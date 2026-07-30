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Maxence Lacroix imzayı attı! Chelsea, Crystal Palace'tan transferi açıkladı; savunmacı, yeni patron Xabi Alonso'yla "aynı arzuya" sahip olduğunu söyledi
Chelsea, Lacroix transferini tamamladı
Chelsea, resmen Palace'tan Lacroix'u transfer ettiğini açıkladı. 26 yaşındaki stoper, Stamford Bridge'de 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Lacroix, yeni teknik direktör Alonso yönetiminde 2026/27 sezonuna hazırlanan Chelsea'nin son önemli takviyesi oldu. Stoper, yaklaşan sezon öncesi maçları öncesinde yeni takım arkadaşlarına hemen katılacak.
Alonso ile ortak hedef
Stamford Bridge'e gelişinin ardından konuşan Lacroix, Londra devine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve Alonso ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı. Fransız savunmacı, kişisel hedeflerinin İspanyol teknik direktörün ortaya koyduğu vizyonla örtüştüğünü söyledi.
“Bu harika kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum” dedi. “Chelsea'nin efsanesini, kazanma geleneğini herkes biliyor ve bunun bir parçası olmak gurur verici bir an.
“Teknik direktörle konuştuğumda, bu kulüp için aynı yönde düşündüğümüzü ve aynı isteği taşıdığımızı gördüm. Biz kazanmak istiyoruz. Buradaki oyuncuların kalitesini, kulübün etrafındaki her şeyi gördüğünüzde, bunun ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu anlıyorsunuz. Hedef kupalar kaldırmak ve ben de buna katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
Selhurst Park'ta kupa başarısı
Lacroix, Avrupa futbolunun en dominant stoperlerinden biri olarak Batı Londra'ya geliyor. Selhurst Park'taki iki sezonunda 98 maça çıktı ve Palace için tarihi bir dönemin yazılmasına katkı sağladı. Sochaux altyapısından yetişen oyuncu, Crystal Palace ile FA Cup, Community Shield ve Conference League'i kazandı.
- getty
Dünya Kupası tecrübesi ve Stamford Bridge'deki gelecek
Lacroix'nın kulüp düzeyindeki yıldız performansları, ona bu yılın başlarında Fransa A Milli Takımı'yla ilk maçına çıkma fırsatı kazandırdı. Ardından Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken üç maça çıktı. Geleceği artık 2032'ye kadar netlik kazanmışken, Lacroix açık veren sezon öncesi performanslarının ardından Chelsea savunmasını sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Alonso'nun her kulvarda kupa için mücadele edebilecek dirençli bir kadro kurmaya çalıştığı bu süreçte, onun savunmadaki varlığı hayati önem taşıyacak.
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