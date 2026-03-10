Max Eberl de oldukça şaşırmıştı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde Atalanta Bergamo'nun ilk 11'ine bakan FC Bayern'in spor direktörü oldukça şaşkın görünüyordu.
Max Eberl bile şaşırdı! Atalanta Bergamo, FC Bayern karşısında büyük bir sürpriz yaptı
Almanya'nın rekor şampiyonu Bergamo'da bekleyen görevle ilgili olarak Eberl, "gergin" olduğunu ve "bugün bizi nelerin beklediğini" çok iyi bildiğini söyledi. İtalyanların Borussia Dortmund ile oynadıkları playoff rövanş maçında Atalanta'nın BVB'yi 4-1 mağlup ettiği güçlü geri dönüşüne dikkat çekti.
"Görüntüleri izledik ve Dortmund'a karşı nasıl oynadıklarını gördük. Bugün," dedi Eberl şaşkınlıkla: "Bugün sürpriz bir kadroyla sahaya çıktılar. Bunu söylemek gerekir."
Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, BVB'ye karşı "mucize"nin aksine, Lazar Smardzic'i kadro dışı bıraktı ve dörtlü savunmaya geçti, ancak Atalanta, Pallardino yönetiminde üçlü savunma sistemiyle çok istikrarlı bir hale gelmişti. Serie A'da, göreve geldiğinden bu yana 17 maçın sadece dördü kaybedildi.
FC Bayern, Atalanta'yı kısa sürede mağlup etti: "Bu hiç de işe yaramadı"
Palladino'nun hafta sonu Udinese (2:2) maçında denediği dörtlü savunma "deneyi" bu akşam büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Alman rekor şampiyonu, Serie A'nın yedinci sıradaki takımını ilk yarıda 13 dakika içinde tüm kurallara uygun bir şekilde parçaladı.
Josip Stanisic, zekice bir köşe vuruşu varyasyonunun ardından skoru açtı. Joshua Kimmich, kısa bir süre ortaya çıkan Serge Gnabry'yi gördü ve Gnabry'nin Stanisic'e sadece çapraz pas atması yeterli oldu (12.). Ardından Michael Olise, uzak mesafeden attığı şutla uzun köşeye ustaca golü attı (22.), sadece üç dakika sonra da hızla ilerleyen Gnabry'ye asist yaptı (25.).
Amazon Prime'da uzman olarak görev yapan Benedikt Höwedes, "Bu hiç işe yaramadı" dedi, ancak Bayern'in Atalanta'nın planladığı agresif bire bir oyununa karşı taktiksel olarak ideal bir çözüm bulduğunu da belirtti. Bu, Bayern oyuncularının neredeyse serbest pozisyon almasıydı.
Örneğin, Jonathan Tah ilk yarıda sol kanatta da göründü veya Dayot Upamecano, takım arkadaşları derin koşularla rakip oyuncuları kendisinden uzaklaştırdığı için 30 metrelik bir solo koşunun ardından tamamen rahat bir şekilde şutunu attı. Höwedes'e göre, özellikle Gnabry ilk yarıda "bir yıldızlı bir" hak etti.
FC Bayern, Atalanta'nın presini boşa çıkardı: "Harika bir iş çıkarıyorlar!"
Dünya şampiyonu ve Prime uzmanı Christoph Kramer ise Palladino'nun dörtlü savunma ve bire birde yüksek presle oynama riskli yaklaşımına anlayış gösterdi. "Bu yaklaşım hala fena değil, bu sezon Bayern'i yenmek istiyorsanız, yüksek baskı uygulamanız ve adam adama markaj yapmanız gerekiyor" diyen Kramer, aynı zamanda forvetler Gianluca Scamacca ve Nikola Krstiovic'in performansını eleştirdi: "En önde çok kötü oynuyorlar. Baskı yapamıyorlar, sürekli bırakıyorlar. Goller de bu şekilde geldi."
Aynı zamanda Höwedes'in Bayern'in yaklaşımına yönelik övgülerine de katıldığını belirtti. "Bu adam odaklı taktiğe karşı nasıl hareket ettiklerini. Bu, savunması zor, sinir bozucu ve yorucu bir şey, özellikle de rakibi sürekli takip etmek zorunda olduğunuzda zihinsel olarak. Bayern bunu mükemmel yapıyor" dedi Kramer.