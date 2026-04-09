Max Dowman'ı sahaya sürün! Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışına canlılık katmak için bu korkusuz genci ilk 11'de sahaya sürmeli

Dowman'ın potansiyeli yıllardır övgüyle karşılanıyor. Arsenal akademisinden, onun akademinin yetiştirdiği en özel oyuncu olabileceğine dair söylentiler çıktığında, bu kanat oyuncusu henüz 13 ve 14 yaşındaydı. Bu nedenle, genç oyuncuların genellikle kamuoyunun gözünden uzak tutulduğu 16 yaşında, kulüp onu cesaretlendirmek için çaba sarf etti. Dowman'ın GCSE sınavlarına girmeden önce Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ihtimali oldukça yüksek.

Arsenal'de ilk takımda oynadığı dokuz maçın her birinde, Dowman'ın el frenini çekip savunmacısını geçmeye çalıştığı neredeyse her zaman bir an vardı. Bu onun çalışma tarzı ve şu ana kadar sadece bir gol ve bir asist getirmiş olsa da, yine de soyut bir anlamda iz bırakmayı başarıyor.

İronik bir şekilde, Arsenal iki ya da üç yıl önceki gibi rakiplerini gol yağmuruna tutarak eğlenmek için ezip geçen bir takım olsaydı, Dowman pek fazla şans bulamayabilirdi. Sanki onu takımın diğer hücum seçeneklerinden ayıran şey, genel kalitesi kadar önemliymiş gibi.

Bu, Dowman için bir artı puan. O, "acil durumlarda kırıl" camı haline geldi. Henüz kriz noktasına gelmedik, ancak büyüklüğe bu kadar yaklaşmışken ve hız kesmişken, çizgiyi geçmek için elinizdeki her seçeneği denemeye değer.