayal etti ve bu kulübe gelmek için yaptıkları hiç de kolay değildi."

  • Real Madrid, yenilginin etkilerini yaşıyor

    Real Madrid'in Mallorca'ya yenilmesinin ardından takımın soyunma odasındaki havaya ilişkin Arbeloa şunları söyledi: "Diğer soyunma odaları gibi, ancak burada acı çok daha fazla, çünkü yenilgiyi kesinlikle affetmeyen tek bir kulüp varsa, o da Real Madrid'dir."

    Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncular kendilerini bekleyen maçın niteliğinin tam olarak farkındalar. Onları uyarmama ya da herhangi bir şeyi hatırlatmama gerek yok. Bu, köklü bir tarihe sahip bir takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve en yüksek coşku seviyesinde olacak Bernabéu seyircisi önünde oynanacak bir maç. Sanırım hepimiz bunun çok iyi farkındayız."

    Mbappé ve Bellingham yüzünden yeniden düzenleme

    Arbeloa, Mbappé ve Bellingham'ın dönüşünün ardından Real Madrid'in yeniden uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Mbappé'nin İbrahim Díaz'dan farklı yetenekleri ve özellikleri olduğu açık; bu nedenle onun yeteneklerine uygun bir oyun tarzı sergilememiz gerekecek." 

    "Takımda bu seviyede oyuncuların olması beni çok mutlu ediyor. Mbappé, tam da bu tür büyük maçlarda oynamak için Real Madrid'e geldi. Şanslıyız ki herkese güvenebiliyoruz ve takımda 10 ya da 11 oyuncunun eksikliği yok."

    Bellingham'ın katılımıyla performansın değişmesi konusunda ise şunları söyledi: "Fark şu ki, daha iyi bir takım olduk ve ben bundan tamamen eminim. Jude, bazı takım arkadaşlarından farklı özelliklere sahip ve bu nedenle sahada onun varlığına uyum sağlamamız gerekiyor." 

    Ve şöyle devam etti: "Futbolun özü, oyuncular arasında güçlü bağlar kurmaktır. Bununla birlikte, kadroda Bellingham'a uygun bir yer bulmak zorunda kalmamız hoş bir sorun."

