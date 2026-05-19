Max Dowman, Luton'da mı!? Arsenal, rekor kıran 16 yaşındaki genç yetenek için gelecek planlarını yaparken Jack Wilshere, Mikel Arteta ile transfer görüşmeleri hakkında şaka yapıyor
Wilshere, Arsenal'e geri dönmeyi hedefliyor
Bu hafta talkSPORT'a konuşan Wilshere, Arsenal'in genç oyuncularını Kenilworth Road'a getirmek istediğini doğruladı. Ekim ayında göreve getirilen 34 yaşındaki teknik adam, Luton Town'da 43 maça çıktı ve 218 günlük görev süresinde 22 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. Hatters'ı EFL Trophy zaferine taşıyan ve yükselme play-off'larını kıl payı kaçıran Wilshere'e, Dowman veya Nwaneri'yi kiralamak isteyip istemediği soruldu. O da kesin bir yanıt verdi. "Cevabım evet!" dedi Wilshere. "Mikel kimi istemiyorsa, onu arayıp soracağım."
Rekor kıran Dowman'a büyük övgü
Dowman bu sezon 17 maça çıktı ve 7 gol kaydetti, ancak asıl manşetlere Mart ayında çıktı. 16 yaş 73 gün ile Everton’a karşı 2-0 kazanılan maçta Premier Lig’in en genç golcüsü oldu; oyuna yedek kulübesinden girerek önce Viktor Gyokeres’e asist yaptı, ardından tarihi bir solo gol attı. Arteta, genç oyuncudan çok etkilendi. “Sadece attığı gol değil, maçı tamamen değiştirdi. Topu her aldığında bir şeyler yapıyordu. Olayları yönlendirdi ve daha tehlikeli bir takım haline geldik," dedi Arteta. "Bu yaşta, bu ortamda, baskı altında, maçı kazanma beklentisiyle bunu başarmak, normal bir şey değil."
Nwaneri'nin Avrupa'daki eğitimi
Wilshere, 2022 ile 2024 yılları arasında U18 takımının başında çıktığı 60 maçın 28’ini kazanmış olması nedeniyle Sobha Realty Antrenman Merkezi’ni çok iyi tanıyor. Dowman yükselen bir isim olsa da, Nwaneri hâlâ çok önemli bir gelecek vaadi. Genç oyuncu bu sezon tüm turnuvalarda 23 maça çıktı ve Marsilya'ya Ligue 1'de kiralandığı dönemde attığı iki gol de dahil olmak üzere toplam üç gol kaydetti. Wilshere, değişken Fransız ortamının ona iyi geleceğine inanıyor. Wilshere, "Ethan biraz daha oturmuş bir oyuncu ve kiralanarak biraz futbol oynamak istedi," diye açıkladı. "Onun için pek iyi sonuçlanmadı ama gerçek futbol hakkında çok şey öğrenmiş olmalı."
Arsenal ikilisinin bundan sonraki adımları ne olacak?
Dünya Kupası nedeniyle A milli takım oyuncularının dönüşünün ertelenmesi muhtemel olduğundan, Dowman ve Nwaneri için yaz turnesi sırasında Arteta'yı etkileme fırsatı doğdu. Her iki oyuncu da, ilk takımın as kadrosu antrenman sahasına dönmeden önce yerlerini garantilemek için çok önemli bir hazırlık dönemi geçirecek.