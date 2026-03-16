Max Dowman ve Rio Ngumoha, Thomas Tuchel'in göz ardı edemeyeceği kadar özel oyuncular: İngiltere milli takım teknik direktörü, Mart ayındaki hazırlık maçlarında bu genç yıldızları kadroya almak ve onlara Dünya Kupası'nda şans vermek zorunda

Dowman'ın Arsenal formasıyla oynadığı her maçta, genellikle onun "tarih yazdığı" ya da "rekor kırdığı"nı doğrulayan haberler ve sosyal medya paylaşımları eşlik ediyor. Henüz çok genç olan kariyerinde bugüne kadar elde ettiği tüm başarılardan, cumartesi günkü başarıları açık ara en önemlileriydi.

Gunners, Everton ile 0-0 berabere kalırken, Mikel Arteta maçı değiştirmek umuduyla 16 yaşındaki oyuncuya başvurdu. Nitekim, 89. dakikada Viktor Gyokeres'in golüne yol açan, kanat oyuncusunun müthiş ortasıydı; ardından bu genç oyuncu, uzatma dakikalarında tek başına yaptığı bir koşuyla Premier Lig tarihinin engenç golcüsü oldu.

Belki de en etkileyici olan şey, Dowman'ın bu rolü üstleneceğini çok önceden tahmin edebilmenizdi. Bu sezon A takımda oynadığında, her yönüyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir yıldız gibi görünüyordu.

Arteta, saha kenarından Dowman'a "Git, işini yap ve maçı kazan" mesajını verdiğini söyledi. "Sezonun bu anlarında özel bir şeylerin olması gerektiğini söyledim. O da yeteneğine sahip olduğunu biliyor. Benim ona fırsat vermem gerekiyor ve o da bunu başaracak.

"Muhtemelen içimden bir his vardı. Dün son birkaç gündür antrenman yapıyordu ve içimden bir his, onun için doğru anın geldiğini söylüyordu. Muhtemelen bu durumdan, o andan, ortamdan veya rakipten hiç etkilenmiyor gibi göründüğü içindir. O sadece çok doğal oynuyor. İşleri halletmek için kararlar alıyor ve ortaya koyduğu performans inanılmazdı."