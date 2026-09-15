AFP
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Max etkisi! Genç sansasyon Max Dowman, Arsenal'ın Carabao Cup'ta son 16 turuna yükseldiği maçta Ipswich'i şaşırttı
Tractor Boys, mücadeleci performansın ardından turnuvaya veda etti
Ipswich Town, Portman Road'da Premier League şampiyonu Arsenal'a karşı verdiği zorlu mücadelenin ardından Carabao Cup'a 4-2'lik yenilgiyle veda etti. Teknik direktör Gary O'Neil, Crystal Palace deplasmanında kazanan kadroda üç değişiklik yaptı; kalede Christian Walton'a, kaptan olarak da Darnell Furlong'a ilk 11'de görev verdi. Hücumda zaman zaman umut verici bir performans ortaya koymasına rağmen Ipswich Town, sonunda olağanüstü genç yeteneklere sahip, bitiriciliği yüksek konuk ekip karşısında gücü yetmedi.
Ev sahibi ekibin gollerini Anis Mehmeti ve eski Arsenal oyuncusu Chuba Akpom attı, ancak bu elenmeye engel olmadı.
- Getty Images Sport
Yoğun baskı altında boşluk yaratmak
O'Neil'in takımı, hızlı çıkış fırsatı bulduğunda hücumda önemli ölçüde girişkenlik gösterdi. Marcelino Nunez ve Jaden Philogene'nin iyi işi erken fırsatlar yarattı, Abdoul Ouattara ise sol kanattan yaptığı tehlikeli ortalarla konuk savunmayı sık sık zorladı. Bu ataklardan birinde Ouattara, topu Zian Flemming'le buluşturdu; onun akıllıca bıraktığı pas, Ipswich geri dönüş yolu ararken Mehmeti'nin topu az farkla üstten auta göndermesini sağladı.
Devre arasına geride girmesine rağmen Ipswich baskısını sürdürdü ve sonunda ikinci yarıda bu ısrarının karşılığını aldı.
Dowman, tarihe geçen dublesiyle göz kamaştırdı
Arsenal, Mikel Arteta'nın bu sezon ilk resmi maçta ilk 11'de şans verdiği 16 yaşındaki Max Dowman'ın ustalık dersi niteliğindeki performansı sayesinde eşleşmenin kontrolünü ele geçirdi. Orta saha oyuncusu, henüz altıncı dakikada rakip yarı sahada topu kapıp Walton'ın yanından yaptığı vuruşla skoru açtı. Noni Madueke ikinci golü eklerken, devre arasının kısa süre sonrasında Dowman bir kez daha ağları buldu ve Premier League ekibi adına tüm kulvarlarda bir maçta iki gol atan sadece ikinci 16 yaşındaki oyuncu oldu.
Mikel Merino da deplasman ekibinin gol perdesini, şutunu direğe çarptırıp ağlara gönderdiği iyi bir vuruşla gelen dördüncü golle kapattı.
- Getty Images Sport
Geç goller ve ileriye bakış
Ipswich pes etmedi ve 62. dakikada farkı bire indirdi; oyuna sonradan giren Jack Clarke soldan hızla inerek Mehmeti'ye net bir bitirişle golü bulması için pası verdi. Ardından Akpom, uzatma dakikalarında ev sahibi ekip adına ikinci golü attı ve ceza sahasındaki boşluktan yararlanarak eski kulübüne karşı ağları havalandırdı. Kupaya veda etmesinin ardından Blues, cumartesi günü Everton deplasmanında oynayacağı maçla birlikte tüm dikkatini yeniden Premier League'e çevirecek.
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