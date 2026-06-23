Mbappé: Irak karşısında haksızlığa uğradık… Messi ile ilgilenmiyorum

Mbappé, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İyice toparlanacağız ve Norveç ile oynayacağımız bir sonraki maça odaklanacağız. Hedefimizden hâlâ vazgeçmedik."

Ve şöyle devam etti: “Çok uzun bir geceydi. Uzun bir süre geçirdik. Duygusal açıdan ve gerginlik açısından işler çok zordu çünkü konsantrasyonumuzu korumamız ve soyunma odasında tam konsantrasyonumuzu sürdürmemiz gerekiyordu. Bu durum yaklaşık bir buçuk saat, hatta iki saate yakın sürdü ve bu süre boyunca konsantrasyonunu korumak son derece zor ve büyük bir çaba gerektiriyor."

Ve şöyle devam etti: “Oyuncular, teknik ekip de dahil olmak üzere, herkesi maç havasında tutmak için harika bir çaba gösterdi. Durum son derece karmaşıktı. Sonrasında işimizi yaptık. Yapmamız gerekeni yerine getirdik ve oynadığımız futboldan çok memnunuz. Önümüzdeki günlerde her şeyi analiz etmeye ve neleri iyileştirebileceğimizi belirlemeye çalışacağız, çünkü bence önleyebileceğimiz iki ya da üç şey vardı. Zayıf diyemeyeceğim ama biraz daha güçsüz geçen anlar oldu ve bunlarla daha iyi başa çıkabilirdik. Ancak genel olarak harika bir gece olduğunu düşünüyorum.”

Real Madrid’deki sezonu hakkında ise şunları söyledi: “Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bilir ki Dünya Kupası her futbolcu için önemli bir hedeftir. Real Madrid’de mümkün olan en iyi sezonu geçirmeyi hedefledim. Ocak ayında ciddi bir sakatlık geçirdim, ancak sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak mümkün olan en iyi şekilde geri döndüm. Buraya en iyi formumda gelmeye çalıştım ve kendimi iyi hissettim. Ancak dün maç öncesinde de söylendiği gibi, bu sadece bir başlangıç. Hedefimize ulaşmak istiyorsak daha çok şey başarmamız gerekiyor.”