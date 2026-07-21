Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan ve 2030 Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkmalarını sabırsızlıkla beklediğimiz 20 NXGN genç yeteneği

La Roja, inanılmaz yetenekli genç oyuncuların performanslarından güç alan birçok takımdan biriydi. Lamine Yamal ve FIFA Genç Oyuncu Ödülü sahibi Pau Cubarsi, Luis de la Fuente’nin takımında öne çıkan isimlerdi; 19 yaşlarındaki yetenekleri, futbolu bıraktıkları zaman Dünya Kupası efsaneleri olacaklarını düşündürüyor.

Diğer taraftan, Ayyoub Bouaddi, Fas formasıyla sergilediği performanslarla neden dünyanın en çok aranan genç orta saha oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı; Gilberto Mora ise ortak ev sahibi Meksika formasıyla beklentileri boşa çıkarmadı; İbrahim Mbaye ve Karim Alajbegovic ise sırasıyla Senegal ve Bosna-Hersek formasıyla muhteşem goller attı.

Uluslararası turnuvalar açısından gündemde şimdi kıtasal şampiyonalar olsa da, böyle bir dönemde bir sonraki Dünya Kupası’nı düşünmemek zor. İspanya, Portekiz ve Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek (turnuvanın açılışında üç maç da Güney Amerika’da oynanacak) 2030 Dünya Kupası, geleceğin yıldızlarının kendilerini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara tanıtmaları için bir kez daha bir platform sunacak.

Peki, bir sonraki Dünya Kupası’nın potansiyel genç yıldızları kimler olacak? GOAL, 2030 turnuvası geldiğinde sahneyi aydınlatmasını beklediğimiz, NXGN kriterlerine uygun (2007 veya sonrasında doğmuş) 20 genç yeteneği seçti...