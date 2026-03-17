Max Dowman'ın babası, Arsenal'in genç yeteneğinin yükselişinde kendine pay çıkaran koçu kamuoyu önünde sert bir şekilde eleştirdi

talkSPORT'ta konuşan ve Arsenal, Fulham ve Spurs'un altyapı takımlarında görev yapmış olan Williams, U12 takımında yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde bu yolculuğun "küçük bir parçası" olduğunu belirterek şöyle dedi: "Öncelikle, scoutların mükemmel bir iş çıkardığını belirtmeliyim. Ben U12 takımının yardımcı antrenörüydüm. Max'i iki yıl boyunca izleme fırsatım oldu, bu onun yolculuğunun sadece küçük bir parçası, ancak Max her zaman topu taşımak için süper bir güce sahipti. Bu her zaman onun zevk aldığı, üstün olduğu ve antrenmanlarda fark ettiğimiz bir şeydi."

Ancak Robert, X'e giderek hayal kırıklığını dile getirdi: "Temisan Williams'ın Max'in yolculuğunun bir parçası olduğunu iddia etmesini dinlemek, gerçekten de üzücü bir kendini tanıtma girişimi. Ona daha önce bunu yapmamasını söylemiştim ama yine de bu sabah Talk Sport'ta ortaya çıktı… Antrenmanlarda birkaç kez konileri yerleştirdiğini hatırlıyorum ama hepsi bu kadar. Çok minnettar olduğumuz pek çok harika antrenörümüz var. O kesinlikle onlardan biri değil..."

Tepkilerin ardından Williams, hızlı bir şekilde kamuoyuna bir özür açıklaması yayınlayarak şunları söyledi: "Rob Dowman ile konuştum ve ona ve ailesine özür diledim. Artık Max Dowman'ın gelişiminden bahsetmeyeceğim. Rob Dowman ve ailesine başarılarının devamını diliyorum."