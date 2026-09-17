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MbappeGetty Images
Çeviri:

Mbappe kırmızı çizgi tanımadan konuştu: Real Madrid'in sırları, Vinicius, Yamal ve Mourinho hakkındaki tavrı

FEATURES
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
K. Mbappe
Vinicius Junior
L. Yamal
J. Bellingham
J. Mourinho
İspanya
Fransa
Brezilya
İngiltere
Portekiz

Fransa'nın kaptanı tüm dosyaları açıyor

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, İspanyol başkentine transfer olma kararını aldığı andan itibaren dünyanın en büyük kulüplerinden birinin formasıyla kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcına kadar uzanan, Kraliyet Kulübü'yle olan serüvenine dair birçok önemli konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol "As" gazetesine verdiği özel röportajda Mbappe; Real Madrid'le olan ilişkisinden, takıma transferinin perde arkasından ve kulüpteki hedeflerinden söz etti. Ayrıca Barcelona ile olan rekabete dair görüşlerini paylaştı, Lamine Yamal, Vinicius Junior ve Bellingham hakkında konuştu. Öte yandan Paris Saint-Germain ile geçirdiği geçmiş dönemine ve Jose Mourinho ile olan ilişkisine de değindi.

Fransız forvet, kariyerine ve hedeflerine ilişkin birçok ayrıntıyı açığa çıkardığı bu söyleşide Ballon d'Or yarışına, Real Madrid ile daha fazla kupa kazanma arzusuna ve önümüzdeki yıllarda ulaşmaya çalıştığı hedefe de değindi.

İşte röportajın tam metni:

  • Real Madrid, çocukken burada oynamayı hayal ettiğinde gözünde canlandırdığın kulüp mü?

    Evet, kesinlikle. Dünyanın en iyi kulübünü bekliyordum ve dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarından büyük bir heyecan ve sevgi görmeyi istiyordum.

    Buraya geldiğimde zaten belirli bir konuma sahiptim, ancak Real Madrid oyuncusu olduğunuzda başka bir seviyeye, daha üst bir seviyeye geçiyorsunuz. Bence futbol tarihinin bir parçası olmak istiyorsanız Real Madrid'den geçmeniz gerekiyor.

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  • Peki aradığını buldun mu?

    Daha fazla huzur buldum. Fransa'da bu huzru çok daha fazla özlüyordum. Yeni bir kültür öğrenmek ve İspanyol kültürüne hızlıca uyum sağlamak istiyordum.

    Elbette önümde hâlâ biraz zaman var, ama İspanya'da her geçen gün daha iyi olduğumu hissediyorum. Burada mutlu olmadığımı bir an bile hissetmedim; bir evimin olmadığı başlangıç dönemi hariç. Bir evin olmadığında tuhaf bir şey hissediyorsun, çünkü hep evine dönmek ve ailenle birlikte olmak istiyorsun. Kendi evime kavuştuğum andan itibaren Madrid'de ve İspanya'da hep mutlu oldum.

  • Real Madrid, İspanya ve Madrid şehri: Beklediğin gibi miydi?

    Evet, yüzde 100. Beklentimin yüzde 1 bile altında kalmadı. Her hafta Santiago Bernabeu'da oynamak büyük bir ayrıcalık ve taraftardan bu kadar destek almak muhteşem bir şey. İspanya'da beklemediğim bir şey buldum, ülkenin her yerinden destek gördüm.

    Burada yaşamayı çok seviyorum. Ülkemin dışında ilk kez yaşıyordum ve bu, hayatımda önemli bir andı. Bu kararı verdiğim için çok mutluyum. Bernabeu'da oynamak, efsanevi konumu ve tarihi nedeniyle her zaman heyecan verici. Her maç yeni bir fırsat demek.

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  • Florentino Perez, transferini yıllarca takip etti ve sonunda başardı. Bu transferinde nasıl bir rol oynadı?

    Beni buraya getiren kişi o. Gelişimden önceki on yıl boyunca sürekli iletişim halinde kaldık. Real Madrid için olumlu ya da olumsuz olsun, aldığım her kararda daima sevgi ve anlayış gösterdi. Bir gün Real Madrid'de oynayacağımı hep söylerdi, işte şimdi buradayım ve çok mutluyum. Bu yüzden benim için yaptığı ve hâlâ yapmaya devam ettiği her şey için ona teşekkür etmeliyim. O, dünyanın en iyi kulüp başkanı.

  • Real Madrid'e transfer olmanız konusunda sizi ikna eden belirli bir şey var mıydı?

    Açık konuşmak gerekirse, Real Madrid'e transfer olmam için ne bir şeyin ne de birinin beni ikna etmesine gerek vardı. Real Madrid ile olan hikâyemde gelmek istiyordum, ancak bu daha önce mümkün olmadı. Futbolda sana bağlı olmayan anlar ve kararlar vardır.


    Futbolda bir zamanlama meselesi vardır ve transfer için her şeyin uygun hâle gelmesini beklemen gerekir. Benimle birlikte olan herkes, bir noktada Real Madrid için oynamak isteyeceğimi biliyordu. Gelme isteğim konusunda hiçbir şüphe yoktu, ama bazen bu mümkün olmadığında bundan kaçınamazsın ve bunu kabullenmen gerekir. Elbette bir hayal kırıklığı var, fakat bir futbolcunun hayatı geriye değil ileriye bakmak üzerine kuruludur.


    Büyük konumuna rağmen Florentino Perez de dâhil olmak üzere, hiç kimsenin beni Real Madrid'e gelmem için ikna etmesine gerek olmadı. Benim için durum netti.

  • Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa ve şimdi de Mourinho yönetiminde oynadın. Bu konuda ne düşünüyorsun?

    Dört teknik direktör de futbolda önemli isimler. Bu dördünün kariyerinin bir parçası olmak her zaman bir ayrıcalıktı. Hepsinden bir şeyler öğrendim, çünkü her birinin futbolu görme biçimi tamamen farklı. Hepsi kariyerlerinde kazanan isimler ve onlardan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz.

    Ama Mourinho ile durumun farklı olduğu doğru. Hayatımda gördüğüm en zeki insanlardan biri. O bir lider. Bunu gelmeden önce de biliyordum, ama onu her gün gördüğünüzde, olağanüstü biri ve döneminde iz bırakan, kesinlikle bizimle de bunu sürdürecek efsanevi bir teknik direktör olduğunu anlıyorsunuz.

  • Mourinho sana 50 gol atma konusunda meydan mı okudu?

    Hayır, bana bir rakam belirlemedi, sadece gol atmamı istedi. Kendime sınırlar veya belirli bir gol hedefi koymuyorum, çünkü sezon boyunca ne olacağını bilemezsin ve belirli bir gol sayısı belirlemek kendine sınır koymak demektir, ben de bunu istemiyorum.

    Çok sayıda gol atarsam çok mutlu olurum, daha az atarsam da yine mutlu olurum, ancak her maçta takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum ve her ana odaklanıyorum.

  • Sadece gol atmaktan başka bir şey yapmadığını düşünenlere ne söylersin?

    Bu onların görüşü. Yıllar geçtikçe ve tecrübe kazandıkça, herkesin futbol hakkında kendi görüşü olduğunu ve bunu kabul etmek gerektiğini öğrendim. Bazen seninle aynı bakış açısına sahip oluyorlar, bazen de farklı. Futbolda kazanmanın tek bir yolu yok, milyonlarca yolu var; bu yüzden ben her zaman dinlemeye açığım.
    Sadece kışkırtmaya ya da incitmeye çalışan insanlar da var, ancak ister öyle görsünler ister böyle, net bir fikre ve belirli bir bakış açısına dayanarak futbolu tartışmak isteyen herkesle konuşmaya her zaman açığım. Bundan da öğrenebilirsin.

  • Ballon d'Or ufukta belirdi: Bir oyuncunun onu kazanması için nelere ihtiyacı var?

    Belki de bu, iyi bir yılın sonucudur, ama bu bana bağlı değil.

    Benim hedefim her zaman takım arkadaşlarıma yardımcı olmak, elimden gelenin en iyisini ortaya koymak ve oy veren kişileri ikna etmektir. Sonuçta bunlar tıpkı senin gibi oy veren insanlar. Benim işim, futbol aracılığıyla oy verenleri ikna etmekle sınırlı.

  • Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmasını istediğiniz oyuncu kim?

    Bu benim meselem değil, çünkü onu kazanmak için ne yapabileceğimi düşünmüyorum. Benim için asıl önemli olan, Altın Top'un Real Madrid'e geri dönmesi, çünkü o dünyanın en iyi takımı. Bernabéu'ya ve Real Madrid taraftarlarına geri dönmeli, tüm bu insanlara mutluluk vermek için onlara geri dönmeli.

    Bu insanlar onu herkesten çok hak ediyor. Real Madrid'de bir oyuncu olduğunda, tüm ödüller için mücadele etmelisin. Altın Top bir ödül ve onu Real Madrid'e geri getirmeye çalışmak için savaşacağım. Onu buraya getirmeyi başaran pek çok oyuncu var ve ben de onlardan biri olmak istiyorum.

  • Bireysel ödüller önemli, ancak artık takım başarıları inşa etmenin de zamanı geldi, öyle değil mi?

    Bu, sezonun ikinci yarısında gelecek olan galibiyetlerin ve takım şampiyonluklarının inşasının bir parçası.

    Altı ay boyunca uyuyup sonra her şeyi kazanmak istediğimizi söyleyemeyiz. Futbol bu şekilde işlemiyor ve iş o kadar da kolay değil.

    Bu yüzden şu anda teknik direktörümüz, kulübümüz ve sahip olduğumuz sistemle büyük bir yoğunlaşma içindeyiz. Yapmamız gerekene son derece odaklanmış durumdayız, ancak her zaman olduğu gibi bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor.

  • Bir takımın oyuncuları arkadaş olmalı mı?

    İyi olmalı, birlik içinde olmalı ve ortak bir hedef için çalışmalıyız; o da başarı ve şereftir. "As" gazetesinde herkesin dostu musunuz? Bu durum yeni nesil taraftarlarla birlikte daha da belirgin hale geldi, çünkü sosyal medya her şeyi ışıkların altına taşıyor.

    Biri diğeriyle tokalaşmazsa ya da biri gülümsemezse, konuşmalar başlıyor. Ama bu doğal bir şey. İşlerin böyle olduğunu biliyoruz ve gerçek olmayan şeyler ortaya çıkmasın diye elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi Real Madrid.

  • Kiminle daha uyumlu: Vinicius mu, Bellingham mı?

    İkisi birbirinden çok farklı. Sahada tamamen farklı şeyler yapıyorlar. Oyunun bazı yönlerinde Jude ile daha iyiyim, bazılarında ise Vini, Güler, Brahim, Diomande ya da İspanyol ile.

    İspanyol bu sezon çok gol atacak, kaleyle özel bir ilişkisi var.

  • Real Madrid için hangi oyuncuyu transfer ederdin?

    Cristiano, Zidane, Ronaldo, geri dönebilseler, kalite asla kaybolmaz.

    Bunlar Real Madrid'in simgeleri; kulübe çok şey verdiler ve taraftarlarına hâlâ büyük heyecan yaşatmaya devam ediyorlar.

  • Dünya Kupası'na geçelim: İspanya karşısında ne oldu?

    Onlar kazandı ve futbolda kazandığın zaman haklı olan sensindir.

    Bence en başından itibaren oyun planında hata yaptık, sonrasında da topu elinde tutmayı ve topa sahip olmayı seven bir takımla karşı karşıya kaldığında ve bir gol geriye düştüğünde işler daha da zorlaşıyor.

    Bizim için iyi bir gün değildi ve Dünya Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi gidiş-dönüş maçları yok.

    Ortaya koymamız gereken oyunu sergileyemedik, mesele bu kadar basit. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum ama başka fırsatlar elde etmek için çalışacağız.

  • Gol atamadan üç veya dört maç geçirdiğinizde ne oluyor? Bu durum sizi takıntı haline getiriyor mu?


    Üç ya da dört maç beklemem, bir maç bana yeter. Gol atamadığım maç zordur, ama bu hissi seviyorum; çünkü sürekli gol atmaya alışmış bir oyuncu iki maçta gol atamayınca insanlar bunu fark eder ve konuşur.

    Bu sana biraz öfke verir, sen de bir sonraki maça sonucu belirleme konusunda daha kararlı çıkarsın. Kariyerimde üst üste birçok maç boyunca gol atamadan geçirdiğim çok olmadı. İnsanlar sana destek verir ve eğer bu durumu iyi yönetirsen, sana daha fazla kararlılık kazandırır; her şey normale dönebilir.

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  • Gol atmak kolay bir iş mi?

    Hayır, çünkü kolay olsaydı herkes gol atardı. Herkes gol atmaz, bu da kötü bir şey değil. Sahada herkesin bir rolü var. Herkes gol atmaz, herkes iyi pas veremez ya da baskı yapamaz.

    Bana göre gol atmak en zor şey ama futbol hiçbir mevkide kolay değil.

    Dünya futbolunun zirvesini temsil eden Real Madrid'de, sahada ve saha dışında burada bulunan herkes kendi mesleğinin seçkin isimlerinden. Bu kolay bir şey değil.

  • Yamal geçtiğimiz günlerde senin ve kendisinin dünyanın en iyi iki oyuncusu olduğunu söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsun?

    Çok yetenekli bir oyuncu ve büyük bir kariyere sahip olacağına dair bir hissim var. Ona, ailesine ve çevresindeki herkese en iyisini diliyorum.

  • Real Madrid, dünyanın en üst düzeydeki yıldızlarını barındıran bir takım: Diomande bu seviyede mi?

    Kariyerinin bir aşamasında; oyuncular ile grup arasındaki ilişkiyi inşa ediyoruz ve Diomande da şu an için bunun bir parçası. Valdebebas'a geldiği andan itibaren, daha ilk günden kalitesinin olduğunu gördük.

    Sonrasında insanlar maçlar sırasında sürekli 140 milyonluk bonservis bedelinden ve bu tür şeylerden bahsediyor.

    19 yaşında genç bir oyuncu, ama kalite burada var. Bunu görüyoruz ve ayrıcalıklı yeteneklere sahip olduğunu şimdiden kanıtladı.

    Onu ve takımın tüm oyuncularını korumaya çalışıyoruz, çünkü sonunda hepsine ihtiyacımız olacak. Sezon çok uzun ve eğer tüm kupalar için yarışmak istiyorsak, sadece 11 oyuncuya güvenemeyiz.

  • Ve artık derbi vakti geldi: Özel bir maç, öyle değil mi?

    Bu, her zaman oynamak istediğimiz bir maç; çok fazla gerilim taşıyor. Derbinin Real Madrid taraftarı için ve bizim için de çok şey ifade ettiğini biliyoruz. İşte oynamaya can attığınız maçlar bu türden maçlardır, üstelik bu durumda deplasmanda.

    Bernabéu'nun dışında oynamayı çok seviyorum.

    Orada oyuncuların karakteri ortaya çıkar ve bu tür maçlarda karaktere sahip olmak önemlidir.

    Fedakârlık, bağlılık ve karakterle galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz.

  • Bu sezonun en büyük rakibi Barcelona mı? Sezona büyük bir güçle başladılar.

    Onlar için güzel, diğer takımlar hakkında konuşmayı sevmiyorum çünkü onların yanında değilim ve ne yaptıklarını bilmiyorum.

    Bazı maçlar kazandılar ama sezon hâlâ başında.

  • Bazen endişe duyan Real Madrid taraftarlarına bir mesaj gönderdi

    Mesaj, hırs ve daha fazlasını istemektir. Burası Real Madrid ve bunu anlıyorum. Her şeyde olduğu gibi, bir bağlam var.

    Bazen kazandığımızda maçın zor olduğunu düşünüyorlar, bazen ise öyle olmuyor. Şu anda Bernabeu'ya ihtiyacımız var, çünkü orası dünyanın en iyi stadı ve dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz; taraftarlar bizimle olduğunda çok daha güçlü hale geliyoruz.

    Ama taleplerin büyüklüğünü de anlıyorum. Geçen sezon hiçbir şey kazanamadık ve taraftarlar bundan gerçekten sıkılmış durumda; bunun bir kısmının doğal olduğunu anlıyorum.

    Fakat onların da şunu anlaması gerekiyor: Kupalar kazanmak istiyorsak, bunu onlar olmadan başaramayız. Tüm kaliteye ve tüm bağlılığa rağmen, onlar olmadan kazanamayız. Benim istediğim şey, birlikte, el ele hareket etmemiz. Bu şekilde çok daha güçlü olacağız.

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