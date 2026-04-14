Max Dowman, İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girme yolunda kendisine ‘engel olacak’ unsurları açıkladı; 16 yaşındaki genç yetenek ise Arsenal’de Premier Lig tarihine adını yazdırdı
Tuchel, Dowman'ın kadroya alınmasına kapıyı açık bırakıyor
Thomas Tuchel, kadrosundaki her oyuncunun bu yaz Kuzey Amerika’ya gidecek uçağa son anda yer kapma şansını açık bıraktı. Alman teknik direktör, Dowman hakkında şunları söyledi: “Şu anda Arsenal’de forma şansı için mücadele edebilecek iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Belki de Dünya Kupası için onu kadroya çağırma şansımız her zaman var. Şu anda onu kadroya çağırıp baskıyı artırmaya ve bununla birlikte gelen tüm gürültüyü artırmaya gerek yok, ancak tüm seçenekler elimizde.”
Hale End akademisi mezunu Dowman, Kuzey Londra'da gelişimi dikkatle yönetildiği için henüz bir Premier Lig maçında ilk 11'de yer almadı. Ancak, 14 Mart 2026'da Everton'a karşı tarihi bir gol attıktan sonra, en üst düzey rekabette şimdiden gol atmayı başardı.
Bu gol, dünya çapında manşetlere taşındı ve yetenekli kanat oyuncusunu herkesin tanıdığı bir isim haline getirdi. Emirates Stadyumu dışındaki kesimlerin yarattığı küresel heyecan dalgası nedeniyle, Arsenal'in genç oyuncunun omuzlarına çok fazla baskı ve beklenti yüklemekten kaçınması anlaşılabilir bir durum.
Dowman'ın Dünya Kupası kadrosuna seçilememe ihtimalinin nedeni
A milli takım kadrosuna çağrılan isimler hakkındaki tartışmalar bu heyecanı dindirmekte pek başarılı olamıyor; en çok konuşulan genç yetenekler etrafında heyecan giderek artıyor, ancak bu coşkulu seslerin arasında daha sağduyulu görüşler de bulunuyor.
Eski İngiltere orta saha oyuncusu Barry de bu grubun bir parçası. 53 kez milli forma giymiş eski Manchester City ve Aston Villa yıldızı, BetMGM ile yaptığı röportajda GOAL'a Dowman'ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesinin çok erken olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Onu görmek harika olurdu. Kendine güveni var gibi görünüyor. Ancak sadece sahada geçirdiği süreye bakarsak, onu yeterince izlemedik bence - istikrarlı tarafını, o anları istikrarlı bir şekilde yaratabiliyorsa. Bence bu muhtemelen aleyhine olacak.
“Ancak gelecekte, gelecek sezon daha fazla süre alıp İngiltere formasına layık bir oyuncu haline gelmesini görmek harika olur. Bu oyuncuların en üst seviyede gelişmesini izlemeyi çok seviyoruz.”
Eski İngiltere'nin genç yıldızı, Dowman'ın şansını değerlendiriyor
Genç yaşta bir yıldız olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir başka eski Three Lions yıldızı, 40 golcü Michael Owen, kısa süre önce GOAL’a aynı soru sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Eğer yeterince iyilerse, evet, benim için sorun olmaz.
“Tabii ki, yeterince iyi demek bir şey, ama bununla birlikte yerine getirilmesi gereken birçok farklı şart var. Yeterince başarı elde etti mi? Yeterince çaba gösterdi mi? Şey, kesinlikle henüz değil. Yani, [Bukayo] Saka, [Phil] Foden, [Jude] Bellingham veya Anthony Gordon yerine onun mu oynayacağından mı bahsediyorsunuz? Birçok sezon geçirmiş, kendini defalarca kanıtlamış oyunculardan bahsediyorsunuz.
“Max Dowman, ne kadar oynadı? Premier Lig'de üç maç, yedek olarak girdi. Takımımızın muhtemelen en güçlü kısmı olan kanat bölgelerinde onun ön plana çıkmasını haklı gösterebilmeniz için, bundan sezon sonuna kadar neredeyse her maça ilk 11'de başlaması ve her şeyi alt üst etmesi gerekir.
“Bu yüzden, onu çok takdir ediyor ve ne kadar fantastik bir kariyeri olabileceğini görmekten heyecan duyuyor olsam da, bize sunulan tüm kanıtlara dayanarak, bunun için henüz biraz erken olduğunu söyleyebilirim.”
2030 Dünya Kupası: Dowman, milli takım kadrosuna girecek
Tuchel'in bu yaz dalacağı yetenek havuzunun ne kadar geniş olduğu göz önüne alındığında, yaratıcı orta saha ve hücum pozisyonlarını doldurmak için alternatif isimlerin seçileceği tahmin ediliyor. Ancak Dowman'ın da sırası gelecek ve şüphesiz potansiyelini ortaya koymaya devam ederse, 2030'da FIFA'nın en önemli turnuvasının Fas, İspanya ve Portekiz'de düzenleneceği dönemde dünya şampiyonluğu yolunda bir parçası olması muhtemel.