Sadece Max Verstappen değil, pek çok kişi yeni yarış arabasına ağır silahlarla saldırmak isteyebilir; Formula 1 ise buna tepki gösterdi, ancak daha yumuşak bir yol seçti. "Beyzbol sopasıyla değil, neşterle" yarış serisi, çok eleştirilen yeni yönetmeliğini revize edecek; Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff, Pazartesi günü başlatılan önlemleri böyle tanımlıyor. Organizatörler, yeni motorlarla yapılan sezonun ilk üç yarışından elde edilen bulgulara bu şekilde tepki gösterdi.
Max Verstappen bundan memnun olmayacak! Formula 1, yoğun eleştirilerin ardından yeni kuralları sadece "ince ayarlarla" değiştiriyor
Bu araçlar enerjilerinin neredeyse yarısını bir elektrik motorundan alıyor; bu durum tamamen farklı bir sürüş tarzını gerektirdi ve son derece sıra dışı sollama manevralarına yol açtı. Bu nedenle Verstappen ve birçok meslektaşı "anti-yarış"tan söz etti; sürücüler, arka kısımda elektrik payı çok daha az olan bir güç ünitesine geri dönmeyi tercih ederdi. Ancak bu seçenek hiçbir zaman gündeme gelmedi, Verstappen de bunun farkında.
Bunun yerine, ulaşılabilir hedefler peşinde koşuldum, diyor Wolff, takım temsilcileri, Formula 1 ve dünya federasyonu FIA'nın katıldığı toplantıdan: "Ürünü nasıl iyileştirebiliriz, tavizsiz bir yarış ortamı sağlayabilir ve güvenliği optimize edebiliriz?"
Şimdiye kadar sıralama turları eleştirilere çok neden oldu. Çünkü sürücüler artık sürüş sırasında sürekli olarak bataryayı şarj etmek zorundalar; bu amaçla hızlı virajları daha yavaş almalı veya uzun düzlüklerde erkenden gazdan ayağını çekmeliler – böylece başka yerlerde maksimum elektrik gücünü kullanabilsinler. En hızlı turu kovalarken sınırda sürüş yapmak mümkün değil, bu çelişki çok fazla öfkeye neden oldu.
Çözüm yaklaşımı: Motorlar gelecekte tur başına daha az elektrik enerjisi şarj edebilecek, yani şarj moduna daha nadir geçmeleri gerekecek. Sürücüler daha sık ve daha uzun süre gaz verebilecek, ancak arabalar genel olarak daha yavaş olacak.
Formula 1'de pil seviyeleri ve elektrikli güç destekleri nedeniyle hız farkları sorun yaratıyor
Bir başka değişiklik de yarışta daha fazla güvenlik sağlamayı amaçlıyor. Pil seviyelerindeki kısmen büyük farklılıklar ve ayrıca sollama yardımı olarak kullanılan elektrikli güç desteği nedeniyle, kaza risklerine yol açan ciddi hız farkları sıklıkla ortaya çıkıyordu. Burada da daha fazla dengeleme sağlamak amacıyla enerji yönetimi ayarlandı. FIA, bu önlemlerin "aşırı çarpışma hızlarını azaltırken aynı zamanda sollama imkânlarını korumayı" amaçladığını belirtti.
Diğer ayarlamalar arasında, yarış başlangıcındaki riskleri azaltmak da yer alıyor. Burada da şu ana kadar takımlar arasında önemli hız farkları ve ayrıca bazı sürücülerde tekrar tekrar teknik sorunlar yaşanıyor.
Tedbirler muhtemelen Miami'deki bir sonraki Grand Prix'den (3 Mayıs) itibaren yürürlüğe girecek, ancak değişikliklerin FIA Dünya Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Wolff, yıl içinde daha fazla değişiklik olabileceğini, adım adım ilerlemek ve "dengesiz" kararları önlemek istediklerini söylüyor. Büyük bir mali harcama ile geliştirilen motorların ise çöpe atılmayacağı kesin. Bu motorların 2030 yılına kadar araçlarda kalması bekleniyor.