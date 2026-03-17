Max Dowman'ın babası, Arsenal'in genç yeteneğinin yükselişinde kendine pay çıkaran koçu kamuoyu önünde sert bir şekilde eleştirdi
Rekor kıran bir gol tartışmalara yol açtı
Dowman, Cumartesi günü 16 yaş 73 günle Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olarak yeni bir rekor kırdı. Kanat oyuncusu, Everton’a karşı 2-0 kazanılan maçta sahanın bir ucundan diğer ucuna koşarak boş kaleye gol atarken muazzam bir soğukkanlılık sergiledi ve 2005 yılından beri James Vaughan’a ait olan rekoru kırdı. Ancak babası Robert’ın da dahil olduğu bir tartışma, kutlamaların gölgesinde kaldı. Gençlik antrenörü Temisan Williams, bir radyo programına katılarak gencin serüvenini anlatarak bu tartışmayı başlattı. Robert, Williams'ı "kendini tanıtmakla" suçlayarak, daha önce antrenörden oğlunu kamuoyunda konuşmamasını istediğini açıkladı.
"Kendi reklamını yapmaya yönelik acınası bir girişim"
talkSPORT'ta konuşan ve Arsenal, Fulham ve Spurs'un altyapı takımlarında görev yapmış olan Williams, U12 takımında yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde bu yolculuğun "küçük bir parçası" olduğunu belirterek şöyle dedi: "Öncelikle, scoutların mükemmel bir iş çıkardığını belirtmeliyim. Ben U12 takımının yardımcı antrenörüydüm. Max'i iki yıl boyunca izleme fırsatım oldu, bu onun yolculuğunun sadece küçük bir parçası, ancak Max her zaman topu taşımak için süper bir güce sahipti. Bu her zaman onun zevk aldığı, üstün olduğu ve antrenmanlarda fark ettiğimiz bir şeydi."
Ancak Robert, X'e giderek hayal kırıklığını dile getirdi: "Temisan Williams'ın Max'in yolculuğunun bir parçası olduğunu iddia etmesini dinlemek, gerçekten de üzücü bir kendini tanıtma girişimi. Ona daha önce bunu yapmamasını söylemiştim ama yine de bu sabah Talk Sport'ta ortaya çıktı… Antrenmanlarda birkaç kez konileri yerleştirdiğini hatırlıyorum ama hepsi bu kadar. Çok minnettar olduğumuz pek çok harika antrenörümüz var. O kesinlikle onlardan biri değil..."
Tepkilerin ardından Williams, hızlı bir şekilde kamuoyuna bir özür açıklaması yayınlayarak şunları söyledi: "Rob Dowman ile konuştum ve ona ve ailesine özür diledim. Artık Max Dowman'ın gelişiminden bahsetmeyeceğim. Rob Dowman ve ailesine başarılarının devamını diliyorum."
Başarının gerçek mimarlarını takdir etmek
Williams, Dowman’ın top sürme konusundaki “olağanüstü yeteneği” hakkında yorum yapmaya çalışırken, Robert ise bu başarının gerçekte kime ait olduğunu açıkça dile getirdi. Oğlunun kariyerinden sorumlu kişi olarak özellikle Arsenal akademisi gözlemcisi Johnny Knight’ı gösterdi. “Bizim için gurur verici bir gün. Bu adam olmasaydı hiçbir şey mümkün olmazdı. Teşekkürler Johnny Knight," diye yazdı. "Max'i dört yaşındayken keşfetti ve onu Arsenal'e aldı. Sektörün en iyi yetenek avcısı ve daha da iyi bir insan. Johnny Knight."
Nesiller boyu yeteneği korumak
Max için artık dikkatler sahaya dönmeli; zira Mikel Arteta, şampiyonluk yarışındaki ilk takıma entegrasyonunu yönetmeye çalışıyor. Kanat oyuncusunun rekor kıran başarısı onu dünya çapında gündeme taşıdı, ancak son zamanlarda saha dışında yaşanan gerginlikler, yakın çevresinin onun ayaklarını yere sağlam basmasını sağlamaya kararlı olduğunu gösteriyor.
