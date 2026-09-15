Ipswich Town, Portman Road'da Premier League şampiyonu Arsenal'a karşı verdiği zorlu mücadelenin ardından Carabao Cup'a 4-2'lik yenilgiyle veda etti. Teknik direktör Gary O'Neil, Crystal Palace deplasmanında kazanan kadroda üç değişiklik yaptı; kalede Christian Walton'a, kaptan olarak da Darnell Furlong'a ilk 11'de görev verdi. Hücumda zaman zaman umut verici bir performans ortaya koymasına rağmen Ipswich Town, sonunda olağanüstü genç yeteneklere sahip, bitiriciliği yüksek konuk ekip karşısında gücü yetmedi.

Ev sahibi ekibin gollerini Anis Mehmeti ve eski Arsenal oyuncusu Chuba Akpom attı, ancak bu elenmeye engel olmadı.