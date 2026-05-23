Max Dowman kadroda yok; İngiltere, Kuzey Amerika'ya gidecek dördüncü ve son "hazırlık kampı" oyuncusu olarak sürpriz bir Arsenal kanat oyuncusunu kadroya dahil etti
Tuchel, Florida hazırlık kadrosunu belirledi
Tuchel, 2026 Dünya Kupası öncesinde Miami’de düzenlenecek İngiltere milli takımının hazırlık kampına katılacak son ismi açıkladı. Arsenal'in kanat oyuncusu Nwaneri, Florida'da Three Lions'a katılacak isim olarak seçildi ve Bournemouth'tan Alex Scott, Fulham'dan Josh King ve Liverpool'dan Rio Ngumoha'nın da dahil olduğu genç antrenman oyuncularından oluşan dörtlüyü tamamladı. Bu karar, yurt içinde çalkantılı bir sezon geçiren Nwaneri'ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
19 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirdi ancak Ligue 1'e uyum sağlamakta zorlandı. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin ani ayrılışının ardından Nwaneri, forma şansı bulmakta zorlandı ve dokuz maçta sadece iki gol atabildi. Fransa'daki bu zorlu döneme rağmen, Nwaneri, antrenman kadrosunu güçlendirmek ve ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde hayati önem taşıyan deneyim kazanmak amacıyla A Milli Takım kadrosuna dahil edilecek.
Dowman, rekor kıran başarısının ardından yok
Nwaneri'nin kadroya alınması, genç oyuncunun son aylardaki hızlı yükselişine rağmen, Arsenal'deki takım arkadaşı Dowman'a yer kalmadığı anlamına geliyor. Dowman, 16 yaş 73 gün gibi rekor bir yaşta Premier Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Everton'a karşı attığı muhteşem solo gol, onun A milli takıma sürpriz bir şekilde dahil edilmesi yönünde sesleri yükseltmişti, ancak Tuchel daha deneyimli olan İngiltere genç milli takım oyuncusu Nwaneri'yi tercih etmiş görünüyor.
Nwaneri, 2025'te Avrupa Şampiyonası zaferini kazanan İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın bir parçası olduğu için milli takım teknik kadrosu tarafından iyi tanınıyor. Dowman ise Emirates'te geleceğin yıldızı olmaya devam ediyor ve hazırlık kampı için bir seçenek olarak değerlendirilip değerlendirilmediği belirsiz.
Tuchel, "İhtiyacımız olan kadro büyüklüğünde bizimle antrenman yapacak bazı genç oyuncuları kadroya alacağız ve oyuncuların sürelerini ve yükünü ayarlamak için iki hazırlık maçımız var" dedi.
"Bu oyunculara sahip olduğum için mutluyum, özellikle de [26 kişilik Dünya Kupası kadrosu için] 55 kişilik [uzun] listede yer alan Alex'e. Açıkçası ilk elemeyi geçemedi ama tepkisi olağanüstüydü ve hazırlık kampında yer alma ve takıma bir adım daha yaklaşma konusundaki kararlılığı ve isteği onun için hiç sorgulanacak bir konu bile değildi.
"Bu bana onun karakterini gösterdi ve bizimle olacağı için çok mutluyum çünkü bu çok yakın bir karardı ve o bir adım daha yaklaşma ve milli forma giyme şansı yakaladı."
"B takımı" suçlamaları üzerine baskı artıyor
Tuchel’in belirli taktik profillere odaklanması herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Eski Premier Lig forveti Troy Deeney, teknik direktörün köklü yıldızlar yerine bir “B takımı”nı öncelikli tuttuğunu öne sürerek eleştirilerini açıkça dile getirdi. Kadro dengesi ve şöhret yerine “azim”e verilen önemi tartışan Deeney, Dünya Kupası’nda zafer elde edilememesi durumunda Tuchel’in derhal görevden alınması gerektiği uyarısında bulundu. Phil Foden ve Cole Palmer gibi yaratıcı oyuncuların kadroya alınmaması, tartışmaları daha da alevlendirdi.
Tampa ve Orlando'da yapılan hazırlık maçları
Florida kampı, Tuchel’in resmi maçlar başlamadan önce taktiklerini son rötuşlarını yapması için son hazırlık platformu olacak. İngiltere, 6 Haziran’da Tampa’daki Raymond James Stadyumu’nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak; ardından 10 Haziran’da Orlando’da Kosta Rika ile bir maç oynayacak. Bu maçlar, Nwaneri ve diğer “hazırlık kadrosu” oyuncularının, yüksek baskı altındaki bir ortamda yeteneklerini A milli takım teknik kadrosuna sergilemeleri için bir fırsat sunacak.