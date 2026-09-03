Getty Images Sport
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Mavi para tarihi! Chelsea ile City, yıldızları nasıl takas etti ve milyarder patlamasında toplam 350 milyon sterlinlik harcamaya nasıl ulaştı?
- Getty Images Sport
İki süper güç, doğrudan bir hat inşa ediyor
Roman Abramovich, Temmuz 2003'te Chelsea'yi satın aldığında ve bunu 1 Eylül 2008'de Sheikh Mansour'un Manchester City'nin kontrolünü devralması izlediğinde, iki kulüp de modern futbolun süper güçleri arasına yükseldi. 1990'larda David Rocastle ve Terry Phelan gibi bütçe dostu oyuncuları takas eden orta sıra takımları olan bu ikili, finansal devlere dönüştü.
2008 öncesinde oyuncu hareketleri arasında Shaun Wright-Phillips'in 2005'te 21 milyon £ karşılığında Stamford Bridge'e gitmesi ve üç yıl sonra 8,5 milyon £ bedelle City'ye geri dönmesi yer aldı. Tal Ben Haim de 5 milyon £'luk anlaşmayla Londra'yı Manchester'la değiştirdi.
Ancak 2008 sonrası tablo, aralarındaki transfer ilişkisini tamamen yeniden tanımlayarak bunu şampiyonluk rakipleri arasında yüksek riskli, doğrudan bir varlık alışverişine dönüştürdü.
- AFP
Stratejik varlık takasları tanımlandı
Şeyh Mansour'un kulübü devralmasından bu yana, Chelsea ile Manchester City arasındaki doğrudan işlemler toplam bonservis bedellerinde 350 milyon sterlinin üzerinde gelir yarattı. Bu dönem, Wayne Bridge'in 2009'da 10 milyon sterlin karşılığında City'ye transfer olmasıyla başladı; ardından Daniel Sturridge, mahkeme tarafından belirlenen nihai 8,3 milyon sterlinlik bedelle ters yönde Chelsea'ye geçti.
Sonraki transferlerde, şampiyonluk yaşayan önemli isimler iki kulüp arasında yer değiştirdi. Raheem Sterling, 2022'de 47,5 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e transfer olurken Mateo Kovacic, 2023'te 25 milyon sterlin karşılığında City'ye katıldı.
Bu hat, dikkat çekici bonservissiz transferlere de sahne oldu; bunların başında Frank Lampard'ın 2014'te City'deki geçici dönemi ve Willy Caballero'nun 2017'de Chelsea'ye transferi geldi.
- Getty Images Sport
Modern dönemin en yüksek üç bonservis bedeli
Bu iki süper gücün transfer hattındaki mali zirve, rekorlar kitaplarına damga vuran üç tarihi transferle tanımlanıyor. Enzo Fernandez, Eylül 2026'da transfer döneminin son gününde £125 milyon karşılığında Manchester City'ye yaptığı tarihi transferin ardından zirvede rahat şekilde yer alıyor.
Raheem Sterling, Temmuz 2022'de Etihad Stadyumu'ndan Stamford Bridge'e £47,5 milyon karşılığında geçerek iki kulüp arasındaki en yüksek ikinci transferi temsil ediyor.
Podyumu ise Cole Palmer tamamlıyor; Eylül 2023'te Batı Londra'ya £40 milyonluk transferi, iki rakip arasındaki doğrudan anlaşmalar tarihindeki en pahalı üçüncü işlem olarak öne çıkıyor.
- Getty Images Sport
Fernandez anlaşması yeni bir ölçüt belirliyor
Süren ilişki, Eylül 2026'daki son transfer gününde Enzo Fernandez'in Manchester City'ye tarihi transferiyle mutlak zirvesine ulaştı. City, Arjantinli orta sahayı Chelsea'den kadrosuna katmak için Britanya rekoruna eşit £125 milyonluk bir bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Bu transfer, oyuncunun Batı Londra'ya gelişinden üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.
Bu dönüm noktası niteliğindeki işlem, Fernandez'i futbol tarihinde iki ayrı seferde de £100 milyonun üzerinde bireysel bonservis bedeliyle transfer edilen ilk oyuncu yaptı.
Fernandez'in ötesinde, Premier League döneminde 1990'ların ortasında David Rocastle ve Terry Phelan ile başlayan süreçte toplam 15 A takım ve akademi figürü iki kulüp arasında doğrudan geçiş yaptı. Tam kronoloji; George Weah, Shaun Wright-Phillips (iki kez transfer oldu), Tal Ben Haim, Wayne Bridge, Daniel Sturridge, Frank Lampard, Willy Caballero, Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Cole Palmer, Marcus Bettinelli ile altyapı takviyeleri Michael Olise ve Ryan McAidoo'yu içeriyor.
Transfermarkt'e göre, 2008 sonrası £350 milyonun üzerinde bir tutarın el değiştirmesiyle Stamford Bridge ile Etihad Stadı arasındaki doğrudan hat, modern futbolun ticari açıdan en kârlı ağlarından biri olmayı sürdürüyor.
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