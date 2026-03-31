Max Dowman, kes şunu! Arsenal'in genç yıldızı muhteşem bir gol attı; İngiltere U19, Portekiz'i 6-0 mağlup etti
Maçın başlarında üstünlük ve Dowman'ın etkisi
31 Mart'ta Genç Aslanlar sahada fırtına gibi esti ve Dowman bu heyecanın tam merkezindeydi. Bu forvet, Portekiz savunmasını kusursuz bir şekilde yerle bir ederken, Arsenal'in elinde gerçek bir mücevher olduğunu kanıtladı. Maçın daha dördüncü dakikasında, Chelsea'nin gelecek vaat eden oyuncusu Jesse Derry'ye kritik ilk golü hazırladı. Derry daha sonra 60. dakikada kişisel gol sayısını ikiye katlayarak, kanat oyuncusunun kurguladığı bir başka keskin atağı gole çevirip skoru 3-0'a getirdi. Maç ilerledikçe takım, inanılmaz bir hücum derinliği sergileyerek rakibini tamamen ezdi.
Nefes kesici bir solo ustalık gösterisi
Maçın dönüm noktası, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra genç oyuncunun işleri kendi eline almasıyla geldi. 50. dakikada topu alan genç oyuncu, 16 yaşının çok ötesinde bir olgunluk sergiledi. Omzunu ustaca kullanarak rakibini ekarte ettikten sonra ceza sahasına doğru agresif bir şekilde ilerledi. Peşinden gelen savunmacıları geride bırakarak, ceza sahası kenarından kusursuz bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu muhteşem bireysel performans, ev sahibi takımın kalan umutlarını tamamen söndürdü.
Maçın son dakikalarındaki hücum dalgası, rakibin bozgununu kesinleştirdi
Maçın sonlarında gol yağmuru başladı ve konuk takım yorgun rakibini acımasızca cezalandırdı. West Ham United’ın savunma oyuncusu Ezra Mayers, 75. dakikada güzel bir vuruşla skoru 4-0’a taşıdı. On dakika sonra Shumaira Mheuka beşinci golü atarak rakibin çilesini daha da artırdı. Skor, 88. dakikada Brighton & Hove Albion'un forveti Harry Howell'ın golüyle nihayet tamamlandı ve 6-0'lık ezici galibiyet muhteşem bir şekilde perçinlendi. Diğer dikkat çeken isimler arasında Sunderland'ın orta saha oyuncusu Chris Rigg ile Liverpool'dan Rio Ngumoha ve Trey Nyoni vardı; hepsi de bu ustalık dersine katkıda bulundu.
Galibiyete rağmen puan tablosu hayal kırıklığı yaratıyor
Sonucun kesinliğine rağmen, milli takım için son anda yürek burkan bir hayal kırıklığı yaşandı. Bu zafer, eleme mücadelesi açısından sonuçta anlamsız kaldı. Takım, Elit Tur’un İkinci Grubu’nu altı puanla ikinci sırada tamamlayarak Avrupa Şampiyonası finallerine katılma şansını kaçırdı. Sırbistan ise Polonya’yı mağlup ederek yedi puanla ve yenilgisiz bir performansla grubu birinci sırada tamamladı.