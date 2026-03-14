Max Dowman tarih yazdı! Arsenal'in genç yıldızı, Gunners için hayati önem taşıyan bu maçta Everton'ı bitiren müthiş bir hücumla Premier Lig'in en genç golcüsü oldu
Gunners, maçın başındaki yoğun baskıya rağmen istediğini yapamadı
Arsenal, Noni Madueke ve Riccardo Calafiori'nin maçın başlarında gol fırsatları yakalamasıyla yüksek bir tempoda maça başladı. Bukayo Saka, rakip savunmaya baskı kurmaya çalıştı ancak Everton giderek özgüven kazandı; hatta Dwight McNeil bir şutunu üst direğe çarptırdı. İlk 45 dakikada 13 şut kaydetmesine rağmen, Arsenal devre arasına kadar skoru açmak için gereken golcü vuruş yeteneğinden yoksundu.
Raya, Toffees'i uzak tutuyor
İkinci yarıda Arsenal'in üstünlüğü devam ederken Everton dadirençli bir performans sergiledi. David Raya, Beto'nun şutunu kurtarmak için hayati bir kurtarış yapmak zorunda kaldı; William Saliba ise kendi kalesine gol atmaktan kıl payı kurtuldu. Gerilim tırmanırken Mikel Arteta yedek kulübesine yöneldi ve maçın bitimine 15 dakika kala 16 yaşındaki Dowman'ı oyuna soktu; bu hamle, sonradan da görüleceği üzere çok isabetli bir taktiksel değişiklik oldu.
Dowman ve Gyokeres skoru açtı
89. dakikada Dowman'ın keskin ortası sahada kargaşaya yol açtı ve Jordan Pickford'un hatasına neden oldu. Top, Viktor Gyokeres'in boş kaleye topu ağlara göndermesi için ideal bir noktaya düştü. Emirates Stadyumu rahatlamayla coştu, ancak maçın tarihi anı, kulübün en son akademi mezunundan gelmek üzereydi.
Emirates'te tarih yazıldı
Everton, kaleci Jordan Pickford da dahil olmak üzere tüm oyuncularını son dakikalardaki bir köşe vuruşu için ileriye doğru ittiğinde, top Dowman'a doğru uzaklaştırıldı. Genç oyuncu, savunmayı geride bırakarak 75 metrelik muhteşem bir solo koşuya çıktı ve boş kaleye topu göndererek Arsenal'in oyuncularını, teknik ekibini ve taraftarlarını coşkuya boğdu. Sadece 16 yaş 73 günlük olan Dowman, Premier Lig'in en genç golcüsü oldu ve Londra kulübü için muhteşem bir günü taçlandırdı.
