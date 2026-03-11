Maxx Crosby için mega transferin suya düşmesinin ardından: Baltimore Ravens, büyük bir transfer anlaşması imzaladı ve savunma yıldızını kadrosuna kattı

Rapora göre, Ravens ve Hendrickson 112 milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştılar. Hendrickson'ın Bengals ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Medya raporlarına göre, Bengals onu franchise tag ile tutmayı düşünmüş, ancak sonunda bundan vazgeçmişti. Hendrickson, Instagram'da Cincinnati taraftarlarına veda etti.

Geçtiğimiz sezon Hendrickson, sakatlığı nedeniyle Cincinnati için sadece yedi maçta forma giydi, ancak yine de 4,0 sack ile dikkat çekici bir performans sergiledi. Ancak formda olduğunda, şüphesiz ligin en iyi pas hücumcularından biri. Ravens, özellikle bu alanda son zamanlarda sorunlar yaşıyordu. 2025'te 30 sack ile sack istatistiklerinde üçüncü sondan bir önceki sırada yer aldılar.

NFL'de profesyonel olarak geçirdiği dokuz yıl boyunca Hendrickson dört kez Pro Bowl'a seçildi. 2024'te 17,5 sack ile ligin en iyisi oldu ve bunun için First-Team All-Pro'ya seçildi.