Max Eberl’in FC Bayern’deki çalışmalarına yönelik şüpheleri haklı olabilir: Ancak insani açıdan Uli Hoeneß’in bu davranışı gerçekten çok çirkin!

Tam da DFB Kupası finali günü, FC Bayern’in 2020’den bu yana oynadığı ilk büyük final. Tam da Münih ekibinin son altı yılın en iyi sezonunu taçlandırmak istediği gün. Eberl’in öncülüğünde kurulan bir kadro ve yine Eberl’in öncülüğünde transfer edilen bir teknik direktörle. Tam da bu gün, kulübün en güçlü adamı tarafından kamuoyu önünde sorgulanıyor.

İnsani açıdan Hoeneß'in bu hareketi kesinlikle çok alçakçaydı. Neden Eberl'in kendisi ve kulüp için aslında bu kadar kutlama gerektiren bir günü bu açıklamalarla mahvettiği ve bunun yerine yine bir kez daha kendini ön plana çıkardığı tamamen anlaşılmaz görünüyor. Kaçınılmaz olarak Eberl, VfB Stuttgart'a karşı 3-0'lık galibiyeti ve bununla birlikte gelen çifte kupayı sınırsız bir şekilde tadını çıkaramadı. Kaçınılmaz olarak, bir yandan da geleceği ve Hoeneß'in suçlamaları hakkında endişelenmek zorunda kaldı. Sonrasında bu rahatsız edici konu hakkında bir açıklama yapmak zorunda kalması kaçınılmazdı.

Eberl, karışık bölgeye girerken, daha ilk soru sorulmadan, kara mizahla "60'a 40" diye seslendi. Ardından genel olarak samimi ve kendinden emin bir tavır sergiledi. Şampiyonluk ve bununla birlikte gelen sezonun taçlandırılması konusundaki sevincine, Hoeneß'in sözlerine duyduğu hayal kırıklığı da açıkça karışmıştı. Eberl, bu konunun zamanlamasına ilişkin anlayışsızlığını açıkça dile getirdi, ancak akıllıca bir şekilde gereksiz bir gerginliğin tırmanmasını önledi.

Hatta Hoeneß'in ve ona bağlı (ve Eberl'in geleceğini belirleyecek) denetim kurulunun şüphelerinin "meşru" olduğunu vurguladı. Çünkü içerik olarak, Eberl'in FC Bayern'in spor direktörü olarak bugüne kadarki performansını elbette eleştirel bir şekilde tartışmak mümkündür.