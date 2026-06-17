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Ousmane Dembele France 2:1Getty/GOAL

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Mbappé İmparatorluğu’nda kaybolan kral… Altın Top, Dembélé için bir lanet haline mi dönüşecek?

FEATURES
Fransa - Irak
Fransa
Irak
Dünya Kupası
O. Dembele
K. Mbappe
M. Olise
D. Deschamps
Fransa
Irak
ABD

Ousmane Dembélé, Fransa milli takımındaki kimlik krizi konusundaki gizemi aydınlatıyor

Altın Top ödülünü kazanmanın coşkusu ile Paris Saint-Germain formasıyla dünya futbolunun zirvesine çıkması arasında bir yanda, Fransa milli takımı formasıyla yaşadığı tam bir sessizlik ve sönük performans arasında bir yanda, Ousmane Dembélé, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte onu Fransa’nın “en büyük gizemi” haline getiren tuhaf bir futbol paradoksu yaşıyor.

Fransa’nın Dünya Kupası’ndaki Senegal’e karşı oynadığı açılış maçı, Altın Top sahibi oyuncu için sönük bir başlangıç oldu; hatta bunun ötesine geçerek, Dembélé’nin, teknik direktör Didier Deschamps’ın kadrosundaki idari ve teknik hiyerarşiyi yeniden düzenleyen karmaşık bir taktiksel gerçeklikle sert bir şekilde yüzleştiği bir an haline geldi.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    İkinci adam kompleksi… Mbappé’nin gölgesinde Altın Top’un erimesi

    Paris’te Dembélé, taç giymemiş kraldır… Takımın tamamı onun için hareket eder ve mutlak özgürlüğe sahip sahte forvet pozisyonunda kendi senfonisini çalabilmesi için alanlar yaratılır. Oysa Fransa milli takımında durum tamamen farklıdır; burada imparatorluk tamamen tek bir adam, Kylian Mbappé etrafında kurulmuştur.

    RMC başta olmak üzere Fransız medya kuruluşları, Dembélé krizinin “teknik kimlik çatışması”ndan kaynaklandığını vurguluyor ve bu bağlamda ünlü yorumcu De Mico’nun açıklamaları, sorunun tam da kalbini ortaya koydu.

    De Mico şöyle dedi: “Milli takımda Dembélé ile ilgili gerçek bir sorun var; performansı ortalama seviyede ve tek bir tarihi maç bile çıkaramadı. Dembélé, Fransa’da asla etrafında bir takım kurulmayacak çünkü takım zaten Mbappé’nin etrafında şekillenmiş durumda ve Dembélé, yerini kazanmak için mücadele etmek zorunda.”

    Bu gerçeklik, milli takım dışında fırtına gibi başarılar elde etmesine rağmen, Dembélé’nin Dünya Kupası’nda Les Bleus’un tarihi golcüsünün arkasında ikinci, belki de üçüncü sırada kalmasına neden oluyor.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Oliesi Kasırgası… Münih’ten gelen yeni tehdit

    Dembélé krizi, Mbappé’nin yıldızlığıyla sınırlı kalmadı; Bayern Münih’in yıldızı Michael Oliisi’nin taktiksel patlamasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.

    Senegal maçında, Deshamps, Dembélé'yi Oliisi'nin yanında derinlerde oyun kurucu olarak oynatmaya çalıştığında, "Sivrisinek" kaybolmuş, yönünü kaybetmiş ve Paris'te yaptığı gibi ileriye doğru paslar ya da hücumlar yapamayan bir görüntü sergiledi; bunun üzerine "L'Équipe" gazetesi, maçta ilk değiştirilen oyuncu olarak ona (4) puan vererek "kınama belgesi" yayınladı.

    Buna karşılık, Oliisi sahanın derinliklerinde tam bir özgürlükle oynadı, en iyi performansını sergiledi ve Deschamps’a geleceğin onun ayaklarından geçtiğini kanıtladı.

    Olisé’nin bu parlak performansı, Dembélé’yi taktiksel olarak zor bir duruma soktu; artık takımın fiili lideri olmak yerine, Mbappé ve Olisé’nin arkasında yer aldığı bir sisteme uyum sağlamak zorunda kaldı.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dembélé’yi kurtaracak sihirli formül

    Deschamps, Irak ile oynanacak bir sonraki maç öncesinde bu taktiksel baş ağrısını ortadan kaldırmak ve ölümcül silahlarından en iyi şekilde yararlanmak istiyorsa, çözüm Dembélé için sahanın derinliklerinde karmaşık roller icat etmekte değil, taktiksel görevlendirme ilkelerine geri dönmektir.

    Ousmane Dembélé’yi sahanın derinliklerinde oyun kurucu pozisyonuna yerleştirmek, onun yeteneklerini açıkça boşa harcamaktır; zira o, Paris’te sahte forvet olarak oynadığı gibi, dar alanlarda baskı altında klasik bir oyun kurucunun sahip olduğu psikolojiye sahip değildir.

    Buradaki en ideal ve en uygun çözüm, Dembélé’yi klasik bir kanat oyuncusu olarak sağ kanada geri döndürmektir; burada olağanüstü hızını ve “bire bir” mücadelelerde savunmacıları izole etme yeteneğini kullanarak kanatlardan fark yaratabilir.

    Buna karşılık, Michael Oliisi daha derin bir pozisyona kaydırılarak Kylian Mbappé’nin altında açık bir “10 numara” oyun kurucu olarak oynayabilir.

    Olisie, vizyona, soğukkanlılığa ve hatlar arası bağlantı kurma yeteneğine sahiptir. Ona sahanın ortasında bu özgürlük tanınması, bir yandan Mbappé’ye kritik paslar atmasını sağlarken, diğer yandan Dembélé’ye rakipleri tehdit edecek alan yaratacaktır; böylece bu üç lider, birbirlerinin rollerine karışmadan oynayabilirler.

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