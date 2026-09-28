Barcelona için yeni bir yıldız. Adı Mayssa Baha; 2011 doğumlu Faslı forvet, Liga F'te Logroño'ya karşı 2-0 kazanılan maçta golünü attı. Tarihe geçen bir gol: 15 yaş, 8 ay ve 10 günlükken Barcelona tarihinin en genç golcüsü oldu ve Vicky Lopez'i geride bıraktı. Bu gol, A takımdaki üçüncü maçında geldi; burada ilk maçına ise 30 Ağustos 2026'da Tenerife karşısında, henüz 15 yaş, 7 ay ve 14 günlükken çıkmıştı.
Mayssa Baha, Barcelona’nın yeni yıldızı: 15 yaşında şimdiden kulüp tarihine geçti
Futbolcu ailesi
Malaga doğumlu Mayssa, sporla, özellikle de futbolla yaşayan bir ailede büyüdü. 1981 doğumlu babası Nabil Baha, Fas, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da forma giydi; 2009 doğumlu ağabeyi Ziyad ise Marsilya U19 takımının santrforu. “Erkek kardeşiyle sokakta futbol oynayarak büyüdü. Tenis oynamasını istiyordum çünkü bu sporda çok iyiydi. Eğitimini sürdürürken FUS Rabat’ya gitmeye başladı” demişti Nabil, Endülüs merkezli spor sitesi diariosur.es’e. “12 ya da 13 yaşındayken zaten 15-16 yaşındaki kızlarla oynuyordu, hiçbir zaman yaşıtlarıyla değil. Her zaman erkeklerle oynadı çünkü 2014’te geldiğimizde kızlar için altyapı kategorileri yoktu.”
İspanya ile gelecek?
13 yaşında La Masia'ya giren Baha, kısa sürede hiyerarşide yükselerek C takımdan B takıma geçti ve ardından A takımla ilk maçına çıktı. Uluslararası düzeyde ise Baha, Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı'yla henüz 12 yaşındayken forma giyerek bu yaşta debut yapan en genç oyuncu oldu. Ayrıca son 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda, 14 yaşında turnuvanın en genç oyuncusuydu. Geleceği ise belirsizliğini koruyor: şu anda Afrika ülkesinin milli takım formasını giyiyor, ancak Baha İspanya A Milli Takımı'nı seçebilir.
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