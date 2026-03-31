Max Dowman, kes şunu! Arsenal'in genç yıldızı muhteşem bir gol attı; İngiltere U19, Portekiz'i 6-0 mağlup etti

Maçın sonlarında gol yağmuru başladı ve konuk takım yorgun rakibini acımasızca cezalandırdı. West Ham United’ın savunma oyuncusu Ezra Mayers, 75. dakikada güzel bir vuruşla skoru 4-0’a taşıdı. On dakika sonra Shumaira Mheuka beşinci golü atarak rakibin çilesini daha da artırdı. Skor, 88. dakikada Brighton & Hove Albion'un forveti Harry Howell'ın golüyle nihayet tamamlandı ve 6-0'lık ezici galibiyet muhteşem bir şekilde perçinlendi. Diğer dikkat çeken isimler arasında Sunderland'ın orta saha oyuncusu Chris Rigg ile Liverpool'dan Rio Ngumoha ve Trey Nyoni vardı; hepsi de bu ustalık dersine katkıda bulundu.