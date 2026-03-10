Max Eberl bile şaşırdı! Atalanta Bergamo, FC Bayern karşısında büyük bir sürpriz yaptı

Almanya'nın rekor şampiyonu Bergamo'da bekleyen görevle ilgili olarak Eberl, "gergin" olduğunu ve "bugün bizi nelerin beklediğini" çok iyi bildiğini söyledi. İtalyanların Borussia Dortmund ile oynadıkları playoff rövanş maçında Atalanta'nın BVB'yi 4-1 mağlup ettiği güçlü geri dönüşüne dikkat çekti.

"Görüntüleri izledik ve Dortmund'a karşı nasıl oynadıklarını gördük. Bugün," dedi Eberl şaşkınlıkla: "Bugün sürpriz bir kadroyla sahaya çıktılar. Bunu söylemek gerekir."

Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, BVB'ye karşı "mucize"nin aksine, Lazar Smardzic'i kadro dışı bıraktı ve dörtlü savunmaya geçti, ancak Atalanta, Pallardino yönetiminde üçlü savunma sistemiyle çok istikrarlı bir hale gelmişti. Serie A'da, göreve geldiğinden bu yana 17 maçın sadece dördü kaybedildi.