2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, Fransız M6 kanalına bir röportaj verdi. Röportajda ele alınan konular arasında, Dünya Kupası'nın ardından görevini Zinedine Zidane'ye devredecek olan mevcut teknik direktör Didier Deschamps'ın geleceği de yer aldı.
Çeviri:
Mbappé, Deschamps'ın İtalya milli takımının teknik direktörlüğü görevine getirilmesi fikrini reddetti: "Bu kötü olur, o bizden, o bir Fransız"
DESCHAMPS DURMAYACAK
“Mümkün olduğunca geç bırakacağım. Bu işi yapmak benim için adrenalin kaynağı ve kendimi buna muktedir hissettiğim sürece devam edeceğim. Ertesi gün ne yapacağımı bilmeden yaşayabilecek biri değilim, ancak bu, gerekirse bir ara vermemi engellemez,” demişti Deschamps. İtalyan ligi, birçok kaliteli teknik direktör ve oyuncuyla hâlâ yüksek seviyede. “Bazı kulüplerle özel bir geçmişi olan birçok teknik direktörün daha sonra başka takımları çalıştırdığını görüyorum.” Peki ya Deschamps, bir İtalyan kulübü yerine İtalya milli takımını çalıştırmaya başlarsa? Bu, Mbappé’nin hoşuna gitmeyecek bir ihtimal.
MBAPPE'NİN SÖZLERİ
“Onu gülümseyen görüyorum” – dedi Mbappé, hafif bir tonla – “ayrıca daha esnek. Eskiden onu daha sert tanıyordum, ama yeni nesillere uyum sağlayabilmesi onun en büyük özelliği. Bu kolay bir şey değil, ama o mesajından asla sapmadı. Onun varlığından en iyi şekilde yararlanmaya ve ona saygı göstermeye çalışıyoruz, onun hoşuna gidecek şekilde kazanarak. Ancak umarım başka milli takımları çalıştırmaz. İtalya'dan söz edildiğini duydum. Bu kötü olurdu. Didier Fransız, o bizim, gelecekte sadece kulüpleri çalıştırması için ona baskı yapıyorum. İtalya'yı İtalyanlara bırakalım.”