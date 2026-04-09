Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL

Max Dowman'ı sahaya sürün! Arsenal, Premier Lig şampiyonluk yarışına canlılık katmak için bu korkusuz genci ilk 11'de sahaya sürmeli

Son birkaç haftadır Arsenal'in dörtlü kupa hedefinin suya düştüğü ve ikili bir hayale indirgendiği çokça konuşuldu, ancak bu yine de küçümsenecek bir başarı değil. Gunners, kendilerine açık olan iki büyük kupayı kazanma konusunda mükemmel bir şansa sahip; ancak şampiyonların sahip olduğu o otoriteyle finiş çizgisini geçmek yerine, zorlukla geçme tehlikesiyle karşı karşıya.

Birkaç aydır Mikel Arteta'nın takımı, yine kıl payı farklarla galibiyet ya da mağlubiyetle ayakta kalma durumuna geri döndü. Sonbahar aylarında İngiltere ve Avrupa'nın açık ara en iyi takımıydılar; ancak Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde favori olarak sezonun son düzlüğüne girmiş olsalar da, bu konum artık eskisi kadar sağlam değil.

Yurtiçinde sağlam bir avantaja ve kıtada sözde elverişli bir kura çekimine sahip olsalar da, Arsenal'in gücü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yorgun bir kadronun artık pek gücü kalmadı ve Arteta elindeki son kozlardan birini oynamak zorunda. 16 yaşındaki Max Dowman'ı ilk 11'e alma zamanı geldi.

    Cesur stil

    Dowman'ın potansiyeli yıllardır övgüyle karşılanıyor. Arsenal akademisinden, onun akademinin yetiştirdiği en özel oyuncu olabileceğine dair söylentiler çıktığında, bu kanat oyuncusu henüz 13 ve 14 yaşındaydı. Bu nedenle, genç oyuncuların genellikle kamuoyunun gözünden uzak tutulduğu 16 yaşında, kulüp onu cesaretlendirmek için çaba sarf etti. Dowman'ın GCSE sınavlarına girmeden önce Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma ihtimali oldukça yüksek.

    Arsenal'de ilk takımda oynadığı dokuz maçın her birinde, Dowman'ın el frenini çekip savunmacısını geçmeye çalıştığı neredeyse her zaman bir an vardı. Bu onun çalışma tarzı ve şu ana kadar sadece bir gol ve bir asist getirmiş olsa da, yine de soyut bir anlamda iz bırakmayı başarıyor.

    İronik bir şekilde, Arsenal iki ya da üç yıl önceki gibi rakiplerini gol yağmuruna tutarak eğlenmek için ezip geçen bir takım olsaydı, Dowman pek fazla şans bulamayabilirdi. Sanki onu takımın diğer hücum seçeneklerinden ayıran şey, genel kalitesi kadar önemliymiş gibi.

    Bu, Dowman için bir artı puan. O, "acil durumlarda kırıl" camı haline geldi. Henüz kriz noktasına gelmedik, ancak büyüklüğe bu kadar yaklaşmışken ve hız kesmişken, çizgiyi geçmek için elinizdeki her seçeneği denemeye değer.

    Saka Sigorta

    Bukayo Saka'nın vücudunun kat ettiği mesafe, geçtiğimiz bir yıl boyunca yaşadığı kondisyon sorunlarının ardındaki etkenlerden biri olduğu neredeyse kesin. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen kulüp ve milli takımda toplam 353 maça çıktı. Arsenal için taşıdığı önem nedeniyle, genellikle ancak ciddi bir sakatlık endişesi olduğunda dinlendirilme şansı buluyor.

    2025'in başında hamstring ameliyatı geçiren Saka, hızından da bir miktar kaybetmiştir. Zaten sadece hızıyla rakiplerini geçebilen bir oyuncu değildi, ancak rakipler sürekli olarak iki ya da üçlü markaj uyguladığında, bazen güvenebileceği hızlı bir ivmelenmeye sahip olmak işine yarar.

    Bu, büyük olasılıkla Saka'nın Premier Lig'deki şut ve gol sayılarının düşmesinin nedenidir. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Saka, 90 dakikada ortalama 3,4 şut atmış ve bu da 90 dakikada 0,4 gole denk gelmiştir. Bu rakamlar bu sezon 2,8 şut ve 0,27 gole düşmüştür.

    Saka'nın sahada kaldığı süreye özen gösterilmeli ve uygun şekilde yönetilmelidir. Arsenal, Saka'nın iş yükünü yine çok keskin bir şekilde artırırsa, oyuncu sezonun sonunu ve hatta Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalır.

    Kadro yönetimi

    Saka'nın yokluğunda Arteta, sağ kanat oyuncusu olarak genellikle Noni Madueke'yi tercih etti. Chelsea'den transfer edilen bu İngiltere milli oyuncuyu kadroya katmanın asıl amacı, öncelikle Saka'nın üzerindeki yükü hafifletmekti; ancak şimdi o da korkulan 'kırmızı bölgeye' girme tehlikesiyle karşı karşıya.

    Mart ayında Arsenal'den 11 oyuncunun milli takım görevinden çekilmesi haklı bir endişe kaynağıydı. Saka'nın Three Lions'ın St George's Park antrenman kampına gitmiş olmasına rağmen, o zamandan beri Gunners'ın iki maçında forma giymemiş olması, bu yolculuğu en kısa sürede tekrar geri gönderileceğini bilerek yaptığını gösteriyor. Arteta'nın kadrosunun büyük bir kısmı son nefesini veriyor.

    Dowman gibi bir genç yeteneği kadroya dahil edebilmek, onlar için sadece bir lüks değil, giderek daha çok bir zorunluluk haline geliyor. Arsenal, ivmesini korumalı ve sakatlıkların birikmesinden kaynaklanan endişeleri bertaraf etmelidir.

    Zorlukla bitiş çizgisini geçmek

    Arsenal, Premier Lig'in bir sonraki haftasına liderlik koltuğunda 9 puan farkla girecek olsa da, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin henüz oynamadığı bir maçı var; ayrıca önümüzdeki hafta sonu Gunners'ın Etihad Stadyumu'na yapacağı ziyaret de ilginç bir gelişme vaat ediyor.

    Birkaç aydır Arteta'nın adamları puanları zorla topluyorlar ve bu sadece kısmen planlı bir durum. Ağır ve duran toplara dayalı oyun tarzı, maçların bıçak sırtında geçmesini ve bir veya iki kritik anla sonuçlanmasını sağlamak için değil, daha çok sahada her iki uçta da ezici bir güç olmalarını sağlamak için tasarlanmış.

    Bu planın bazı kusurları var. Yılbaşından bu yana oynadıkları 24 maçta, Arsenal en iyi ihtimalle yaklaşık 10'unda hem iyi oynadı hem de kazandı. Bu maçları galip olarak bitirdikleri sürece bu önemli mi? Evet ve hayır.

    Arteta'nın felsefesi, Arsenal'i hem ileriye itiyor hem de geride tutuyor. Marjlar içinde oynamaya istekli olmaları, her zaman kazanamayacakları anlamına geliyor, ancak üstün oyuncu kalitesi sayesinde genellikle kazanıyorlar. Bu tehlikeli bir oyun; hem Premier Lig'de bu kadar açık ara önde olmalarının hem de kalan her maçta bir korku hissi uyandırmasının en büyük nedeni bu. Oyuncular ve taraftarlara yaptıklarına inanmaları için daha fazla neden sunmak amacıyla bu sistemin iyileştirilmesi gerekiyor.

    Önceki Yamal

    Dokuz A takım maçı, bir oyuncuyu değerlendirmek için çok geniş bir örneklem sayılmaz, ancak Dowman özel bir durum. Bazen, yeteneği o kadar büyük ki, onu hemen zorlu koşullara atmamak imkansız olan genç oyuncular çıkar. Şu ana kadar oynadığı dokuz maç, Dowman’ın erkek futboluna alışması için ihtiyaç duyduğu adaptasyon süreci olabilir.

    Arsenal'in son büyük akademi ürünlerinden biri ve Dowman'ın eski koçu olarak mükemmel bir konumda bulunan Jack Wilshere'in, Dowman'ın İngiltere milli takımında oynamaya hazır olduğunu düşünmesi ilginçtir. Bunun tek nedeni, İspanya'nın da 16 yaşındaki Barcelona oyuncusu Lamine Yamal'ı Euro 2024'e götürmüş olmasıdır.

    "Tek söyleyeceğim şey, İspanya onu seçerdi. Benim düşüncem bu," dedi Wilshere geçtiğimiz günlerde The Telegraph'a. "İngiltere'de bazen oyuncuları yüceltip sonra da onları korumaya çalışırız. Şu düşünceye kapılıyorsunuz: 'Giderse insanlar ne der?' O [Dowman] kesinlikle yeterince iyi. Gitsin ve çok fazla oynamasa bile. Ki bence oynayabilir. Bence yeterince iyi.

    "Eninde sonunda orada olacak. İnsanların 'Belki de olmaz' demesini anlıyorum. Ama aynı zamanda Yamal'ın 16 yaşında [Euro 2024'e] gittiğini ve turnuvanın en iyi oyuncusu olduğunu da düşünüyorum."

    "Yeterince iyisen, yeterince büyüksün" sözü Dowman'ın durumunda tam anlamıyla geçerli. Bu heyecan yersiz değil. Gelişim hızına bakılırsa, sezon bitmeden onun için bir başka ikonik an yaşanacağı kesin.

    Tuchel'in açık kapısı

    Geçen ayki milli maç arası öncesinde Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olan Dowman'ın İngiltere milli takımındaki geleceği konusunda Thomas Tuchel'e sorular yöneltileceği neredeyse kesindi.

    "Bu genç oyuncuları elbette tanıyoruz. Onları sizler gibi biz de izliyoruz. Şu anda Arsenal'de forma şansı için mücadele etmek için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası için onu kadroya çağırma şansımız her zaman var," dedi Tuchel, Dowman hakkında.

    "Genç oyuncularla ilgili önemli olan, ivmeyi sürdürmek ve heyecanlarını korumaktır. Onlarda bir tür korkusuzluk var. Şu anda onu kadroya çağırıp baskıyı artırmaya ve bununla birlikte gelen tüm gürültüyü artırmaya gerek yok, ancak tüm seçenekler elimizde."

    Kulüp düzeyinde deneyimli ve başarılı bir teknik direktör olan Tuchel, 16 yaşındaki bir oyuncunun Dünya Kupası favorilerinden birinin kadrosunda yer alabileceği fikrini tamamen reddetmedi. Bu, Dowman'ı ne kadar yüksek değerlendirdiğini gösteriyor. 2025-26 sezonunu güçlü bir şekilde bitirmesi halinde, sezonunun yaz aylarına kadar uzatılabileceğini ima ederek kapıyı aralık bırakıyor.

    Bournemouth maçı

    Cumartesi günü Bournemouth, Emirates Stadyumu'na konuk olduğunda Arteta, Saka'yı hemen ilk 11'e geri sokma eğiliminde olacak, ancak bu kolaylıkla bir hataya dönüşebilir. Andoni Iraola, Cherries'i Premier League'in en iyi pres yapan takımlarından biri haline getirdi ve topu kaybettiklerinde akıllı ve kurnaz bir takım haline getirdi. Hatta geçen sezon, Arsenal'in Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi yarı final maçları arasında Arsenal deplasmanında 2-1 galibiyet almayı başardılar.

    Dowman, özellikle Premier League'de ilk takımda daha fazla şans bulmak için sabırsızlanırken, Saka'nın sağlığını daha fazla riske atmaya gerek yok. Bir galibiyet, Man City'nin Pazar günü Chelsea'ye konuk olması öncesinde zirvedeki farkı 12 puana çıkaracak ve Pep Guardiola'nın adamları üzerindeki baskıyı yeniden artıracaktır. Arteta, sağlıklı ve hazır olan oyunculara güvenmelidir.

    Arsenal, ölümsüzlüğün eşiğinde. Bitiş çizgisine çok yaklaştılar. Kadroyu tazeleyip tazeleyemeyeceklerini belirleyen faktörün Dowman'ın yaşı olmasına izin veremezler.

