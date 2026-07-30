Stamford Bridge'e gelişinin ardından konuşan Lacroix, Londra devine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve Alonso ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı. Fransız savunmacı, kişisel hedeflerinin İspanyol teknik direktörün ortaya koyduğu vizyonla örtüştüğünü söyledi.

“Bu harika kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum” dedi. “Chelsea'nin efsanesini, kazanma geleneğini herkes biliyor ve bunun bir parçası olmak gurur verici bir an.

“Teknik direktörle konuştuğumda, bu kulüp için aynı yönde düşündüğümüzü ve aynı isteği taşıdığımızı gördüm. Biz kazanmak istiyoruz. Buradaki oyuncuların kalitesini, kulübün etrafındaki her şeyi gördüğünüzde, bunun ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu anlıyorsunuz. Hedef kupalar kaldırmak ve ben de buna katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”



