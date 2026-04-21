Max Verstappen bundan memnun olmayacak! Formula 1, yoğun eleştirilerin ardından yeni kuralları sadece "ince ayarlarla" değiştiriyor

Bu araçlar enerjilerinin neredeyse yarısını bir elektrik motorundan alıyor; bu durum tamamen farklı bir sürüş tarzını gerektirdi ve son derece sıra dışı sollama manevralarına yol açtı. Bu nedenle Verstappen ve birçok meslektaşı "anti-yarış"tan söz etti; sürücüler, arka kısımda elektrik payı çok daha az olan bir güç ünitesine geri dönmeyi tercih ederdi. Ancak bu seçenek hiçbir zaman gündeme gelmedi, Verstappen de bunun farkında.

Bunun yerine, ulaşılabilir hedefler peşinde koşuldum, diyor Wolff, takım temsilcileri, Formula 1 ve dünya federasyonu FIA'nın katıldığı toplantıdan: "Ürünü nasıl iyileştirebiliriz, tavizsiz bir yarış ortamı sağlayabilir ve güvenliği optimize edebiliriz?"

Şimdiye kadar sıralama turları eleştirilere çok neden oldu. Çünkü sürücüler artık sürüş sırasında sürekli olarak bataryayı şarj etmek zorundalar; bu amaçla hızlı virajları daha yavaş almalı veya uzun düzlüklerde erkenden gazdan ayağını çekmeliler – böylece başka yerlerde maksimum elektrik gücünü kullanabilsinler. En hızlı turu kovalarken sınırda sürüş yapmak mümkün değil, bu çelişki çok fazla öfkeye neden oldu.

Çözüm yaklaşımı: Motorlar gelecekte tur başına daha az elektrik enerjisi şarj edebilecek, yani şarj moduna daha nadir geçmeleri gerekecek. Sürücüler daha sık ve daha uzun süre gaz verebilecek, ancak arabalar genel olarak daha yavaş olacak.