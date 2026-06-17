Mbappé İmparatorluğu’nda kaybolan kral… Altın Top, Dembélé için bir lanet haline mi dönüşecek?

Paris’te Dembélé, taç giymemiş kraldır… Takımın tamamı onun için hareket eder ve mutlak özgürlüğe sahip sahte forvet pozisyonunda kendi senfonisini çalabilmesi için alanlar yaratılır. Oysa Fransa milli takımında durum tamamen farklıdır; burada imparatorluk tamamen tek bir adam, Kylian Mbappé etrafında kurulmuştur.

RMC başta olmak üzere Fransız medya kuruluşları, Dembélé krizinin “teknik kimlik çatışması”ndan kaynaklandığını vurguluyor ve bu bağlamda ünlü yorumcu De Mico’nun açıklamaları, sorunun tam da kalbini ortaya koydu.

De Mico şöyle dedi: “Milli takımda Dembélé ile ilgili gerçek bir sorun var; performansı ortalama seviyede ve tek bir tarihi maç bile çıkaramadı. Dembélé, Fransa’da asla etrafında bir takım kurulmayacak çünkü takım zaten Mbappé’nin etrafında şekillenmiş durumda ve Dembélé, yerini kazanmak için mücadele etmek zorunda.”

Bu gerçeklik, milli takım dışında fırtına gibi başarılar elde etmesine rağmen, Dembélé’nin Dünya Kupası’nda Les Bleus’un tarihi golcüsünün arkasında ikinci, belki de üçüncü sırada kalmasına neden oluyor.