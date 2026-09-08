



Kylian Mbappè tam bir Milan taraftarı. Kendisine Inter ve bu akşamki maç hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Real Madrid'in yıldızı geniş bir gülümsemeyle şu yanıtı verdi: "Ben Milan'ı tercih ederim ama Inter saygıyı hak ediyor". Onun ilk bağlılığı, Fransız yıldızın yazlarını birlikte geçirdiği İtalyan bir aileye, bakıcısı Nicola ve Beatrice Riccardi'ye dayanıyor. O dönemlerde Mbappé, babası Wilfred'in sportif direktörlük yaptığı Bondy'de oynuyordu. Annesi Fayza şöyle anlatıyor: "Milan kaybettiğinde Kylian kumandayı televizyona fırlatır ve İtalyanca küfürler ederdi".

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MILAN TUTKUSU - 2023'te yine Gazzetta'ya verdiği röportajda şöyle demişti: "Milan'la bağım özel. Küçükken İtalyan bir bakıcım vardı ve ailesiyle çok zaman geçirirdim, hepsi Milan taraftarıydı. Bu yüzden onların sayesinde ben de Milan taraftarı oldum ve birçok maçını izledim. Her zaman bir gün Milan'da oynayacağımı söyledim…".



