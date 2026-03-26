Dostluk maçı olmasına rağmen, Brezilya ile Fransa arasında gerçek bir maç yaşandı. İki milli takım da elinden geleni yaptı; Mbappé ise muhteşem bir formdaydı. 32. dakikada Dembelé’nin pasıyla skoru açtığı çalımlı vuruş mükemmeldi.

İkinci yarıda, Upamecano'nun Roma'lı Wesley'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Fransa için durum zorlaştı. Ancak Fransızlar, 65. dakikada Ekitiké'nin golüyle 2-0 öne geçmeyi başardı, ardından 78. dakikada Bremer'in golüyle maçın son dakikaları heyecanlandı. Brezilyalılar denedi ancak beraberlik golünü bulamadı.