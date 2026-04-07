Mbappé'nin boğazında bir düğüm... İntikam maçı, Real Madrid'in krizini ortaya çıkarıyor

Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla tam iki aydır gol atamamanın verdiği açık bir hayal kırıklığıyla bu maça çıkıyor. İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, ironik olan ise, bir sonraki rakibi Bayern Münih'in, Paris Saint-Germain'de oynarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinden alan takım olması.

Bu sezon 38 gol atarak elde ettiği büyük rakamların ötesinde, mevcut durum gerçek sorular ortaya koyuyor: Mbappé artık beklenen hücum çözümü değil. Son golü 8 Şubat'ta La Liga'da Valencia'ya karşı attı ve o zamandan beri etkisi belirgin şekilde azaldı.

En ilginç olanı ise, Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in en iyi dönemlerinin Fransız yıldızın yokluğunda yaşanmış olması. Takım, Real Mallorca'ya yenilmeden önce arka arkaya beş galibiyet elde etti, bu da mevcut sistem içindeki uyumuna dair büyük bir soru işareti yaratıyor.