Stamford Bridge'e gelişi sırasında konuşan Lacroix, Londra devine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve Alonso ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı. Fransız savunmacı, kişisel hedeflerinin İspanyol teknik direktörün ortaya koyduğu vizyonla örtüştüğünü söyledi.

"Bu harika kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum" dedi. "Chelsea'nin efsanesini, kazanma geleneğini herkes biliyor ve bunun bir parçası olmak benim için gurur verici bir an.

"Teknik direktörle konuştuğumda, bu kulüp için aynı yöne ve aynı isteğe sahip olduğumuzu gördüm. Kazanmak istiyoruz. Buradaki oyuncuların kalitesini, kulübün etrafındaki her şeyi gördüğünüzde, bunun başarabileceğimiz bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Hedef kupa kaldırmak ve ben de katkı sunmak için sabırsızlanıyorum."



