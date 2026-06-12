“Onu gülümseyen görüyorum” – dedi Mbappé, hafif bir tonla – “ayrıca daha esnek. Eskiden onu daha sert tanıyordum, ama yeni nesillere uyum sağlayabilme yeteneği onun en büyük özelliği. Bu kolay bir şey değil, ama o mesajından asla sapmadı. Onun varlığından en iyi şekilde yararlanmaya ve ona saygı göstermeye çalışıyoruz, onun hoşuna gidecek şekilde kazanarak. Ancak umarım başka milli takımları çalıştırmaz. İtalya'dan söz edildiğini duydum. Bu kötü olurdu. Didier Fransız, o bizim, gelecekte sadece kulüpleri çalıştırması için ona baskı yapıyorum. İtalya'yı İtalyanlara bırakalım.”