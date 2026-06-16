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Maxi Araujo, Dünya Kupası açılış maçında Suudi Arabistan karşısında Uruguay'a son dakikada beraberliği kazandırırken, etkisiz kalan Darwin Nunez devre arasında oyundan alındı
Suudi Arabistan, Araujo'nun golüyle cevap vermeden önce durgun bir Uruguay'ı mağlup etti
Uruguay, Miami'de sinir bozucu bir ilk yarı geçirdi ve devre arasına kısa bir süre kala geriye düştü. Suudi Arabistan disiplinli bir savunma sergiledi ve Núñez'in etkisini sınırladı; bu durum, Bielsa'yı etkisiz bir performans sergileyen forveti devre arasında oyundan almasına neden oldu. Maçın ilk golü 41. dakikada geldi. Mohamed Kanno'nun kafa vuruşunu Fernando Muslera kurtardı, ancak Al-Amri seken topa en hızlı tepkiyi verdi ve yakın mesafeden golü atarak Suudi Arabistan'a sürpriz bir üstünlük sağladı.
Uruguay, devre arasından sonra performansını önemli ölçüde artırdı. Bielsa'nın yaptığı oyuncu değişiklikleri takıma daha fazla enerji ve doğrudanlık kattı, Federico Valverde ve takım arkadaşlarının sürekli baskı kurmasını sağladı. Israrlı çabaları sonunda 80. dakikada meyvesini verdi; Mohammed Al-Owais bir kafa vuruşunu kurtardı, ancak Araujo dar açıdan topu ağlara göndererek skoru eşitledi.
- Getty Images Sport
Nunez, Suudi rakibi tarafından susturuldu
En çok konuşulan konu, Bielsa'nın devre arasında Nunez'i oyundan almasıydı. Uruguay'ın hücumu ilk yarıda akıcı olamadı, ancak devre arasında yapılan değişiklikler takımın hücum gücünü anında artırdı. Suudi Arabistan ise Dünya Kupası'nda bir kez daha disiplinli bir performans sergiledi. Savunmadaki düzenleri, uzun süreler boyunca Uruguay'ı zorladı ve Güney Amerika'nın en güçlü takımlarından birine karşı rekabetçi kalmalarını sağladı.
Al-Owais, iki takımın puanları paylaştığı maçta belirleyici oldu
Al-Owais, Suudi Arabistan'ın bir puan kazanmasında kilit rol oynadı. Kaleci, maç boyunca birçok önemli kurtarışa imza attı; bunların arasında, 60. dakikadan hemen sonra Manuel Ugarte'nin sert şutunu parmak uçlarıyla direğe çelerek yaptığı muhteşem kurtarış da vardı.
Maçın son dakikalarında da Uruguay'ı zorlayan kaleci, uzatma dakikalarında Valverde'nin şutunu kurtararak Suudi Arabistan'ın direncini korumasına yardımcı oldu. Uruguay ikinci yarının büyük bölümünde üstünlük kurdu ancak gruptan rahatça çıkması beklenen bir takımdan beklenen keskinliği gösteremedi.
Suudi Arabistan için bu beraberlik cesaret verici bir sonuç ve takımın eleme turlarına yükselme umutlarını canlı tutuyor. Uruguay ise, ikna edici olmayan bir açılış performansının ardından yenilgiyi önlemiş olmaktan dolayı rahatlamış olacak.
- Getty Images Sport
Uruguay'a yönelik iyileştirme baskısı artıyor
Suudi Arabistan, zorlu bir mücadelenin ardından kazandığı puanın verdiği güveni sürdürerek, 21 Haziran'da İspanya ile oynayacağı H Grubu maçına bu ivmeyle çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Uruguay, eleme turlarına yükselme umutlarını canlı tutmak için toparlanmalı ve performansını artırmalıdır. Bielsa'nın takımı, bir sonraki maçında Miami Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.