Maxx Crosby transferinin başarısız olmasının ardından, Baltimore Ravens, pas hücumundaki sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde bir alternatif bulmuş görünüyor. NFL içinden bilgi sahibi Adam Schefter'in bildirdiğine göre, 2012 Super Bowl şampiyonu, bunun yerine, aynı ligin yıldızlarından biri olan Trey Hendrickson'ı, divisyon rakibi Cincinnati Bengals'tan transfer ediyor.
Maxx Crosby için mega transferin suya düşmesinin ardından: Baltimore Ravens, büyük bir transfer anlaşması imzaladı ve savunma yıldızını kadrosuna kattı
Rapora göre, Ravens ve Hendrickson 112 milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştılar. Hendrickson'ın Bengals ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Medya raporlarına göre, Bengals onu franchise tag ile tutmayı düşünmüş, ancak sonunda bundan vazgeçmişti. Hendrickson, Instagram'da Cincinnati taraftarlarına veda etti.
Geçtiğimiz sezon Hendrickson, sakatlığı nedeniyle Cincinnati için sadece yedi maçta forma giydi, ancak yine de 4,0 sack ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Ancak formda olduğunda, şüphesiz ligin en iyi pas hücumcularından biri. Ravens, özellikle bu alanda son zamanlarda sorunlar yaşıyordu. 2025'te 30 sack ile sack istatistiklerinde üçüncü sondan bir önceki sırada yer aldılar.
NFL'de profesyonel olarak geçirdiği dokuz yıl boyunca Hendrickson dört kez Pro Bowl'a seçildi. 2024'te 17,5 sack ile ligin en iyisi oldu ve bunun için First-Team All-Pro'ya seçildi.
Tıbbi kontrol nedeniyle: Crosby transferi son anda başarısız oldu
Ancak Baltimore'da başlangıçta tamamen farklı bir plan izleniyordu. Franchise, Las Vegas Raiders ile Maxx Crosby için bir takas üzerinde anlaşmaya varmıştı. Karşılığında Raiders, iki birinci tur seçme hakkı elde edecekti.
Salı günü ise sürpriz bir gelişme yaşandı: The Athletic'in haberine göre, 28 yaşındaki defansif uç oyuncusu zorunlu sağlık kontrolünden geçemedi. Bunun üzerine Ravens, transferi son anda iptal etti. Raiders, franchise'ın bu konuyla ilgili şimdilik "başka yorum yapmayacağını" açıkladı.
Baltimore'un yıldız oyun kurucusu Lamar Jackson, 2025 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamladı. Takım, normal sezonun son maçında Pittsburgh Steelers'a yenilerek sekiz galibiyet ve dokuz mağlubiyetle playofflara katılmayı kıl payı kaçırdı. 17 yılın ardından Ravens, baş antrenör John Harbaugh ile yollarını ayırdı. Onun yerine Jesse Minter geçti.
Trey Hendrickson: NFL istatistikleri
Maçlar Toplam Tackle Tek Başına Tackle Sack Zorla Top Kaybı Toprak Toplam Saptırılan Paslar 117 236 162 81 15 0 16