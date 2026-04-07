Mbappé'nin boğazında bir düğüm... İntikam maçı, Real Madrid'in krizini ortaya çıkarıyor

Real Madrid - Bayern Münih
Kilian baskı altında

Santiago Bernabéu Stadyumu, Salı akşamı 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği, Avrupa futbolunun en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bavyera devi, çeyrek finalde Atalanta'yı eleyerek bu aşamaya ulaşırken, Real Madrid ise Manchester City'yi zorlu bir mücadelede eleyerek kıtadaki yolculuğuna devam etti. Bu maç, büyük gecelerde Kraliyet Takımı'nın karakterini bir kez daha ortaya koydu.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Hedefli oruç endişe uyandırıyor

    Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla tam iki aydır gol atamamanın verdiği açık bir hayal kırıklığıyla bu maça çıkıyor. İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, ironik olan ise, bir sonraki rakibi Bayern Münih'in, Paris Saint-Germain'de oynarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinden alan takım olması.

    Bu sezon 38 gol atarak elde ettiği büyük rakamların ötesinde, mevcut durum gerçek sorular ortaya koyuyor: Mbappé artık beklenen hücum çözümü değil. Son golü 8 Şubat'ta La Liga'da Valencia'ya karşı attı ve o zamandan beri etkisi belirgin şekilde azaldı.

    En ilginç olanı ise, Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'in en iyi dönemlerinin Fransız yıldızın yokluğunda yaşanmış olması. Takım, Real Mallorca'ya yenilmeden önce arka arkaya beş galibiyet elde etti, bu da mevcut sistem içindeki uyumuna dair büyük bir soru işareti yaratıyor.

    • Reklam

  • Real Madrid, yıldız oyuncusu olmadan parlıyor

    Mbappé'nin yokluğunda, Kraliyet Takımı, özellikle Federico Valverde'nin öne çıkması ve İbrahim Díaz'ın etkisiyle orta sahada sayısal üstünlüğe dayanarak ve daha dengeli taktiksel rollerle teknik kimliğini yeniden şekillendirmeyi başardı.

    Plan net görünüyordu: Mbappé'nin Diaz'ın yerine ilk 11'e dönmesi ve onun yokluğunda gelişen takım oyununu korumak. Nitekim, Mallorca karşısında ilk yarıda olumlu sinyaller geldi, ancak daha sonra işler karmaşıklaştı.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kaçırılan Fırsatlar Maçı

    Mallorca karşısında Mbappé tamamen kötü değildi; aksine, aktif bir şekilde hareket ettiği ve altı kez şut çektiği (üçü kaleyi bulan) iyi bir ilk yarı sergiledi. Ancak kaleci Leo Roman tüm girişimlerini kurtardı ve gol açığı devam etti.

    Her ne kadar ilk 11'deki yeri hala garantili olsa da, özellikle onun sahada olduğu zamanlarda takımın genel ve defansif performansının düşmesi nedeniyle golcü kimliğini geri kazanması acil bir ihtiyaç haline geldi.

  • Ofansif uyumun gizemi

    Mbappé'nin forvet hattını Vinícius Júnior ile paylaşması, krizi daha da karmaşık hale getiriyor; ikili, Mallorca karşısında sönük bir performans sergilemiş ve hiçbir gerçek tehdit oluşturamamıştı. Bu bulmacaya üçüncü bir unsur daha eklenebilir: kısa süre önce sakatlığından dönen Jude Bellingham.

    Arbeloa, Bellingham'ın geri dönmesine rağmen Bayern maçında ilk 11'de yer almaya hazır olmayacağını açıkladı. Bu da hücum yükünün büyük ölçüde Vinicius ve Mbappé ikilisine bineceği anlamına geliyor.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Avrupa İntikam Testi

    Bayern Münih maçı, Mbappé için özel bir anlam taşıyor; zira bu maç, hem 2020 finalinde hem de Paris Saint-Germain formasıyla oynadığı diğer karşılaşmalarda kendisine elenmenin acısını tattıran rakibinden intikam alma fırsatı sunuyor.

    Bununla birlikte, Fransız yıldız, daha önceki yedi karşılaşmada üç gol attığı için Alman devinin kalesini iyi tanıyor.

    Real Madrid bu zirveye gerçek bir sınava giriyor: Üç yıldızının varlığında takım dengesini koruyabilecek mi? Mbappé, kritik anda golcü içgüdüsünü geri kazanabilecek mi?

