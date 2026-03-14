Max Dowman tarih yazdı! Arsenal'in genç yıldızı, Gunners için hayati önem taşıyan bu maçta Everton'ı bitiren müthiş bir hücumla Premier Lig'in en genç golcüsü oldu

Everton, kaleci Jordan Pickford da dahil olmak üzere tüm oyuncularını son dakikalardaki bir köşe vuruşu için ileriye doğru ittiğinde, top Dowman'a doğru uzaklaştırıldı. Genç oyuncu, savunmayı geride bırakarak 75 metrelik muhteşem bir solo koşuya çıktı ve boş kaleye topu göndererek Arsenal'in oyuncularını, teknik ekibini ve taraftarlarını coşkuya boğdu. Sadece 16 yaş 73 günlük olan Dowman, Premier Lig'in en genç golcüsü oldu ve Londra kulübü için muhteşem bir günü taçlandırdı.