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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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"Mbappé için tek euro ödemedik": La Liga Premier Lig çılgınlığına isyan ediyor

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Sert bir uyarı: La Liga, fiyat enflasyonuyla mücadele planlarını açıkladı

İspanya La Liga kulüpleri, transfer piyasasındaki güçlü hamlelerle yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak "La Liga" birliği, İngiltere Premier Lig kulüplerinin giderek artan harcamalarının, oyuncu fiyatlarını yükseltebilecek ve transferlerin tamamlanmasını zorlaştırabilecek yeni bir gerçekliği dayattığı uyarısında bulundu.

La Liga birliği, Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid kulüplerinin öncülük ettiği yoğun hareketlilik doğrultusunda, kulüplerinin mevcut yaz transfer döneminde yapacağı toplam harcamanın yaklaşık 800 milyon euroya ulaşmasını bekliyor.

  • Balon nasıl oluşur: fiyatların şişmesi

    La Liga'nın kurumsal işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Marta Alonso, ligdeki kulüplerin geçen sezonlara kıyasla daha aktif hale geldiğini belirterek, mali durumu iyileşen Barcelona ile Real Madrid'in, diğer bazı kulüplerle birlikte transfer piyasasına yön verdiğine dikkat çekti.

    Alonso, İngiltere Premier Lig'indeki harcama politikasının oyuncu fiyatlarını şişirdiği konusunda uyarıda bulundu; İngiliz kulüplerinin piyasa değerinin üzerinde meblağlar, transfer ücretleri ve maaşlar ödemeye başladığını kaydederek, bunun diğer Avrupa liglerini de etkileyecek bir "balon" yarattığını değerlendirdi.

    Premier Lig kulüplerinin gelirleriyle orantılı olarak yaklaşık 1,6 milyar euro harcaması gerektiğini, ancak "Transfermarkt" sitesine göre transfer döneminin kapanmasına bir ay kala harcamalarının halihazırda 1,865 milyar euroya ulaşarak bu rakamı fazlasıyla aştığını ekledi.

    Bu durumun İspanyol kulüplerini oyuncularla anlaşmak için daha yüksek meblağlar ödemeye zorlayacağını, İngiltere liginden oyuncu çekmeyi zorlaştıracağını, ayrıca İngiliz kulüplerinin mali gücü karşısında yerel yetenekleri elde tutmayla ilgili zorlukları da artıracağını vurguladı.

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  • Piyasayı yıkmak ve alternatif plan

    Harcamalar cephesinde ise Barcelona şu ana kadar Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Bisiu'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 110 milyon euro harcadı. Real Madrid'in transferleri ise Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Espi'nin kadroya katılmasıyla yaklaşık 100 milyon euroya ulaşırken, buna Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté ile yapılan bonservissiz anlaşmalar da eklendi. Rodri ve Diomande transferleri üzerindeki çalışmalar ise sürüyor.

    Buna karşılık Atlético Madrid, Morten Hjulmand, Lee Kang-in ve Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 102 milyon euro harcadı. Diğer kulüpler de piyasada varlık gösterdi; örneğin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının ardından 14,5 milyon euro yatırım yapan Real Betis ve Avrupa Konferans Ligi'ne yükselmesinin ardından 19 milyon euro harcayan Getafe.

    La Liga birliği, İspanya Ligi kulüplerinin şu ana kadar yaklaşık 400 milyon euro harcadığını, yani bu yaz boyunca beklenen değerin yarısını harcadığını belirtti.

    Birlik, piyasanın fiyat artışlarına ayak uydurabilen kulüpler ile mali zorluklarla karşılaşacak kulüpler arasında belirgin bir ayrışmaya sahne olacağını, bazı takımların ise akademilerine yatırım yapmak ya da düşük maliyetli transferler aramak gibi alternatif çözümlere başvuracağını öngörüyor.

    Alonso, İngiltere Ligi kulüplerinin gerçekleştirdiği devasa harcamaların gerçek bir yatırım anlamına gelmediğini, aksine piyasayı yıktığını vurgulayarak, gerçek değerini yansıtmayan oyuncular için yüzlerce milyon ödemenin, gerçek değeri yarım milyonu geçmeyen bir evi üç milyon euroya satın almaya benzediğini ifade etti.

  • Mbappe ve La Liga'nın cazibesi mi? Yetenek silahı Premier Lig'in parasıyla karşı karşıya

    Bugün as gazetesinin yayımladığı rapora göre, giderek artan sayıda İspanyol kulübünün ya kadroda halihazırda bulunan yetenekleri ya da kulüp akademilerinde yetiştirilen oyuncuları elde tutmaya daha fazla yatırım yapmasının nedeni bu.

    Şöyle devam etti: "La Liga'daki mali fair play politikasını, yetenekleri elde tutma hedefine yönelttik. Böylece Premier Lig gelip, katı maaş tavanı kısıtlamaları yüzünden onları çekip almasın diye. Oyuncuların sözleşmelerini yenilemelerine ve sezon içinde harcama tavanını aşsalar bile maaşlarını artırmalarına, farkı bir sonraki sezon telafi etmeleri koşuluyla izin verdik. Altyapı akademilerine gelince, bir oyuncu öne çıkarsa ve onunla sözleşme imzalamak gerekirse, hiçbir sorun olmadan kaydedilebilir. Kulüpler yetenekleri elde tutmaya ve onlara iyi maaş koşulları sunmaya çalışıyor."

    Sözlerine şöyle ekledi: "Bu, her zaman açıklamaya çalıştığımız bir bakış açısı. La Liga'nın diğer liglerden daha az para harcaması, işlerin kötü gittiği anlamına gelmez. Eğer yetenekler bizim saflarımızdaysa, neden onlardan daha iyi olmayan bir oyuncuya para harcayalım? Bizim için sorun, bu yetenekleri elde tutamamak olurdu."

    Ve ekledi: "Oyuncuların beklentileri nedeniyle her zaman hareketlilik olacak. Bu inkar edilemez bir gerçek. Ancak kimse La Liga'ya katılmanın cazibesini sorgulamıyor. Mbappe'nin transferi için hiçbir bedel ödenmedi. Aynı şey Lamine ve Pedri için de geçerli. Bizim için transfer piyasasındaki harcama, La Liga'nın iyi gidip gitmediğinin bir göstergesi değil."

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  • Balonun ek maliyetleri

    Her şeye rağmen, sonunda yurt dışının, özellikle de İngiliz parasının cazibesine boyun eğmeyi tercih eden büyük ve gelecek vaat eden yetenekler her zaman vardır. Bu konuda Alonso, as gazetesine şunları söyledi: "Bu doğal bir durum. Sahada ancak 11 oyuncu oynayabilir. Asıl sorun, oyuncuların ayrılması ve onların yerini aynı seviyede dolduramamamız olacaktır. Açıklaması bu. Premier Lig'de rekabet arttı ve ikinci lig seviyesinde bu inanılmaz derecede yüksek. Avrupa'da, bir turnuvayı kazandığımız yıllar da olacak, kazanamadığımız yıllar da... Ama bu, fair play yüzünden olmayacak."

    Gazete sözlerini şöyle tamamladı: "İspanyol transfer piyasası uzun sürecek ve İngiliz savurganlığıyla başa çıkmanın iki yolu olacak. Birincisi, transferleri gerçekleştirebilecek ve piyasada rekabet edebilecek büyük kulüplerin izleyeceği yol; bu kulüpler aynı zamanda piyasadaki 'balon' nedeniyle oluşan ek maliyetlerden kaçınmak için pazarlık yapmaya çalışacaklar. İkincisi ise, yeni bir grup gelecek vaat eden genç oyuncuyu sahneye çıkarırken yeteneklerini İngiliz tehdidinden korumaya çalışacak kulüplerin izleyeceği yol."

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