Phil Foden’ın rekorunu kırarak tarihin en genç Premier Lig şampiyonu olmasının üzerinden sadece iki gün geçtikten sonra, Dowman kendini yine derslikte buldu. A takımdaki takım arkadaşları şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, akademi mezunu genç oyuncu GCSE sınavlarına girmek zorundaydı. Bu sezon Mikel Arteta yönetiminde yıldızı parlayan genç oyuncu için bu, ayaklarını yere basan bir an oldu.

Gunners, Salı gecesi Manchester City'nin Bournemouth'a karşı galibiyet alamamasıyla 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine resmi olarak son verdi. Bu sonuç, kuzey Londra'da coşkulu kutlamalara yol açtı, ancak Dowman için parti, akademik yükümlülüklerine odaklanmak için erken sona ermek zorunda kaldı. Genç oyuncunun hangi derslere girdiğini tam olarak bilinmiyor, ancak İngilizce, işletme ve ekonomi bu hafta ülke çapında öğrencilerin girdiği sınavlar arasında yer alıyor.



