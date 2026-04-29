Maçın başlangıcından önce tribünlerde, Napolyon'un Prusyalılarla yapılan bir savaşta zafer kazanan ordusunu tasvir eden devasa tablolar asılıydı: Paris Saint-Germain taraftarları, koreografileriyle bu Şampiyonlar Ligi yarı finalini ne kadar büyük bir olay olarak gördüklerini ortaya koydular.
Çeviri:
Max Eberl'in bu sözü delilik sınırında - ama FC Bayern hakkında her şeyi anlatıyor
En azından mecazi anlamda, her iki takımın oyuncuları, Prens Parkı'nın çimlerinde tarih kitaplarına geçecek bir futbol savaş tablosu çizerek bu oldukça görkemli atmosferi canlandırdılar.
5:4! Tarihin en golcü Şampiyonlar Ligi yarı finali. İngiliz The Sun gazetesi "Yüzyılın Maçı"ndan, İspanyol Mundo Deportivo gazetesi "Futbol Başyapıtı"ndan ve Fransız Le Figaro gazetesi "Birinci Sınıf Futbol Gösterisi"nden, "Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir maç"tan bahsediyor.
PSG teknik direktörü Luis Enrique sadece şunu söyledi: "Bu, teknik direktör olarak yaşadığım en iyi maçtı." Ve Enrique, aralarında iki galibiyetle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere pek çok büyük maça tanık oldu. Daha bir yıl önce, takımı Münih'teki finalde Inter Milan'ı 5-0'lık skorla mağlup etmişti.
- AFP
Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz 100 gol barajını aştı
FC Bayern maçın başında 1-0 öne geçti, ardından geriye düştü, skoru 2-2'ye getirdi, ancak ikinci yarının başında birdenbire 2-5 geride kaldı. Maçın ardından Joshua Kimmich, "O durumda sakin kalıp geri dönmek gerçekten dikkate değer bir şey" dedi. "Geçtiğimiz yıllarda bu durumda çökmüş olurduk." Ancak bu kez Münih ekibi çökmedi, aksine skoru 4-5'e indirdi ve böylece önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesinde her şeyin mümkün olduğu bir durum ortaya çıktı.
FC Bayern, bu sezon inanılmaz bir zihniyete ve her zaman gol atabileceğine dair basit bir kesinlik sahibi. Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz, yakın futbol tarihinin en tehlikeli hücum üçlüsünden birini oluşturuyor. Uzun zamandır kendilerine ait bir kısaltmayı hak ettiler: OKD, FC Barcelona'daki MSN'yi (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar) veya Real Madrid'deki BBC'yi (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) hatırlatıyor.
Özellikle şu anda sezonun kritik aşamasında OKD etkileyici bir performans sergiliyor. Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçında olduğu gibi, üçü de yine gol attı; Olise, Kane ve Diaz'ın toplam gol sayısı artık 100'e ulaştı. Onları takip eden ilk grup ise 69 golle Real Madrid'den Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Federico Valverde.
- Getty Images Sport
FC Bayern'in kalesinde gördüğü beş golle ilgili dikkat çekici istatistikler
Münih ekibinin dört gol atmasına rağmen yine de mağlup olması, elbette kalesinde gördüğü beş golden kaynaklanıyor – ve bu da mevcut tabloya gayet uyuyor. Real Madrid'e karşı iki maçın toplam skoru 6-4 oldu, Cumartesi günü ise 0-3 geriden gelerek FSV Mainz 05'i 4-3 yendiler. Son 15 maçta Münih ekibi sadece üç kez kalesini gole kapatabildi ve yedi kez en az iki gol yedi.
FC Bayern, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde son derece yüksek ve adam markajlı bir savunma yapıyor; bu da maksimum kondisyon ve konsantrasyon gerektiriyor ve en ufak hatalarda acı bir şekilde cezalandırılıyor, Paris'te olduğu gibi. Tüm bireysel kalitelerine rağmen, ev sahibi takım beş şut ve 1,91 xG değeriyle hiç tereddüt etmeden beş gol attı; Manuel Neuer bu gollere karşı çaresiz kaldı. 2010'dan bu yana ilk kez bir kaleci, Şampiyonlar Ligi eleme turunda tek bir kurtarış bile yapamadan beş gol yedi.
Bu gollerin ikisi duran toplardan geldi; bu, bu sezon tekrarlanan bir zayıflık. Durum, duran toplar antrenörünün geçici teknik direktörlük yapmasının da bir faydası olmadığı anlaşılıyor. Bilindiği gibi Aaron Danks, cezalı Vincent Kompany'nin yerine saha kenarında görev yaptı.
- AFP
FC Bayern: Max Eberl daha fazla gol bekliyor
Peki, rövanş maçı öncesinde ne yapılmalı? Belki de taktik biraz değiştirilmeli mi?
"Neden buradayız?" diye sordu spor direktörü Max Eberl (Prinzenpark, Şampiyonlar Ligi yarı finali, son şampiyonla) ve hemen kendisi de cevabı verdi: "Çünkü şimdiye kadar böyle futbol oynadık. Şimdi birdenbire tüm oyunu değiştirmek tamamen saçma olur." Ardından Eberl, 4-5'lik yenilginin ardından hem çok güzel hem de biraz çılgınca bir cümle kurdu: "Rövanş maçında, ön tarafta yakaladığımız fırsatları – ki bunlardan çok, çok, çok var – daha temiz bir şekilde gole çevirmeliyiz."
Yani FC Bayern'in 4-5 yenilgisi, beş gol yedikleri için değildi. Aksine, kendi attıkları sadece dört gol yüzündendi (bu arada xG değeri 2,51 idi). Neden altı değil? Ya da sekiz? Ya da on? PSG teknik direktörü Enrique, maçın bitiminden sonra soyunma odasında takımına, rövanş maçında turu geçmek için kaç gol atmaları gerektiğini düşündüklerini sorduğunu anlattı. "En az üç" dediler.
FC Bayern bu sezonu üçüncü üçlü, ikili ya da sadece şampiyonlukla bitirirse de bitirmesin. Bu takım her halükarda kulüp tarihinin en muhteşem takımlarından biri olarak tarihe geçecek.