Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol başkentine transfer olma kararını aldığı andan itibaren dünyanın en büyük kulüplerinden birinin formasıyla kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcına kadar uzanan, Kraliyet Kulübü'yle olan serüvenine dair birçok önemli konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol "As" gazetesine verdiği özel röportajda Mbappe; Real Madrid'le olan ilişkisinden, takıma transferinin perde arkasından ve kulüpteki hedeflerinden söz etti. Ayrıca Barcelona ile olan rekabete dair görüşlerini paylaştı, Lamine Yamal, Vinicius Junior ve Bellingham hakkında konuştu. Öte yandan Paris Saint-Germain ile geçirdiği geçmiş dönemine ve Jose Mourinho ile olan ilişkisine de değindi.

Fransız forvet, kariyerine ve hedeflerine ilişkin birçok ayrıntıyı açığa çıkardığı bu söyleşide Ballon d'Or yarışına, Real Madrid ile daha fazla kupa kazanma arzusuna ve önümüzdeki yıllarda ulaşmaya çalıştığı hedefe de değindi.

İşte röportajın tam metni: