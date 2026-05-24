Sanki sahnelenmiş bir sahne gibiydi. Doğal bir manzara, büyük bir bağlam için bu kadar sembolik olamazdı, ama aslında gerçekti. Max Eberl, DFB Kupası finalinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun tribününde, Uli Hoeneß'in hemen önünde oturuyordu. Artık Münih kulübünün patronu, mecazi anlamda değil, kelimenin tam anlamıyla da sürekli olarak onun omuzlarının üzerinden bakıyordu.
Max Eberl’in FC Bayern’deki çalışmalarına yönelik şüpheleri haklı olabilir: Ancak insani açıdan Uli Hoeneß’in bu davranışı gerçekten çok çirkin!
Final maçının başlamasına tam beş saat kala, Der Spiegel dergisi Hoeneß ile kapsamlı bir röportaj yayınladı. Her zamanki gibi keskin görüşlerini dile getiren 74 yaşındaki Hoeneß, röportajda Thomas Tuchel, AfD, Dünya Kupası’nda Alman milli takımının ideal kadrosu, hapishanede geçirdiği süre ve pek çok başka konu hakkında konuştu.
Ve bir noktada, 2024'ün başlarında göreve başlayacak olan spor direktörünün çalışmalarına ilişkin "şüphelerini" dile getirdi. Eberl'in sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve Hoeneß'e göre sözleşmenin uzatılma şansı "60'a 40".
- Getty Images
Max Eberl, maçın bitiminden sonra Uli Hoeneß'in açıklamalarına yanıt verdi
Tam da DFB Kupası finali günü, FC Bayern’in 2020’den bu yana oynadığı ilk büyük final. Tam da Münih ekibinin son altı yılın en iyi sezonunu taçlandırmak istediği gün. Eberl’in öncülüğünde kurulan bir kadro ve yine Eberl’in öncülüğünde transfer edilen bir teknik direktörle. Tam da bu gün, kulübün en güçlü adamı tarafından kamuoyu önünde sorgulanıyor.
İnsani açıdan Hoeneß'in bu hareketi kesinlikle çok alçakçaydı. Neden Eberl'in kendisi ve kulüp için aslında bu kadar kutlama gerektiren bir günü bu açıklamalarla mahvettiği ve bunun yerine yine bir kez daha kendini ön plana çıkardığı tamamen anlaşılmaz görünüyor. Kaçınılmaz olarak Eberl, VfB Stuttgart'a karşı 3-0'lık galibiyeti ve bununla birlikte gelen çifte kupayı sınırsız bir şekilde tadını çıkaramadı. Kaçınılmaz olarak, bir yandan da geleceği ve Hoeneß'in suçlamaları hakkında endişelenmek zorunda kaldı. Sonrasında bu rahatsız edici konu hakkında bir açıklama yapmak zorunda kalması kaçınılmazdı.
Eberl, karışık bölgeye girerken, daha ilk soru sorulmadan, kara mizahla "60'a 40" diye seslendi. Ardından genel olarak samimi ve kendinden emin bir tavır sergiledi. Şampiyonluk ve bununla birlikte gelen sezonun taçlandırılması konusundaki sevincine, Hoeneß'in sözlerine duyduğu hayal kırıklığı da açıkça karışmıştı. Eberl, bu konunun zamanlamasına ilişkin anlayışsızlığını açıkça dile getirdi, ancak akıllıca bir şekilde gereksiz bir gerginliğin tırmanmasını önledi.
Hatta Hoeneß'in ve ona bağlı (ve Eberl'in geleceğini belirleyecek) denetim kurulunun şüphelerinin "meşru" olduğunu vurguladı. Çünkü içerik olarak, Eberl'in FC Bayern'in spor direktörü olarak bugüne kadarki performansını elbette eleştirel bir şekilde tartışmak mümkündür.
- Getty Images
Max Eberl’in FC Bayern’deki transfer performansı
Evet, Eberl, Christoph Freund ve Jan-Christian Dreesen'in önderliğindeki diğer spor yönetimi ekibiyle işbirliği içinde, başarılı teknik direktör Vincent Kompany'yi kadroya kattı ve böylece altın bir hamle yaptı. Ancak evet, önce Tuchel'i tutmak ve birkaç başka teknik direktörle anlaşmak istemişti; Hoeneß, Spiegel dergisine verdiği röportajda ona bu konuyu da dahil olmak üzere çeşitli eleştirilerde bulunmuştu. Ancak Eberl, bu sezon boyunca Kompany'nin sözleşmesini erken ve sessizce uzatarak Manchester City'nin olası transfer girişimlerini önledi.
Kiralık forvet Nicolas Jackson, özellikle yaklaşık 25 milyon avroluk toplam mali paket göz önüne alındığında, bir fiyasko olarak ortaya çıktı. Ancak, kiralık oyuncu açıklamasını kamuoyuna duyurarak, tam da Hoeneß, Eberl'in hareket alanını önceden ciddi şekilde kısıtlamıştı. Joao Palhinha'nın gereksiz ve pahalı transferi, Eberl'in gelmesinden önce başlatılmıştı.
Bununla birlikte, FC Bayern, Eberl'in yönetiminde Michael Olise ve Luis Diaz ile iki olağanüstü transfer gerçekleştirdi. Diaz konusunda ise, tıpkı Kompany'de olduğu gibi, önceden planlanan çözümlerin işe yaramaması onun işine yaradı. Ayrıca, Jonathan Tah ve Tom Bischof'u bedelsiz olarak kadroya kattı ve sadece yedi milyon avroya Manuel Neuer'in olası varisi Jonas Urbig'i transfer etti.
Eberl, Mathys Tel, Paul Wanner ve Adam Aznou'yu makul meblağlara sattı. Ancak Alphonso Davies ve Jamal Musiala ile yaptığı pahalı sözleşme uzatmalarıyla, zaten önceden pahalı olan maaş yapısını daha da ağırlaştırdı. Diğer oyuncuların da müzakerelerinde bunu referans alması şaşırtıcı değil – önce Dayot Upamecano, şimdi de Konrad Laimer. Bir kısır döngü. Ayrıca, Davies ve Musiala'nın tam da sakatlıklarından kısa bir süre sonra ağır sakatlıklar yaşaması ve bugüne kadar eski formlarına kavuşamamış olmaları, bir bakıma Eberl'in şanssızlığı.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl, halkla ilişkiler konusunda zayıflık gösteriyor
Eberl’in halkla ilişkiler çalışmaları her zaman kendinden emin bir izlenim bırakmıyor. Özellikle çeşitli sözleşme görüşmeleri sırasında, düşüncesiz açıklamalarıyla kendini zor durumda bıraktı. Bunun en bariz örneği, bir yıl önce kulüp ikonu Thomas Müller'in son derece yakışıksız bir şekilde ayrılmasıydı. Ayrıca, geçen yaz Florian Wirtz veya Nick Woltemade'yi transfer etme çabalarının sonuçsuz kalması konusunda da Eberl (aynı Hoeneß gibi) iletişim açısından ideal bir performans sergilemedi. Ancak son zamanlarda bu alanda kendini geliştirdi.
Ancak futbolda nihayetinde önemli olan sahadaki performanstır: Ve bu sezon FC Bayern, uzun zamandır görülmemiş bir başarı ve çekicilik sergiledi. Kupa şampiyonu. Birçok rekor kıran şampiyon. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dramatik bir şekilde elenmiş olsa da, Avrupa çapında büyük sempati topladı. Ayrıca Harry Kane ve Michael Olise ile iki potansiyel Ballon d'Or adayı Münih'te forma giyiyor. Bu tür başarılar bir ekip çalışmasının sonucudur ve spor direktörünün de bunda önemli bir payı vardır.
Evet, Max Eberl aleyhine olan bazı argümanlar var. Ancak şu anda olumlu argümanlar ağır basıyor, Hoeneß'in "60'a 40" açıklamasıyla da vurguladığı gibi - ama ne yazık ki tamamen yanlış bir zamanda. Önümüzdeki yaz, Eberl'in çalışmaları ve geleceği hakkında tartışmak için yeterince uzun bir süre. Ondan önce, tüm katılımcılar için rahatsız edici yan sesler olmadan tamamen kaygısız bir kupa finali günü kesinlikle mümkün olabilirdi.