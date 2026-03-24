Max Dowman, İngiltere milli takımında “mükemmel” bir geleceğin kendisini beklediğini söyledi; ancak eski teknik direktörü, Arsenal’in genç yıldızını “aceleye getirmemek” gerektiği konusunda uyardı

Tuchel, Arsenal’in genç yeteneği Max Dowman’ın son A milli takım kadrosuna alınmamış olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosu için hâlâ gündemde olduğunu ima etti. 16 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu’nda yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve kısa süre önce Everton’a attığı golle Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

Dowman şimdilik U19 takımında gelişimine devam edecek olsa da, Tuchel genç oyuncunun deneyim eksikliğinin bu yaz Kuzey Amerika'ya gitmesini engellemeyeceğini vurguladı.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Bu genç oyuncuları elbette hepimiz tanıyoruz. Onları sizler gibi biz de izliyoruz. Şu anda Arsenal'de forma şansı için mücadele etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası için onu kadroya çağırma şansımız her zaman var."