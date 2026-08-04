Harcamalar cephesinde ise Barcelona şu ana kadar Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Bisiu'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 110 milyon euro harcadı. Real Madrid'in transferleri ise Marc Cucurella, Denzel Dumfries ve Espi'nin kadroya katılmasıyla yaklaşık 100 milyon euroya ulaşırken, buna Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté ile yapılan bonservissiz anlaşmalar da eklendi. Rodri ve Diomande transferleri üzerindeki çalışmalar ise sürüyor.

Buna karşılık Atlético Madrid, Morten Hjulmand, Lee Kang-in ve Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna katmak için yaklaşık 102 milyon euro harcadı. Diğer kulüpler de piyasada varlık gösterdi; örneğin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının ardından 14,5 milyon euro yatırım yapan Real Betis ve Avrupa Konferans Ligi'ne yükselmesinin ardından 19 milyon euro harcayan Getafe.

La Liga birliği, İspanya Ligi kulüplerinin şu ana kadar yaklaşık 400 milyon euro harcadığını, yani bu yaz boyunca beklenen değerin yarısını harcadığını belirtti.

Birlik, piyasanın fiyat artışlarına ayak uydurabilen kulüpler ile mali zorluklarla karşılaşacak kulüpler arasında belirgin bir ayrışmaya sahne olacağını, bazı takımların ise akademilerine yatırım yapmak ya da düşük maliyetli transferler aramak gibi alternatif çözümlere başvuracağını öngörüyor.

Alonso, İngiltere Ligi kulüplerinin gerçekleştirdiği devasa harcamaların gerçek bir yatırım anlamına gelmediğini, aksine piyasayı yıktığını vurgulayarak, gerçek değerini yansıtmayan oyuncular için yüzlerce milyon ödemenin, gerçek değeri yarım milyonu geçmeyen bir evi üç milyon euroya satın almaya benzediğini ifade etti.