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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé: Irak karşısında haksızlığa uğradık… Messi ile ilgilenmiyorum

Transfers
K. Mbappe
L. Messi
Fransa
Irak
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa
Arjantin
Irak

Büyük bir çatışma

Kylian Mbappé, iki gol atarak Les Bleus’u Irak karşısında zafere taşıdıktan sonra, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla yoluna kararlılıkla devam etme niyetini vurguladı ve Les Bleus’un odak noktasının hâlâ turnuvadaki nihai hedefe ulaşmak olduğunu belirtti.

Mbappé, Irak maçında iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve 2026 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi'yi yakalamaya devam ederek maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

  • Uzun bir gece

    Mbappé, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İyice toparlanacağız ve Norveç ile oynayacağımız bir sonraki maça odaklanacağız. Hedefimizden hâlâ vazgeçmedik."

    Ve şöyle devam etti: “Çok uzun bir geceydi. Uzun bir süre geçirdik. Duygusal açıdan ve gerginlik açısından işler çok zordu çünkü konsantrasyonumuzu korumamız ve soyunma odasında tam konsantrasyonumuzu sürdürmemiz gerekiyordu. Bu durum yaklaşık bir buçuk saat, hatta iki saate yakın sürdü ve bu süre boyunca konsantrasyonunu korumak son derece zor ve büyük bir çaba gerektiriyor."

    Ve şöyle devam etti: “Oyuncular, teknik ekip de dahil olmak üzere, herkesi maç havasında tutmak için harika bir çaba gösterdi. Durum son derece karmaşıktı. Sonrasında işimizi yaptık. Yapmamız gerekeni yerine getirdik ve oynadığımız futboldan çok memnunuz. Önümüzdeki günlerde her şeyi analiz etmeye ve neleri iyileştirebileceğimizi belirlemeye çalışacağız, çünkü bence önleyebileceğimiz iki ya da üç şey vardı. Zayıf diyemeyeceğim ama biraz daha güçsüz geçen anlar oldu ve bunlarla daha iyi başa çıkabilirdik. Ancak genel olarak harika bir gece olduğunu düşünüyorum.”

    Real Madrid’deki sezonu hakkında ise şunları söyledi: “Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bilir ki Dünya Kupası her futbolcu için önemli bir hedeftir. Real Madrid’de mümkün olan en iyi sezonu geçirmeyi hedefledim. Ocak ayında ciddi bir sakatlık geçirdim, ancak sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak mümkün olan en iyi şekilde geri döndüm. Buraya en iyi formumda gelmeye çalıştım ve kendimi iyi hissettim. Ancak dün maç öncesinde de söylendiği gibi, bu sadece bir başlangıç. Hedefimize ulaşmak istiyorsak daha çok şey başarmamız gerekiyor.”

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  • Saldırıyı engellemek

    Klose’nin rekorunu egale etme konusunda Fransız yıldız şöyle konuştu: “Bilmiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum. Bence bugün en önemli şey, gerçekten belirleyici olacak anlar geldiğinde net referans noktaları bulmamızı ve güçlü yanlarımıza güvenle yönelmemizi sağlayan bir takım sistemine sahip olmamız. Dünya Kupası’nda her zaman gol attım, bu yüzden bu konu beni meşgul etmiyor ve endişelendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi, önceliğimiz takım olarak yeteneklerimize en üst düzeyde güven duymaktır, çünkü turnuvada ilerledikçe zorlukların da artacağını biliyoruz. Dünya Kupası’nı kazanmak için herkesi yenmek zorundasınız ve bu yüzden görev son derece karmaşık olacak.”

    Fiziksel durumu hakkında ise Mbappé şunları söyledi: “Hayır, bu herhangi bir fiziksel rahatsızlıkla ilgili değildi. Sorun, saldırdığımız bölgenin su altında kalmış olmasıydı. Savunma yaptığımız kısmı temizlemek için 20 dakika harcadılar, ancak saldırdığımız kısmı temizlemek için zaman ayırmadılar. Bu bir tür eşitsizlik oluşturuyor. Her iki tarafı da temizlemek için aynı süreyi ayırmalarını isterdim. Ya da bir seçim yapmak gerekiyorsa, en azından bizim hücum ettiğimiz bölgeye odaklanılsın ve diğer tarafta işler daha yavaş ilerlesin.”

  • Messi'nin Peşinde

    Şöyle devam etti: "Mesele sadece buydu. Ancak onlar suçlu değildi, çünkü diğer grup hazır değilken orada çalışmaları talimatı verilmişti. Dolayısıyla bir sorun yok. O anki bir tepkiydi. Ve bence iki saat bekledikten sonra oraya varıp sahanın her zamanki gibi düzgün bir şekilde korunmadığını görmek biraz rahatsızlık yaratır, ama bu his çabucak geçer."

    Lionel Messi’nin performansını takip edip etmediği sorulduğunda Mbappé şöyle yanıt verdi: “Hayır… Bunu dün de söylemiştim. Leo her zaman gol atar. Her zaman attı, şu anda da atıyor ve atmaya devam edecek. Eğer Leo’nun yaptıklarına odaklanacaksam, daha fazlasını göstermem gerekir. Ama hayır, onun yaptıklarıyla hiç ilgilenmiyorum. Ben sadece takımıma yardımcı olmayı düşünüyorum. Açıkçası, gol atıp takımına yardımcı olduğunda, bu tür seviyelere veya ödüllere yaklaşırsın. Ancak, dediğim gibi, önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Zorlu ve engellerle dolu bu yolda galip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."