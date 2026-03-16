Max Dowman, Thierry Henry'yi "tüylerini diken diken ediyor" ancak Arsenal efsanesi, 16 yaşındaki oyuncu hakkında İngiliz futboluna uyarıda bulunuyor
Henry’nin tarihi gol karşısındaki duygusal tepkisi
Arsenal'in genç yeteneği Dowman, uzatma dakikalarında attığı golle Everton'ı 2-0 mağlup ederek adını Premier Lig tarihine yazdırdı. Henüz 16 yaşında ve 73 günlük olan yetenekli sağ kanat oyuncusu, İngiltere'nin en üst liginde gol atan en genç oyuncu oldu.
Dowman, henüz 15 yaşındayken Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkarak İngiliz futbolunda şimdiden adından söz ettirmişti. Rekor kıran golüyle, 20 yılı aşkın bir süredir en genç golcü unvanını elinde tutan Everton'dan James Vaughan'ı geride bıraktı ve bu tarihi golü attığı sırada Vaughan'dan altı aydan fazla daha gençti.
Sky Sports'un Monday Night Football programına konuk olan Henry, "Dürüst olmak gerekirse tüylerim diken diken oldu" dedi. "Tüylerim diken diken oluyor. Genelde tüylerim diken diken olmaz ama ilk anımı, o beklentiyi hatırlıyorum, kendimi onun yerine koyabiliyorum. Arsenal taraftarı olmasanız bile, o anda herkesin onunla empati kurduğunu ve onun adına mutlu olduğunu düşünüyorum. Arsenal konusunu bir kenara bırakırsak bile... tüylerim diken diken oldu."
Gunners'a sert bir uyarı
Genç oyuncunun parlak geleceğine ilişkin bariz heyecanına rağmen Henry, oyuncu yönetimi konusunda önemli bir uyarıda bulunarak bu coşkuyu hemen yatıştırdı. On yıllar önce Wayne Rooney’nin sahneye benzer bir patlama yaparak çıkışını izleyen Fransız teknik adam, hem kulübün hem de ülkenin böylesine erken olgunlaşmış bir yeteneği ele alırken dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Henry şöyle devam etti: "Rooney bunu başardığında ben de oradaydım ve biri bana onun böyle bir kariyere sahip olacağını söyleseydi, 'belki' derdim. Ama yapmanız gereken şey, bu süreçte onu koruyabileceğimizden emin olmak. Çünkü burada sadece Arsenal için değil, İngiliz futbolu için de özel bir yetenek var. Ama fazla heyecanlanmayalım. Arsenal'de olmasına seviniyor muyum? Tabii ki evet. Ama onu korumamız da gerekiyor ve başarabilecekleri konusunda çok erken çok ileri gitmemeliyiz."
Arteta, maçın gidişatını değiştiren genç oyuncusunu övüyor
Mikel Arteta da övgülerinde aynı derecede coşkulu davrandı ve akademi mezunu oyuncuyu, takımın ilk golünde oynadığı hayati rolün ardından “oyunun gidişatını değiştiren isim” olarak nitelendirdi. Arteta’nın kendi golü de, Manchester City’nin akşam saatlerinde West Ham ile 1-1 berabere kalmasının ardından Arsenal’in Premier Lig zirvesinde 9 puanlık bir fark açmasına yardımcı oldu. Teknik direktör, Dowman’ın baskı altında sergilediği soğukkanlılığın onu yaşıtlarından ayıran özellik olduğunu vurguladı.
"Bence o maçı değiştirdi," dedi Arteta. "Topu her aldığında bir şeyler yapıyordu. Sanki daha tehlikeli bir takımmışız gibi görünüyordu. O yaşta, bu ortamda, bu baskı altında bunu yapmak normal değil. Dün son birkaç gündür antrenman yapıyordu ve içimden bir ses onun için zamanın geldiğini söylüyordu. Muhtemelen bu durumdan, o andan, ortamdan veya rakipten hiç etkilenmiyor gibi göründüğü içindir. Çok doğal oynuyor. Bir şeyler yaratmak için kararlar alıyor ve ortaya koyduğu performans inanılmazdı. Yaptığı bazı şeyleri, dünyanın en iyileri arasında yer alan bu savunmacılara karşı yapıyor. Yani bunu başka herhangi birine karşı da yapabilir."
Eğitim, şampiyonluk yarışından daha önceliklidir
Saha içindeki kahramanlıklarına rağmen, Dowman saha dışındaki yükümlülükleri nedeniyle önümüzdeki haftalarda sahada daha az süre alabilir. Daha önce rekor kıran Rooney, 16 yaşındaki oyuncunun Arsenal’in şampiyonluk yarışına tam anlamıyla katılabilmesi için önce önemli akademik hedeflerine ulaşması gerektiğini vurguladı.
Rooney şöyle açıkladı: "Onda bir aura ve kendine güven var ve Everton maçında da durum aynıydı. (Ancak) eğer eğitim öncelikliyse, önümüzdeki birkaç hafta boyunca onu pek göremeyeceğiz sanırım. GCSE sınavları var ve eminim ki hem kendisi hem de ailesi için eğitimi de önemli. Muhtemelen istediği kadar sahada olmayacak, ama önünde daha uzun yıllar var."
