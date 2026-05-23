Max Dowman kadroda yok; İngiltere, Kuzey Amerika'ya gidecek dördüncü ve son "hazırlık kampı" oyuncusu olarak sürpriz bir Arsenal kanat oyuncusunu kadroya dahil etti

Nwaneri'nin kadroya alınması, genç oyuncunun son aylardaki hızlı yükselişine rağmen, Arsenal'deki takım arkadaşı Dowman'a yer kalmadığı anlamına geliyor. Dowman, 16 yaş 73 gün gibi rekor bir yaşta Premier Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Everton'a karşı attığı muhteşem solo gol, onun A milli takıma sürpriz bir şekilde dahil edilmesi yönünde sesleri yükseltmişti, ancak Tuchel daha deneyimli olan İngiltere genç milli takım oyuncusu Nwaneri'yi tercih etmiş görünüyor.

Nwaneri, 2025'te Avrupa Şampiyonası zaferini kazanan İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir parçası olduğu için milli takım teknik kadrosu tarafından iyi tanınıyor. Dowman ise Emirates'te geleceğin yıldızı olmaya devam ediyor ve hazırlık kampı için bir seçenek olarak değerlendirilip değerlendirilmediği belirsiz.

Tuchel, "İhtiyacımız olan kadro büyüklüğünde bizimle antrenman yapacak bazı genç oyuncuları kadroya alacağız ve oyuncuların sürelerini ve yükünü ayarlamak için iki hazırlık maçımız var" dedi.

"Bu oyunculara sahip olduğum için mutluyum, özellikle de [26 kişilik Dünya Kupası kadrosu için] 55 kişilik [uzun] listede yer alan Alex'e. Açıkçası ilk elemeyi geçemedi ama tepkisi olağanüstüydü ve hazırlık kampında yer alma ve takıma bir adım daha yaklaşma konusundaki kararlılığı ve isteği onun için hiç sorgulanacak bir konu bile değildi.

"Bu bana onun karakterini gösterdi ve bizimle olacağı için çok mutluyum çünkü bu çok yakın bir karardı ve o bir adım daha yaklaşma ve milli forma giyme şansı yakaladı."