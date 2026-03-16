Thomas Tuchel Max Dowman Rio Ngumoha

Max Dowman ve Rio Ngumoha, Thomas Tuchel'in göz ardı edemeyeceği kadar özel oyuncular: İngiltere milli takım teknik direktörü, Mart ayındaki hazırlık maçlarında bu genç yıldızları kadroya almak ve onlara Dünya Kupası'nda şans vermek zorunda

Thomas Tuchel, 2025-26 kulüp sezonu sona ermeden önce "Üç Aslanlar"ın son kez bir araya geleceği Mart ayı uluslararası maçları için İngiltere kadrosunu Cuma günü açıklayacak. Bu, kadronun kenarında yer alan oyuncular için, Dünya Kupası kadrosundaki yerlerini kaybetme endişesi duymadan kendilerini gösterebilecekleri fiilen son şans olacak. Ancak bu, Tuchel için de kupayı kazanmaya yardımcı olabileceğini düşündüğü sistemler ve oyuncularla denemeler yapma fırsatı olacak.

Tuchel, Futbol Federasyonu tarafından sadece kulüp düzeyindeki başarıları nedeniyle değil, aynı zamanda zeki bir taktikçi olması nedeniyle de göreve getirildi. Yönettiği pek çok takım arasında birbirine benzeyen çok azı var; bu da kadrosunun ihtiyaçlarına uyum sağlama konusundaki istekliliğini gösteriyor.

Ancak, daha önce Dünya Kupası kadrosuna girebilecek gibi görünmeyen bazı oyuncuları kadroya dahil etmek için kısa sürede taviz vermesi gerekebilir. Genç ikili Max Dowman ve Rio Ngumoha, sırasıyla Arsenal ve Liverpool'da ses getiriyorlar ve bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek şenlikten önce en azından bir şans hak ediyorlar.

    Rekor kıran

    Dowman'ın Arsenal formasıyla oynadığı her maçta, genellikle onun "tarih yazdığı" ya da "rekor kırdığı"nı doğrulayan haberler ve sosyal medya paylaşımları eşlik ediyor. Henüz çok genç olan kariyerinde bugüne kadar elde ettiği tüm başarılardan, cumartesi günkü başarıları açık ara en önemlileriydi.

    Gunners, Everton ile 0-0 berabere kalırken, Mikel Arteta maçı değiştirmek umuduyla 16 yaşındaki oyuncuya başvurdu. Nitekim, 89. dakikada Viktor Gyokeres'in golüne yol açan, kanat oyuncusunun müthiş ortasıydı; ardından bu genç oyuncu, uzatma dakikalarında tek başına yaptığı bir koşuyla Premier Lig tarihinin engenç golcüsü oldu.

    Belki de en etkileyici olan şey, Dowman'ın bu rolü üstleneceğini çok önceden tahmin edebilmenizdi. Bu sezon A takımda oynadığında, her yönüyle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir yıldız gibi görünüyordu.

    Arteta, saha kenarından Dowman'a "Git, işini yap ve maçı kazan" mesajını verdiğini söyledi. "Sezonun bu anlarında özel bir şeylerin olması gerektiğini söyledim. O da yeteneğine sahip olduğunu biliyor. Benim ona fırsat vermem gerekiyor ve o da bunu başaracak.

    "Muhtemelen içimden bir his vardı. Dün son birkaç gündür antrenman yapıyordu ve içimden bir his, onun için doğru anın geldiğini söylüyordu. Muhtemelen bu durumdan, o andan, ortamdan veya rakipten hiç etkilenmiyor gibi göründüğü içindir. O sadece çok doğal oynuyor. İşleri halletmek için kararlar alıyor ve ortaya koyduğu performans inanılmazdı."

    İngiltere'nin kendi mini Messi'si

    Kendine saygısı olan her sol ayaklı kanat oyuncusu, kariyerinin bir noktasında kaçınılmaz olarak Lionel Messi ile karşılaştırılır. Dowman henüz GCSE sınavlarına girmemiş olmasına rağmen şimdiden bu tür karşılaştırmalara konu oluyor.

    Saygın üst düzey kariyeri boyunca Messi ile birçok kez karşı karşıya gelen Chelsea efsanesi John Terry, Arsenal'in hafta sonu kazandığı galibiyetin hemen ardından sosyal medyada şöyle yazdı: "Max Dowman, ne harika bir oyuncu bu arada, 16 yaşında, kesinlikle inanılmaz. Yaklaşık bir yıl önce Chelsea'ye karşı oynadığını izledim ve Messi dışında bu adam gibi rakiplerini bu kadar kolay geçen başka birini görmedim. Bu çok büyük bir karşılaştırma ama bu adam gerçek bir yetenek ve Arsenal'in geleceğinde ve aynı zamanda İngiltere'nin de önemli bir rol oynayacak. Süper, süper bir yetenek. Bugün onlar [Arsenal] için de büyük, büyük bir galibiyet."

    Bu arada, Premier League'in ilk süper yetenekli 16 yaşındaki oyuncularından biri olan Wayne Rooney, Dowman hakkında şunları söyledi: "İzlediğim maçlara bakılırsa, bu baskıdan etkilenmiyor gibi görünüyor. Topu alıyor, elinde tutuyor, savunmacıları kendine çekiyor, onlara karşı oynuyor ve kesinlikle kendine güveni var gibi görünüyor.

    "Bazen insanlar başarıdan keyif almanın kibirli bir davranış olduğunu düşünür, ama bence bunu sadece ABD'de yapıyorlar. Orada keyif alıyorlar ve kutluyorlar. Dolayısıyla, 16 yaşında böyle bir genç yetenek ortaya çıktığında, onun çok yetenekli olduğu açıktır ve siz de onun bu potansiyelini gerçekleştirebilmesini umarsınız. Bırakın keyif alsın ve kendini ifade etsin."

    Rio'nun yükselişi

    Arsenal, Premier Lig şampiyonluğuna yaklaşırken, geçen sezonun şampiyonu Liverpool ise unvanını korumakta zorlanıyor. Arne Slot yönetimindeki Kırmızılar, geçen sezon ilk sırayı bu kadar kolay elde eden takıma hiç benzemiyor ve bu sezonun şu ana kadarki gidişatında olumlu gelişmeler çok az. Dominik Szoboszlai, bu gidişle Conference League’e katılmayı bile başardıkları için kendisi ve takım arkadaşlarının minnettar olması gerektiğini söylüyor.

    Nadir parlayan yıldızlardan biri Ngumoha oldu. Liverpool'un performansları genellikle yavaş ve pasif olduğundan, taraftarlar Slot'tan 17 yaşındaki oyuncuya daha fazla süre vermesini istedi; Ngumoha'nın korkusuzluğu takıma taze bir soluk getirdi. A takımda sadece bir golü var - bu gol, Ağustos ayında Newcastle'ı yendikleri Premier Lig'deki ilk maçında geldi - ancak sahaya her çıktığında bir şeyler başarmak için istekli.

    Pazar günü Tottenham'a karşı oynanan maçı ele alalım. Liverpool'un planı, Ngumoha'yı neredeyse her seferinde Pedro Porro'ya karşı tek başına bırakmaktı; çünkü İspanya'nın ilk tercih edilen sağ bekini her seferinde alt edebileceğini çok iyi biliyorlardı. Genç oyuncu maçın son üçte birinde oyundan alındığında, Anfield'da şaşkınlık yaşandı ve takım tek gol üstünlüğünü kaybetti. Geçen yaz 400 milyon sterlinin üzerinde harcama yapan Premier Lig şampiyonu, maçları açmak için bir gence güveniyor.

    Kırılmalara hazır

    Dowman ve Ngumoha gibi yaşta ve yetenekteki oyuncular ön plana çıktıklarında, genellikle kısa bir süre içinde arka arkaya birkaç seviye atlarlar.

    Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından bazılarına bir göz atalım: Erling Haaland, bir önceki yıl sadece beş kez forma giydikten sonra 2019-20 sezonuna Red Bull Salzburg'da patlama yapması en muhtemel oyuncu olarak başladı ve o sezonu Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu olarak tamamladı; Birmingham City, Jude Bellingham'ın Dortmund'a transfer olması üzerine 22 numaralı formasını emekliye ayırdığı için alay konusu oldu, ancak Blues'un bunu neden yaptığı kısa sürede anlaşıldı; Kylian Mbappe, Monaco'nun şampiyon olduğu 2016-17 sezonuna girerken nispeten tanınmayan bir isimdi, ancak 12 ay sonra 100 milyon euroya Paris Saint-Germain'e transfer oldu; Lamine Yamal, İspanya ile Euro 2024'ü kazandığında EA Sports FC'de bile yoktu.

    Anladınız işte. Genç yeteneklerin en iyileri, profesyonel futbola o kadar sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyorlar ki, aslında nereden geldiklerini unutmak çok kolay oluyor. Dowman ve Ngumoha'nın mutlaka listelenen oyuncular kadar iyi olacaklarını söylemiyoruz, ancak benzer hatta daha iyi bir yörüngede ilerliyorlar.

    Walcott'ın durumu gibi değil

    Tuchel bu ay ya da Dünya Kupası için Dowman ve Ngumoha'ya şans verirse, şüpheciler 2006'da Theo Walcott'un İngiltere milli takımına hızlı bir şekilde girme girişiminin başarısızlığını, şüpheci olmak için bir neden olarak hemen gösterecektir.

    17 yaşındaki Walcott, 2006 Dünya Kupası kadrosuna seçilmesiyle tartışmalara neden olmuştu. 2005-06 sezonunun ortasında Championship takımlarından Southampton'dan Arsenal'e transfer olan Walcott, bir sonraki sezona kadar Gunners formasıyla tek bir maça bile çıkmamıştı. Teknik direktör Sven-Goran Eriksson, Walcott'u seçme kararını savunarak, bunun ona gelecekteki turnuvalarda değerli bir deneyim kazandıracağını iddia etmişti. Walcott, Premier League'de başarılı bir kariyer geçirdi ve İngiltere milli takımında 47 kez forma giydi, ancak katıldığı tek diğer büyük turnuva Euro 2012 oldu.

    Dowman ve Ngumoha ise bu kadar yenilikçi seçimler olmayacaktır. Onlar zaten önemli süreler alıyor ve Premier League'in zirvesindeki takımlar için somut bir fark yaratıyorlar. Daha yararlı bir karşılaştırma, Bellingham'ın Dortmund ile bir yıllık Bundesliga futbolunun ardından Euro 2020 kadrosuna dahil edilmesi olabilir; her ne kadar o, İngiliz kamuoyunun gözünden uzak olsa da.

    Bu oyuncuların kadroya alınması sadece gelecek için değil, şimdiki zaman için de önemli olacaktır. Henüz içlerindeki o doğuştan gelen cesaret, antrenörler tarafından söndürülmemiştir ve İngiltere'de pek çok oyuncunun risk almaktan kaçınmaya başladığı bir ortamda, bu durum uluslararası sahnede bir fark yaratabilir.

    Formdan düşmüş mevcut oyuncular

    İngiltere'nin şu anki kanat oyuncuları gerçekten formlarının zirvesinde olsaydı, Dowman ve Ngumoha'yı kadroda tutmak çok daha zor olurdu; ancak Tuchel'in diğer seçeneklerinin çoğu gerileme eğiliminde.

    Phil Foden son 19 maçında gol atamadı ve Manchester City'nin ilk 11'inden çıkarıldı. İstatistik meraklıları ise, sezonun başlarında xG modellerini alt üst eden Morgan Rogers'ın ortalamaya geri dönmesiyle haklı çıktı; Rogers, Noel'den bu yana son 35 şutundan sadece birini gole çevirebildi.

    Cole Palmer, geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası'na katılımının yol açtığı muhtemel sakatlık ve kondisyon sorunlarıyla boğuştuktan sonra bu sezon aynı görünmüyor ve Arsenal'in başarısına rağmen, Bukayo Saka ve Eberechi Eze bireysel düzeyde en iyi yıllarını yaşamıyor.

    Piyasada, Tuchel'in dikkatini çekip kadroda yer bulabilecek dinamik İngiliz kanat oyuncuları için bir boşluk var. Daha deneyimli oyuncular arasında Jarrod Bowen ve İskoçya'nın gözde ismi Harvey Barnes kadroya girip etkili olabilir, ancak genç oyunculara yatırım yapmak da teknik direktörün değerlendirmesine değer.

    Zaferin kısa yolu mu?

    Tuchel, Three Lions'ın başında çıktığı 10 maçın 9'unu kazandığı için düşünce tarzını değiştirmesi için pek bir neden yoktu; ancak o bile oyunun ne kadar hızlı değiştiğinin farkında olmalı ve geride kalma riskini göze alamaz.

    Dowman ve Ngumoha artık hazır. Tuchel'in en azından yapabileceği şey, onları yakından incelemek, antrenmanlarda izlemek ve sadece yanlarında bulunarak bazı çıkarımlarda bulunmaktır. Bu hafta sonlarında İngiltere kadrosu açıklandığında, kadroda bazı yeni yüzler olmalı ve bu iki genç, kadroda yer almayı hak etmiştir.

