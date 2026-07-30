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Maxence Lacroix imzaladı! Chelsea, Crystal Palace'tan 52 milyon sterlinlik transferi açıkladı; savunmacı, yeni teknik direktör Xabi Alonso ile "aynı arzuya" sahip olduğunu söyledi
Chelsea, Lacroix transferini tamamladı
Chelsea, resmen Palace'tan Lacroix'u yaklaşık 52 milyon sterlin değerinde olduğu bildirilen bir anlaşmayla kadrosuna kattığını doğruladı. 26 yaşındaki stoper, Stamford Bridge'de 2032'ye kadar sürecek uzun vadeli sözleşmeye imza attı. Lacroix, yeni teknik direktör Alonso yönetimindeki 2026-27 sezonu öncesinde Chelsea'nin son önemli takviyesi oldu. Stoper, yaklaşan sezon öncesi maçlar öncesinde yeni takım arkadaşlarına hemen katılacak.
Alonso ile ortak hedef
Stamford Bridge'e gelişi sırasında konuşan Lacroix, Londra devine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi ve Alonso ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini vurguladı. Fransız savunmacı, kişisel hedeflerinin İspanyol teknik direktörün ortaya koyduğu vizyonla örtüştüğünü söyledi.
"Bu harika kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum" dedi. "Chelsea'nin efsanesini, kazanma geleneğini herkes biliyor ve bunun bir parçası olmak benim için gurur verici bir an.
"Teknik direktörle konuştuğumda, bu kulüp için aynı yöne ve aynı isteğe sahip olduğumuzu gördüm. Kazanmak istiyoruz. Buradaki oyuncuların kalitesini, kulübün etrafındaki her şeyi gördüğünüzde, bunun başarabileceğimiz bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Hedef kupa kaldırmak ve ben de katkı sunmak için sabırsızlanıyorum."
Selhurst Park'ta kupa zaferi
Lacroix, Avrupa futbolunun en etkileyici stoperlerinden biri olarak Batı Londra’ya geliyor. Selhurst Park’taki iki sezonunda 98 maça çıktı ve Palace için tarihi bir dönemin yazılmasına yardımcı oldu. Sochaux altyapısından yetişen oyuncu, Crystal Palace ile FA Cup, Community Shield ve Konferans Ligi’ni kazandı.
- getty
Dünya Kupası deneyimi ve Stamford Bridge'deki gelecek
Lacroix'nın kulüp düzeyindeki yıldız performansları, ona bu yılın başlarında Fransa A Milli Takımı'nda ilk kez forma giyme fırsatı kazandırdı. Ardından Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulan oyuncu, Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken üç maçta forma giydi. Geleceği artık 2032'ye kadar netleşen Lacroix, sezon öncesindeki savunmaya açık performanslarının ardından Chelsea savunma hattını sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Alonso'nun her kulvarda kupa için mücadele edebilecek dirençli bir kadro oluşturma arayışında, onun savunmadaki varlığı hayati önem taşıyacak.
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