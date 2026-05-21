Max Dowman, Premier Lig şampiyonluğunu kazanan en genç oyuncu unvanını elde ettikten sadece iki gün sonra GCSE sınavlarına girmek için Arsenal antrenmanına katılmadı
Arsenal’in tarih yazan oyuncusu gerçek hayata dönüyor
Phil Foden’ın rekorunu kırarak tarihin en genç Premier Lig şampiyonu olmasının üzerinden sadece iki gün geçtikten sonra, Dowman kendini yine derslikte buldu. A takımdaki takım arkadaşları şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, akademi mezunu genç oyuncu GCSE sınavlarına girmek zorundaydı. Bu sezon Mikel Arteta yönetiminde yıldızı parlayan genç oyuncu için bu, ayaklarını yere basan bir an oldu.
Gunners, Salı gecesi Manchester City'nin Bournemouth'a karşı galibiyet alamamasıyla 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine resmi olarak son verdi. Bu sonuç, kuzey Londra'da coşkulu kutlamalara yol açtı, ancak Dowman için parti, akademik yükümlülüklerine odaklanmak için erken sona ermek zorunda kaldı. Genç oyuncunun hangi derslere girdiğini tam olarak bilinmiyor, ancak İngilizce, işletme ve ekonomi bu hafta ülke çapında öğrencilerin girdiği sınavlar arasında yer alıyor.
Rekor kıran başarılarla dolu bir sezon
Dowman, Arsenal’in bu sezonki en büyük sürprizi oldu ve genç yaşına rağmen üst düzey futbolun getirdiği baskıyla başa çıkabildiğini kanıtladı. Sezonun başlarında Everton’a karşı 2-0’lık net bir galibiyet sırasında Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olarak manşetlere çıkmıştı. Bu rekor kıran gol, Arteta’nın maç kadrolarında düzenli bir yer edinmesini sağlayan inanılmaz bir yolculuğun parçasıydı.
Orta saha oyuncusu, bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 12 maça çıktı ve yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergiledi. Akranları okul hayatına odaklanırken, Dowman şampiyonluk yarışının zorluklarını dersleriyle dengelemeye çalışıyor. Neyse ki oyuncu için önümüzdeki hafta yarıyıl tatili var. Bu sayede, ders çalışmanın dikkatini dağıtmasına izin vermeden Arsenal'in yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanmak için rahatça zaman ayırabilecek.
"Double" serüveni devam ederken Merino geri dönüyor
Dowman derslerine yoğunlaşırken, Arteta ise Mikel Merino’nun sahalara dönüşüyle antrenman sahasında önemli bir moral kazandı. İspanyol orta saha oyuncusu, uzun süreli bir ayak sakatlığı nedeniyle Ocak sonundan beri sahalardan uzak kalmıştı; ancak Artiler sezonun sonunu iyi bir performansla kapatmak isterken, artık kadroya geri döndü. Kulübün tarihi bir kupa hasılatı hedeflediği bu dönemde, Merino’nun dönüşü çok ihtiyaç duyulan bir kadro derinliği sağlıyor.
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu garantilemiş olsa da hâlâ mücadele edecek çok şeyi var. Takım, bu Pazar günü iç saha sezonunun son maçı için Crystal Palace'a konuk olacak. Lig perdesi kapandığında, tüm gözler 30 Mayıs'ta Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrilecek. Kuzey Londra devi, bu maçta lig ve Avrupa kupasını birden kazanarak çifte zafer elde edebilir.
Kupa geçit töreni ve kutlamalar planlanıyor
Kulüp, PSG ile oynanacak maçın ertesi günü olan 31 Mayıs’ta Islington çevresinde düzenlenecek devasa bir kupa geçit töreni planlarını şimdiden doğruladı. Bu, taraftarların son sezonlarda peşlerini bırakmayan “son anda çuvallayanlar” etiketinden nihayet kurtulduktan sonra yirmi yılı aşkın süredir bekledikleri bir an. Oyuncuların Çarşamba sabahı saat 05.00’e kadar Emirates’te şampiyonluk zaferini kutladıkları bildirildi, ancak odak noktası hızla yeniden mesleki görevlere kaydı.
Dowman, devam eden GCSE sınavlarının yoğunluğuyla uğraşsa da, şüphesiz Arsenal'in modern tarihindeki en büyük maçı da takip ediyor olacak. 16 yaşındaki oyuncu, finalde yer almak için derslerine kısa bir ara vermeyi umuyor. Arteta'nın takımı Budapeşte'de başarılı olursa, genç oyuncu sınav sezonunun ortasında Avrupa zaferini kutluyor olabilir.