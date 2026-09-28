Malaga doğumlu Mayssa, sporla, özellikle de futbolla yaşayan bir ailede büyüdü. 1981 doğumlu babası Nabil Baha, Fas, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da forma giydi; 2009 doğumlu ağabeyi Ziyad ise Marsilya U19 takımının santrforu. “Erkek kardeşiyle sokakta futbol oynayarak büyüdü. Tenis oynamasını istiyordum çünkü bu sporda çok iyiydi. Eğitimini sürdürürken FUS Rabat’ya gitmeye başladı” demişti Nabil, Endülüs merkezli spor sitesi diariosur.es’e. “12 ya da 13 yaşındayken zaten 15-16 yaşındaki kızlarla oynuyordu, hiçbir zaman yaşıtlarıyla değil. Her zaman erkeklerle oynadı çünkü 2014’te geldiğimizde kızlar için altyapı kategorileri yoktu.”







