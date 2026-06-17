Mbappé İmparatorluğu’nda kaybolan kral… Altın Top, Dembélé için bir lanet haline mi dönüşecek?

Altın Top ödülünü kazanmanın coşkusu ile Paris Saint-Germain formasıyla dünya futbolunun zirvesine çıkması arasında bir yanda, Fransa milli takımı formasıyla yaşadığı tam bir sessizlik ve sönük performans arasında bir yanda, Ousmane Dembélé, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte onu Fransa’nın “en büyük gizemi” haline getiren tuhaf bir futbol paradoksu yaşıyor.
Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki Senegal’e karşı oynadığı açılış maçı, Altın Top sahibi oyuncu için sönük bir başlangıç oldu; hatta bunun ötesine geçerek, Dembélé’nin, teknik direktör Didier Deschamps’ın kadrosundaki idari ve teknik hiyerarşiyi yeniden düzenleyen karmaşık bir taktiksel gerçeklikle sert bir şekilde yüzleştiği bir an haline geldi.