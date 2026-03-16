Max Dowman, Thierry Henry'yi "tüylerini diken diken ediyor" ancak Arsenal efsanesi, 16 yaşındaki oyuncu hakkında İngiliz futboluna uyarıda bulunuyor

Arsenal'in genç yeteneği Dowman, uzatma dakikalarında attığı golle Everton'ı 2-0 mağlup ederek adını Premier Lig tarihine yazdırdı. Henüz 16 yaşında ve 73 günlük olan yetenekli sağ kanat oyuncusu, İngiltere'nin en üst liginde gol atan en genç oyuncu oldu.

Dowman, henüz 15 yaşındayken Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkarak İngiliz futbolunda şimdiden adından söz ettirmişti. Rekor kıran golüyle, 20 yılı aşkın bir süredir en genç golcü unvanını elinde tutan Everton'dan James Vaughan'ı geride bıraktı ve bu tarihi golü attığı sırada Vaughan'dan altı aydan fazla daha gençti.

Sky Sports'un Monday Night Football programına konuk olan Henry, "Dürüst olmak gerekirse tüylerim diken diken oldu" dedi. "Tüylerim diken diken oluyor. Genelde tüylerim diken diken olmaz ama ilk anımı, o beklentiyi hatırlıyorum, kendimi onun yerine koyabiliyorum. Arsenal taraftarı olmasanız bile, o anda herkesin onunla empati kurduğunu ve onun adına mutlu olduğunu düşünüyorum. Arsenal konusunu bir kenara bırakırsak bile... tüylerim diken diken oldu."