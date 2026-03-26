Mbappé ve Ekitike'nin golleri, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda oynanan Brezilya-Fransa arasındakibu üst düzey dostluk maçının sonucunu belirledi. Real Madrid'in forveti, La Liga'da Barcelona formasıyla rakibi olan Dembelé'nin asistiyle ilk yarıda muhteşem bir gol atarak skoru açtı ve harika bir performans sergiledi. Brezilya adına golü Bremer attı.
Mbappé-Ekitike: Fransa, ABD'de oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı yendi. Upamecano kırmızı kart gördü, golü Bremer attı
Dostluk maçı olmasına rağmen, Brezilya ile Fransa arasında gerçek bir maç yaşandı. İki milli takım da elinden geleni yaptı; Mbappé ise muhteşem bir formdaydı. 32. dakikada Dembelé’nin pasıyla skoru açtığı çalımlı vuruş mükemmeldi.
İkinci yarıda, Upamecano'nun Roma'lı Wesley'e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle Fransa için durum zorlaştı. Ancak Fransızlar, 65. dakikada Ekitiké'nin golüyle 2-0 öne geçmeyi başardı, ardından 78. dakikada Bremer'in golüyle maçın son dakikaları heyecanlandı. Brezilyalılar denedi ancak beraberlik golünü bulamadı.