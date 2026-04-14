Max Dowman, İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girme yolunda kendisine ‘engel olacak’ unsurları açıkladı; 16 yaşındaki genç yetenek ise Arsenal’de Premier Lig tarihine adını yazdırdı

Thomas Tuchel, kadrosundaki her oyuncunun bu yaz Kuzey Amerika’ya gidecek uçağa son anda yer kapma şansını açık bıraktı. Alman teknik direktör, Dowman hakkında şunları söyledi: “Şu anda Arsenal’de forma şansı için mücadele edebilecek iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Belki de Dünya Kupası için onu kadroya çağırma şansımız her zaman var. Şu anda onu kadroya çağırıp baskıyı artırmaya ve bununla birlikte gelen tüm gürültüyü artırmaya gerek yok, ancak tüm seçenekler elimizde.”

Hale End akademisi mezunu Dowman, Kuzey Londra'da gelişimi dikkatle yönetildiği için henüz bir Premier Lig maçında ilk 11'de yer almadı. Ancak, 14 Mart 2026'da Everton'a karşı tarihi bir gol attıktan sonra, en üst düzey rekabette şimdiden gol atmayı başardı.

Bu gol, dünya çapında manşetlere taşındı ve yetenekli kanat oyuncusunu herkesin tanıdığı bir isim haline getirdi. Emirates Stadyumu dışındaki kesimlerin yarattığı küresel heyecan dalgası nedeniyle, Arsenal'in genç oyuncunun omuzlarına çok fazla baskı ve beklenti yüklemekten kaçınması anlaşılabilir bir durum.