Max Dowman'ı sahaya sürün! Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışına canlılık katmak için bu korkusuz genci ilk 11'de sahaya sürmeli

Dokuz A takım maçı, bir oyuncuyu değerlendirmek için çok geniş bir örneklem sayılmaz, ancak Dowman özel bir durum. Bazen, yeteneği o kadar büyük ki, onu hemen zorlu koşullara atmamak imkansız olan genç oyuncular çıkar. Şu ana kadar oynadığı dokuz maç, Dowman’ın erkek futboluna alışması için ihtiyaç duyduğu adaptasyon süreci olabilir.
Arsenal'in son büyük akademi ürünlerinden biri ve Dowman'ın eski koçu olarak mükemmel bir konumda bulunan Jack Wilshere'in, Dowman'ın İngiltere milli takımında oynamaya hazır olduğunu düşünmesi ilginçtir. Bunun tek nedeni, İspanya'nın da 16 yaşındaki Barcelona oyuncusu Lamine Yamal'ı Euro 2024'e götürmüş olmasıdır.
"Tek söyleyeceğim şey, İspanya onu seçerdi. Benim düşüncem bu," dedi Wilshere geçtiğimiz günlerde The Telegraph'a. "İngiltere'de bazen oyuncuları yüceltip sonra da onları korumaya çalışırız. Şu düşünceye kapılıyorsunuz: 'Giderse insanlar ne der?' O [Dowman] kesinlikle yeterince iyi. Gitsin ve çok fazla oynamasa bile. Ki bence oynayabilir. Bence yeterince iyi.
"Eninde sonunda orada olacak. İnsanların 'Belki de olmaz' demesini anlıyorum. Ama aynı zamanda Yamal'ın 16 yaşında [Euro 2024'e] gittiğini ve turnuvanın en iyi oyuncusu olduğunu da düşünüyorum."
"Yeterince iyisen, yeterince büyüksün" sözü Dowman'ın durumunda tam anlamıyla geçerli. Bu heyecan yersiz değil. Gelişim hızına bakılırsa, sezon bitmeden onun için bir başka ikonik an yaşanacağı kesin.