Max Eberl'in bu sözü delilik sınırında - ama FC Bayern hakkında her şeyi anlatıyor

FC Bayern maçın başında 1-0 öne geçti, ardından geriye düştü, skoru 2-2'ye getirdi, ancak ikinci yarının başında birdenbire 2-5 geride kaldı. Maçın ardından Joshua Kimmich, "O durumda sakin kalıp geri dönmek gerçekten dikkate değer bir şey" dedi. "Geçtiğimiz yıllarda bu durumda çökmüş olurduk." Ancak bu kez Münih ekibi çökmedi, aksine skoru 4-5'e indirdi ve böylece önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesinde her şeyin mümkün olduğu bir durum ortaya çıktı.

FC Bayern, bu sezon inanılmaz bir zihniyete ve her zaman gol atabileceğine dair basit bir kesinlik sahibi. Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz, yakın futbol tarihinin en tehlikeli hücum üçlüsünden birini oluşturuyor. Uzun zamandır kendilerine ait bir kısaltmayı hak ettiler: OKD, FC Barcelona'daki MSN'yi (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar) veya Real Madrid'deki BBC'yi (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) hatırlatıyor.

Özellikle şu anda sezonun kritik aşamasında OKD etkileyici bir performans sergiliyor. Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçında olduğu gibi, üçü de yine gol attı; Olise, Kane ve Diaz'ın toplam gol sayısı artık 100'e ulaştı. Onları takip eden ilk grup ise 69 golle Real Madrid'den Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Federico Valverde.