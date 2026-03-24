Getty Images Sport
Çeviri:
Max Dowman, İngiltere milli takımında “mükemmel” bir geleceğin kendisini beklediğini söyledi; ancak eski teknik direktörü, Arsenal’in genç yıldızını “aceleye getirmemek” gerektiği konusunda uyardı
Tuchel, Dünya Kupası'nın kapısını açık tutuyor
Tuchel, Arsenal’in genç yeteneği Max Dowman’ın son A milli takım kadrosuna alınmamış olmasına rağmen Dünya Kupası kadrosu için hâlâ gündemde olduğunu ima etti. 16 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu’nda yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve kısa süre önce Everton’a attığı golle Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu.
Dowman şimdilik U19 takımında gelişimine devam edecek olsa da, Tuchel genç oyuncunun deneyim eksikliğinin bu yaz Kuzey Amerika'ya gitmesini engellemeyeceğini vurguladı.
Alman teknik direktör şunları söyledi: "Bu genç oyuncuları elbette hepimiz tanıyoruz. Onları sizler gibi biz de izliyoruz. Şu anda Arsenal'de forma şansı için mücadele etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası için onu kadroya çağırma şansımız her zaman var."
- AFP
Carsley, 'olağanüstü' yeteneklere karşı sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor
İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı teknik direktörü ve eski geçici A Milli Takım teknik direktörü Lee Carsley, Tuchel'in heyecanını paylaşıyor ancak orta saha oyuncusunu aceleye getirmeye şimdilik gerek olmadığına inanıyor. Oyuncunun gençlik takımlarındaki gelişimini yakından takip eden Carsley, genç oyuncunun futbolu ve eğitimini dengeleme sürecinde zamanın onun lehine işlediğini vurguladı.
Carsley gazetecilere, "Max'in uluslararası düzeyde harika bir geleceği olacağını düşünüyorum. Bu konuda acele etmememiz önemli. Elinde bolca zamanı var. 19 yaş altı takımında oynayacak, bu çok önemli bir rol. Umarım Avrupa Şampiyonası'na katılırlar ve potansiyel olarak 20 yaş altı Dünya Kupası'nda oynarlar." dedi.
Carsley sözlerine şöyle devam etti: "Diğer birçok oyuncu gibi onu da 17 yaş altı takımında sık sık izledim. Çok yetenekli bir oyuncu, kesinlikle bir noktada şansını yakalayacaktır."
İngiltere efsanesi, "henüz erken" tartışmasına katıldı
Dowman'ın etrafında oluşan heyecan, kaçınılmaz olarak Michael Owen gibi eski genç yıldızlarla karşılaştırmalara yol açtı. Ancak eski Ballon d'Or sahibi, yeteneğinin bariz olmasına rağmen, İngiltere kadrosunda şu anda mevcut olan yetenek havuzunun genişliği göz önüne alındığında, 2026 Dünya Kupası için A milli takıma çağrılmasının henüz erken olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
GOAL'a konuşan Owen, Dünya Kupası fırsatının bu forvet için çok erken olup olmayacağını sorguladı. "Max Dowman, ne kadar oynadı? Premier Lig'de üç maç, yedek olarak oyuna girdi. Takımımızın muhtemelen en güçlü kısmının önüne geçmesini haklı gösterebilmeniz için, şu andan sezon sonuna kadar neredeyse her maça ilk 11'de başlaması ve her şeyi alt üst etmesi gerekir," dedi Owen.
- Getty Images Sport
Arsenal Akademisi yıldızları için kariyer yolu
Dowman ilk A takım maçını beklerken, Arsenal'deki takım arkadaşı Myles Lewis-Skelly ise U21 kadrosuna dahil edildi. Daha önce Tuchel'in ilk A takım kampında yer alan 19 yaşındaki oyuncu, son dönemde Kuzey Londra'da Mikel Arteta yönetiminde sahada kalma süresinin kısıtlanmasının ardından yeniden ivme kazanmayı hedefliyor.
Carsley, bu bek oyuncusunun geleceği konusunda iyimserliğini koruyor ve şöyle diyor: “Çok hevesli, çok özverili. 21 yaş altı takımında oynamak, sahada süre almak ve umarım takımı ileriye taşımak için çok motive. Elbette sahip olduğu kalite de var. Andorra maçında oynamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Premier League'de veya üst düzey bir A takımda oynayan her oyuncunun Thomas'ın radarına girme şansı olması önemli ve Myles da bu konuda bir istisna olmayacaktır.”