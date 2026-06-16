Maxi Araujo, Dünya Kupası açılış maçında Suudi Arabistan karşısında Uruguay'a son dakikada beraberliği kazandırırken, etkisiz kalan Darwin Nunez devre arasında oyundan alındı

Uruguay, Miami'de sinir bozucu bir ilk yarı geçirdi ve devre arasına kısa bir süre kala geriye düştü. Suudi Arabistan disiplinli bir savunma sergiledi ve Núñez'in etkisini sınırladı; bu durum, Bielsa'yı etkisiz bir performans sergileyen forveti devre arasında oyundan almasına neden oldu. Maçın ilk golü 41. dakikada geldi. Mohamed Kanno'nun kafa vuruşunu Fernando Muslera kurtardı, ancak Al-Amri seken topa en hızlı tepkiyi verdi ve yakın mesafeden golü atarak Suudi Arabistan'a sürpriz bir üstünlük sağladı.

Uruguay, devre arasından sonra performansını önemli ölçüde artırdı. Bielsa'nın yaptığı oyuncu değişiklikleri takıma daha fazla enerji ve doğrudanlık kattı, Federico Valverde ve takım arkadaşlarının sürekli baskı kurmasını sağladı. Israrlı çabaları sonunda 80. dakikada meyvesini verdi; Mohammed Al-Owais bir kafa vuruşunu kurtardı, ancak Araujo dar açıdan topu ağlara göndererek skoru eşitledi.