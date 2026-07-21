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NXGN World Cup 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan ve 2030 Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkmalarını sabırsızlıkla beklediğimiz 20 NXGN genç yeteneği

NXGN
Dünya Kupası
M. Dowman
R. Ngumoha
C. Sullivan
Estevao
L. Karl
M. Bernal
F. Mastantuono
İngiltere
ABD
Brezilya
Arjantin
İspanya
Almanya
Portekiz
J. Gabriel
J. Hall
E. Conceicao
K. Eichhorn
X. Espart
E. Tunkara
R. Mora
S. Steur
N. De Cat
G. Larsen Rajkovic
A. Ouazane
J. Mokio
S. Inacio
Hollanda
İtalya
Fas
Norveç
Kongo D. Cumhuriyeti
Belçika

Ve işte böylece, her şey sona erdi. Beş buçuk haftalık nefes kesici mücadelenin ardından, 2026 Dünya Kupası artık geride kalmaya başlıyor; futbol tarihinin en büyük uluslararası turnuvası, ömür boyu unutulmayacak anılar bırakırken, şampiyon İspanya ise kutlamalarına devam ediyor.

La Roja, inanılmaz yetenekli genç oyuncuların performanslarından güç alan birçok takımdan biriydi. Lamine Yamal ve FIFA Genç Oyuncu Ödülü sahibi Pau Cubarsi, Luis de la Fuente’nin takımında öne çıkan isimlerdi; 19 yaşlarındaki yetenekleri, futbolu bıraktıkları zaman Dünya Kupası efsaneleri olacaklarını düşündürüyor.

Diğer taraftan, Ayyoub Bouaddi, Fas formasıyla sergilediği performanslarla neden dünyanın en çok aranan genç orta saha oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı; Gilberto Mora ise ortak ev sahibi Meksika formasıyla beklentileri boşa çıkarmadı; İbrahim Mbaye ve Karim Alajbegovic ise sırasıyla Senegal ve Bosna-Hersek formasıyla muhteşem goller attı.

Uluslararası turnuvalar açısından gündemde şimdi kıtasal şampiyonalar olsa da, böyle bir dönemde bir sonraki Dünya Kupası’nı düşünmemek zor. İspanya, Portekiz ve Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek (turnuvanın açılışında üç maç da Güney Amerika’da oynanacak) 2030 Dünya Kupası, geleceğin yıldızlarının kendilerini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara tanıtmaları için bir kez daha bir platform sunacak.

Peki, bir sonraki Dünya Kupası’nın potansiyel genç yıldızları kimler olacak? GOAL, 2030 turnuvası geldiğinde sahneyi aydınlatmasını beklediğimiz, NXGN kriterlerine uygun (2007 veya sonrasında doğmuş) 20 genç yeteneği seçti...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brezilya)

    Brezilya, son 16 turunda Norveç’e yenilerek 1990’dan bu yana Dünya Kupası’ndan en erken elenişini yaşadı. Carlo Ancelotti’nin takımının elenmesine yol açan bir dizi sorun olsa da, Estevao’nun sakatlık nedeniyle kadroda yer almaması, Selecao’nun şansını kesinlikle olumsuz etkiledi.

    Chelsea'nin kanat oyuncusu, Eylül ile Kasım 2025 arasında oynadığı altı milli maçta beş gol attı ve bu formu sayesinde Ancelotti'nin tercih ettiği ilk on birde Vinicius Jr.'ın karşı kanadında yer aldı. Ancak Estevao, Nisan ayında ciddi bir hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık, onun ilk büyük turnuvası olacak olan bu turnuvada forma giyememesine neden oldu.

    19 yaşındaki oyuncunun elbette önünde bolca zaman var ve önümüzdeki dört yıl içinde Brezilya kadrosunda yeniden yerini almakla kalmayıp, takımın liderlerinden biri haline gelebilecek yeteneğe sahip. Estevao’yu geride tutan tek şey, sürekli yaşanan sakatlık sorunları olabilir; ancak umudumuz, vücudunun Premier Lig’in zorlu koşullarına alışması ve hem kulübü hem de ülkesi için potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi yönünde.

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  • Eduardo Conceicao Brazil 2026Getty Images

    Eduardo Conceicao (Brezilya)

    Estevao, Brezilya milli takımında sağlam bir yer edinmiş olsa da, ülkenin gençlik sisteminden yetişen ve 2030 Dünya Kupası’nı ana kadroya girme fırsatı olarak gören başka oyuncular da var. Bu grubun en öne çıkan ismi, Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının ilgisini çeken Eduardo Conceicao’dur.

    Kendisinden önce Estevao ve Endrick gibi, Conceicao da Palmeiras altyapısında yetişti ve 17. yaş gününe yaklaşırken A takımda forma giyme fırsatı için çaba gösteriyor. En çok sol kanatta rahat oynayan bir kanat oyuncusu olan Conceicao’nun, özellikle de yakın gelecekte onu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, Manchester City, Barcelona veya Paris Saint-Germain’e transfer olması durumunda, Brezilya Milli Takımı’na girmeyi başaracak bir sonraki hücum yıldızı olması bekleniyor.

  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lennart Karl (Almanya)

    Estevao’nun yanı sıra, sakatlık nedeniyle 2026 turnuvasını kaçıran bir diğer ünlü genç oyuncu da Almanya’dan Lennart Karl’dı. Bayern Münih’in forvet oyuncusu, milli takımdaki ilk maçlarındaki etkileyici performansları nedeniyle Julian Nagelsmann’ın takımında Kuzey Amerika’da ilk 11’de yer alması bekleniyordu.

    Uyluk sakatlığı nedeniyle 18 yaşındaki oyuncu, turnuva başlamadan yaklaşık bir hafta önce Almanya kadrosundan çıkmak zorunda kaldı. Die Mannschaft'ın son 32 turunda elenmesinde, Karl'ın hızlı düşünme yeteneği ve topu akıllıca kullanma becerisi büyük bir eksiklik olarak hissedildi. Jürgen Klopp'un göreve gelir gelmez Karl'dan çok etkileneceği ve bu oyuncunun 2030'a doğru Almanya'nın umutlarının merkezinde yer alacağı tahmin ediliyor.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn (Almanya)

    Üç Dünya Kupası’nda üst üste son 16’ya kalamamanın ardından, Klopp göreve gelir gelmez takıma yeni yüzlerin kazandırılması yönünde güçlü bir talep var; taraftarlar, Kennet Eichhorn’un orta sahada bir an önce takıma katkı sağlayacağına dair büyük umutlar besliyor.

    Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, Eichhorn Hertha Berlin'de geçirdiği süre boyunca A takımda bolca deneyim kazandı ve geçtiğimiz yaz Liverpool ve diğer kulüplerin tekliflerini reddederek Bayer Leverkusen'e katılmasıyla birlikte ilk kez en üst düzey futbolla tanışmak üzere. Kendi ülkesinde Toni Kroos'a benzetilen Eichhorn'un bu yüksek beklentileri karşılayabileceğine dair Alman taraftarlar büyük umut besliyor.

  • Marc Bernal Spain 2026Getty Images

    Marc Bernal (İspanya)

    Brezilya ve Almanya, turnuvadan erken elenmelerinin ardından yaralarını sarmaya devam ederken, Pazar günkü finalde Arjantin’i mağlup ederek zaferle sonuçlanan kampanyasının ardından İspanya’daki coşku hiç azalacak gibi görünmüyor. La Roja, turnuvadaki en genç kadrolardan biriyle dünyayı fethetmeyi başardı ve diğer takımlar için kötü haber ise, yedekte daha pek çok yetenekli oyuncunun beklediği.

    Önümüzdeki dört yıl içinde İspanya için ortaya çıkabilecek sorunlardan biri, 30'lu yaşlarına giren Rodri'nin en üst seviyede istikrarlı bir performans sergilemeye devam edip edemeyeceği. Manchester City'de forma giyen Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top ödülünü kazansa da, ön çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra form ve kondisyon sorunları yaşadığı için son 12 ayda kulüp seviyesinde sergilediği performanslarla bu turnuvadaki performansı arasında bir tezat vardı.

    İspanya için şanslı olan ise, Marc Bernal gibi hazır bir yedeğin yedekte bekliyor olmasıdır. Barcelona’nın orta saha oyuncusu uzun süredir Sergio Busquets ile karşılaştırılıyordu, ancak geçtiğimiz turnuvada hem hücumda katkı sağlayabildiğini hem de savunmayı ustaca koruyabildiğini gösterdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente’nin elinde bolca seçenek olmasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncunun kadroya girmesi çok uzun sürmeyecektir.

  • Xavi Espart Spain 2026Getty Images

    Xavi Espart (İspanya)

    İspanya bu yaz sadece A milli takımda başarıya ulaşmakla kalmadı; ülkenin 19 yaş altı milli takımı da Galler’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak bir kupa daha kaldırdı. Yetenekli oyuncularla dolu kadroda Xavi Espart, takım arkadaşları arasında öne çıkarak, 19 yaşındaki oyuncunun Barcelona’da neden bu kadar heyecan uyandırdığını bir kez daha kanıtladı.

    Orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra bek pozisyonunda da görev alabilen Espart, Joshua Kimmich ile karşılaştırılıyor. Geçen sezon Barça’da ilk kez forma giyen Espart’ın, 2026-27 sezonunda Hansi Flick’in takımında daha fazla süre alması bekleniyor. Blaugrana formasıyla yüksek seviyede performans sergilerse, A Milli Takım’a çağrılması da çok uzak bir ihtimal olmayacaktır.

    İspanya U19 kadrosundan 2030 Dünya Kupası kadrosuna girme potansiyeline sahip diğer isimler arasında, geçen sezon Los Blancos formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında ilk 11'de yer alan Real Madrid orta saha oyuncusu Thiago Pitarch ve bu yaz, A takımda daha fazla şans bulmak ve gelişimini sürdürmek amacıyla ikinci lig ekibi Almería'ya transfer olan eski Barça orta saha oyuncusu Quim Junyet bulunuyor.

  • Ebrima Tunkara Spain 2026Getty Images

    Ebrima Tunkara (İspanya)

    İspanya’nın U17 milli takımı, yazın başlarında düzenlenen kendi Avrupa Şampiyonası’nda büyükler takımının başarısını yakalayamasa da, Ebrima Tunkara Estonya’da düzenlenen turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilmesinin ardından yine de sevinç yaşadı.

    Merkezde veya kanatta oynayabilen bir ofansif orta saha oyuncusu olan 16 yaşındaki Tunkara, Lamine Yamal'dan bu yana La Masia'dan yetişen en iyi hücum oyuncusu olarak gösteriliyor ve Camp Nou'da bu ikilinin önümüzdeki on yıl içinde yıkıcı bir ikili haline geleceğine dair gerçek bir umut var. Tunkara, bu yaz yapılacak sezon öncesi hazırlık döneminde A Takım ortamını ilk kez deneyimleyecek ve önümüzdeki dört yıl boyunca gelişimini sürdürebilirse, 2030 yılında kendi evinde Yamal ve arkadaşlarının şampiyonluk unvanını savunma mücadelesinde yer alabilir.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Franco Mastantuono (Arjantin)

    Peki ya elenen finalistlere ne demeli? Arjantin, neredeyse kesin olarak Lionel Messi sonrası döneme girmek üzere; bu durum, nasıl bakarsanız bakın oldukça ürkütücü görünüyor. Tüm zamanların tartışmasız en iyi oyuncusunun bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışacak isimlerden biri de, 2026 turnuvası kadrosunda biraz şaşırtıcı bir şekilde göz ardı edilen Franco Mastantuono.

    18 yaşındaki oyuncu, Haziran 2025’te ilk kez forma giydiğinde La Albiceleste’nin resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncusu oldu ve daha Mart ayında Lionel Scaloni’nin kadrosunda yer almasına rağmen, Real Madrid’deki ilk sezonundaki beklentileri karşılayamayan performansı nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna giremedi.

    Orta sahada 10 numara olarak ya da kanatlarda oynayabilen Mastantuono, Bernabéu’da ilk başta kendini kanıtlamakta zorlanıp daha sonra Madrid kadrosunda yerini bulan ilk genç oyuncu olmayacak ve önümüzdeki dört yıl içinde hem Los Blancos hem de Arjantin için kilit bir figür haline gelmek için gerekli yeteneğe kesinlikle sahip.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Max Dowman (İngiltere)

    Yarı finalde elenen İngiltere’ye gelince, 1966’dan bu yana ilk büyük kupa zaferini kazanma bekleyişi devam ediyor; ancak kendi evinde düzenlenecek Euro 2028, Üç Aslanlar’ın altı on yılı aşkın süren bu acıyı nihayet sona erdirmeleri için ideal bir fırsat sunuyor. Bununla birlikte, Dünya Kupası umutları açısından, 2030 turnuvası öncesinde Max Dowman’ın omuzlarına büyük bir baskı binmesi muhtemel.

    Arsenal'in genç oyuncusu, Gunners'ın A takımında sergilediği göz alıcı performansların ardından “neslinin en yetenekli oyuncusu” olarak nitelendirildi; bu performanslar arasında, Mart ayında Everton'a attığı golle Premier Lig tarihinin en genç golcüsü olması da yer alıyor.

    16 yaşındaki oyuncu, ileri orta saha pozisyonunda en etkili performansını sergiliyor; bu da önümüzdeki dört yıl içinde İngiltere’nin hem Dowman’ı hem de Jude Bellingham’ı aynı kadroda nasıl oynatacağı konusunda bir tartışma yaşanabileceği anlamına geliyor. Ancak şimdilik, Üç Aslanlar’ın taraftarları, bir sonraki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kadrolarında bir başka oyunun gidişatını değiştirebilecek yetenekli oyuncunun yer alacağını umutla bekleyebilirler.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Rio Ngumoha (İngiltere)

    Uluslararası başarılar açısından Dowman’ın biraz önünde yer alan Rio Ngumoha, İngiltere’nin Yeni Zelanda ile oynadığı turnuva öncesi hazırlık maçında milli takımdaki ilk maçına çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Thomas Tuchel’in Liverpool’lu kanat oyuncusundan o kadar etkilendiği için, Ngumoha’nın Eylül ve Ekim aylarında oynanacak Uluslar Ligi maçları için tekrar milli takıma çağrılacağına dair haberler şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

    Andoni Iraola’nın teknik direktörlük görevini devralmasıyla birlikte Ngumoha’nın önümüzdeki sezon Anfield’da daha fazla şans bulması bekleniyor. 17 yaşındaki oyuncu, direkt driplingleri, hızlı ayakları ve isabetli şutlarıyla Premier Lig’deki bekleri kabusa çevirecek hem özgüvene hem de yeteneğe sahip olduğunu şimdiden kanıtladı. 2030 yılı gelmeden çok önce İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olacağına şüphe yok.

  • JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images

    JJ Gabriel (İngiltere)

    Premier Lig’de henüz adını duyurmamış, 2030 kadrosunda yer alabilecek pek çok başka üst düzey genç İngiliz yetenek var; Manchester City’nin savunma oyuncusu Stephen Mfuni’den Chelsea’nin forvetleri Shim Mheuka ve Ryan Kavuma-McQueen’e kadar. Ancak belki de en büyük heyecan, Manchester United’ın forveti JJ Gabriel için saklanıyor.

    Ergenlik döneminin başlarında onu izleyenler tarafından belki de haksız bir şekilde Lionel Messi ile karşılaştırılan Gabriel, Ekim ayında henüz 15 yaşına basmış olmasına rağmen geçen sezon United’ın U18 takımının en parlayan yıldızıydı. Şimdi, kariyerinde bir sonraki adımı atması ve önümüzdeki sezon boyunca A takımda ilk kez forma giymesi bekleniyor. Old Trafford'da, Kırmızı Şeytanlar'ın 30 yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkan '92 Kuşağı'ndan bu yana yetiştirdiği en iyi yerli oyuncuyu bulmuş olabileceğine dair somut bir heyecan hakim.

    Gabriel bu beklentileri karşılayabilirse, İngiltere milli takımıyla bir sonraki Dünya Kupası’na gitme şansını yakalayacak; üstelik bu listedeki çoğu oyuncunun aksine, o zaman hâlâ bir genç olacak.

  • Cavan Sullivan, U17 World CupGetty

    Cavan Sullivan (ABD)

    İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri de turnuvadan pek çok olumlu ders çıkararak ayrıldı; ancak 2026 turnuvasının ortak ev sahibi olarak, ilk dönemdeki ivmeyi sürdürememesi ve son 16 turunda elenmesi nedeniyle bir fırsatı kaçırmış olma hissi de yaşadı. Turnuvanın, yeni nesli diğer daha popüler spor dalları yerine "futbol"a öncelik vermeye teşvik edeceği umuluyor, ancak ABD'nin yetenekli genç oyuncuların adını duyurması için çok uzun süre beklemesi gerekmeyebilir.

    Philadelphia Union'ın orta saha oyuncusu Cavan Sullivan için her şey planlandığı gibi giderse, o yakında ABD futbolunun yüzü haline gelecek. 2027 yazında Manchester City'ye katılmayı çoktan kabul eden Sullivan, 17. yaş gününe yaklaşırken MLS'de düzenli olarak forma giydiği ilk sezonunda umut verici bir performans sergiledi.

    Birkaç yıl önce Sullivan’ın dünyadaki yaşıtları arasında en yetenekli oyuncu olduğu iddia edilmişti ve ilk işaretler, onun dünyanın en sevilen spor dalında en iyi Amerikalı oyuncu olmasa da en iyilerinden biri haline gelebileceğini gösteriyor.

  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall (ABD)

    Ancak MLS’deki genç yetenekler söz konusu olduğunda, Sullivan 2026 sezonunda şu ana kadar Julian Hall’un gölgesinde kalmak zorunda kaldı. New York Red Bulls’un forveti, bu sezon şu ana kadar oynadığı 15 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı; bu süre zarfında Amerikan birinci liginde hat-trick yapan en genç oyuncu unvanını elde etti.

    18 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans, zaman zaman Mauricio Pochettino’nun 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınması yönünde seslerin yükselmesine bile neden oldu. Hall, önümüzdeki dört yıl boyunca düzenli olarak gol atmaya devam ederse – bu süre zarfında muhtemelen Avrupa’ya transfer olacak – 2030 yılına gelindiğinde ABD Milli Takımı’nın kadrosunda ilk sıralarda yer alması bekleniyor.

    Ayrıca, Hall’un Red Bulls’taki takım arkadaşı Adri Mehmeti’yi de takipte kalın. 17 yaşındaki Mehmeti, 2026 sezonunun başında A takım kadrosuna girmesinden bu yana büyük umut vaat ediyor. Borussia Dortmund’un forveti Mathis Albert ve Charlotte FC’nin forveti Nimfasha Berchimas da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portekiz)

    Portekiz, son Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından Cristiano Ronaldo’dan ayrılmaya hazır görünüyor ve taraftarlar, kupa yolunda takımın öncülüğünü yapacak yeni kahramanlar arıyor. Bu görevi üstlenecek en olası genç oyunculardan biri, 2025 yazında Uluslar Ligi’ni kazanan kadroda yer alarak A Milli Takım’a ilk kez çağrılan Porto orta saha oyuncusu Rodrigo Mora’dır.

    19 yaşındaki oyuncu, daha sonra geçen sezon Facundo Farioli’nin takımının Liga Portugal’ı kazanmasında rol oynarken, Avrupa Ligi’nde de Barcelona ve PSG gibi kulüplerin Mora’yı transfer etmek için neden ilgi gösterdiğini ortaya koyan muhteşem anlara imza attı.

    Chelsea’nin yeni transferi Geovany Quenda da, Premier Lig’de kısa sürede kendini kanıtlayabilirse, Portekiz milli takımında ilk kez forma giyme şansını kesinlikle yakalayacaktır. Öte yandan, Wolves’un kanat oyuncusu Mateus Mane kısa süre önce Selecção’da forma giymeyi taahhüt etti ve Molineux’da ya da başka bir yerde daha dikkat çekici performanslar sergilerse, yeni teknik direktör Jorge Jesus’un planlarına da girebilir.

  • Sean Steur Netherlands 2026Getty Images

    Sean Steur (Hollanda)

    Newcastle, Ajax’ın genç oyuncusu Sean Steur için 23 milyon sterlin (31 milyon dolar) ödemeyi kabul ettiğinde pek çok kişiyi şaşırttı; ancak bu orta saha oyuncusunun deneyim eksikliğini gerçek yeteneğiyle telafi edebileceği düşünülüyor. 18 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında Amsterdam’da A takımda kendine yer edindi; pas vizyonu ve dayanıklılığı en dikkat çekici özellikleri olarak öne çıkıyor.

    Bu yaz son 32 turunda elenmenin şokunu yaşayan Oranje, Steur’un Tyneside’da Eddie Howe’un kadrosuna hızla girmesini ve ardından 2030 Dünya Kupası’ndan çok önce Hollanda orta sahasında yerini almasını umuyor. Büyük umutlar bağlanan tek 18 yaşındaki oyuncu o da değil; Twente’nin savunma oyuncusu Ruud Nijstad da ileride Virgil van Dijk’in potansiyel halefi olarak görülüyor.

  • SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM PREPARATIONSAFP

    Nathan De Cat (Belçika)

    Bu yaz yüksek bedeller karşılığında transfer olan bir başka orta saha oyuncusu olan Nathan De Cat, Anderlecht’ten ayrılıp 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) bedelli bir anlaşma ile Hoffenheim’a katıldı; bu da Belçikalı orta saha oyuncusuna duyulan büyük güveni gözler önüne serdi. De Cat, aslında Mart ayında A milli takımdaki ilk maçına çıkmıştı, ancak Rudi Garcia’nın daha deneyimli isimleri tercih etmesi nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna giremedi.

    Ancak Garcia'nın yerine gelecek teknik direktör, muhtemelen çok geçmeden De Cat'e güvenmeye başlayacaktır. Zira 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte hem savunmayı koruma konusunda hem de 10 numara pozisyonunda oynamada aynı derecede yetenekli olduğunu göstermiştir. De Cat, Hoffenheim'a katılmadan önce Bayern Münih ile sıkça anılıyordu ve önümüzdeki sezon Bundesliga'ya uyum sağlamak için çok fazla zamana ihtiyaç duymayacaktır.

  • Gabriel Rajkovic (Norveç)

    Norveç’in “Altın Kuşağı”, ülkenin 28 yıl sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda beklentileri boşa çıkarmadı; İskandinavlar ilk kez çeyrek finale yükselirken, Erling Haaland da beklendiği gibi ön plana çıktı. 2030’da bir kez daha Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanarak bu başarıyı pekiştirebilecekler; o zamanlar kadrolarında, Haaland’dan bu yana ortaya çıkan belki de en yetenekli genç oyuncu yer alacak.

    Gabriel Rajkovic, Mart ayında tarihe geçti; 15. yaş gününden bir aydan az bir süre sonra Valerenga formasıyla ilk resmi maçına çıkarak Norveç birinci liginde forma giyen en genç oyuncu oldu. Ağırlıklı olarak sol kanatta oynayan bir kanat oyuncusu olan Rajkovic, o günden bu yana yedek kulübesinden düzenli olarak sahaya çıkmaya devam ediyor ve Haaland ile Martin Odegaard gibi Avrupa futbolunun zirvesine doğru benzer bir yol izleyeceği tahmin ediliyor.

  • Abdellah Ouazane Morocco 2025Getty Images

    Abdellah Ouazane (Fas)

    2022’de olduğu gibi 2026’da da beklentilerin çok ötesinde bir performans sergileyen bir başka takım olan Fas, Afrika’nın “cam tavanı” kırarak kıtadan Dünya Kupası finaline ulaşan ilk takım olma yolundaki en büyük umudu olduğunu kanıtladı. Bu başarı, kısmen başka ülkelerde doğmuş Fas kökenli oyuncuları agresif bir şekilde kadroya katma çabasına dayanıyor ve Abdellah Ouazane, bu diasporadan çıkacak bir sonraki süperstar olmaya aday görünüyor.

    Amsterdam'da doğan Ouazane, ünlü Ajax akademisinde yetişti ve şu anda bu Hollandalı devin A takımında ilk maçına çıkmaya çok yakın. Orta saha oyuncusu, 2025 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilmişti ve Ouazane daha sonra Real Madrid'e katılmanın eşiğine gelmişti, ancak anlaşma son aşamada suya düştü.

    Yine de, Los Blancos’un Ouazane’yi transfer etmeye bu kadar hevesli olması, 17 yaşındaki oyuncunun sahip olduğu yeteneğin seviyesini gösteriyor. Eredivisie’de düzenli olarak forma giymeye başladığında potansiyelini tam olarak ortaya koyarsa, Avrupa’nın seçkin kulüpleri muhtemelen bir kez daha onun peşine düşecektir.

  • Jorthy Mokio Ajax 2026-27Getty Images

    Jorthy Mokio (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

    Diasporasını etkili bir şekilde kullanan bir diğer Afrika takımı ise, Dünya Kupası sahnesine zaferle geri dönen ve eleme turlarına yükselerek 32'li turda İngiltere'yi zorlayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir. Turnuva öncesinde milli takımını değiştiren isimlerden biri de Jorthy Mokio'ydu; ancak teknik direktör Sebastien Desabre, eleme maçlarında forma giyen oyuncuları ödüllendirmek istediği için Mokio'yu kadroya almaması sürpriz olarak karşılandı.

    Daha önce Belçika milli takımına çağrılmış olan Ajax'ın genç yıldızı Mokio, Eredivisie'nin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkmasının ardından önümüzdeki aylarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Defans veya orta sahada oynayabilen 18 yaşındaki oyuncu, daha önce Manchester United ve Chelsea ile anılmıştı; ancak kısa süre önce Ajax ile 2031 yılına kadar kalmasını öngören yeni bir sözleşme imzaladı.

  • Samuele Inacio Italy 2026Getty Images

    Samuele Inacio (İtalya)

    2026 Dünya Kupası’na (ya da 2022 ve 2018 turnuvalarına) katılma hakkı kazanamamış olsalar da, İtalya’nın yükselen yeteneklerinden bazılarına bir göz atmamak büyük bir eksiklik olur; zira onlar kesinlikle – kesinlikle – dördüncü kez üst üste düzenlenecek bu büyük turnuvayı kaçırmayacaklardır.

    Bu isimler arasında en öne çıkanı, Borussia Dortmund'un ofansif orta saha oyuncusu Samuele Inacio'dur. Inacio, son 12 ay boyunca İtalya'nın yaş grupları takımlarında parladıktan sonra, Alman devinin formasıyla Bundesliga'da hem forma giydi hem de gol attı. 18 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında Yunanistan ve Lüksemburg ile oynanan hazırlık maçlarında Azzurri formasıyla ilk kez sahaya çıkan genç oyunculardan biri olarak, şimdiden A Milli Takım'da forma giyme deneyimine de sahiptir.

    İtalya’nın yeni neslinde kilit roller üstlenmesi beklenen diğer isimler arasında Inacio’nun Dortmund’daki takım arkadaşı Luca Reggiani, Atalanta’nın savunma oyuncusu Honest Ahanor ve AC Milan’ın forveti Francesco Camarda yer alıyor.