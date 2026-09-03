Roman Abramovich, Temmuz 2003'te Chelsea'yi satın aldığında ve bunu 1 Eylül 2008'de Sheikh Mansour'un Manchester City'nin kontrolünü devralması izlediğinde, iki kulüp de modern futbolun süper güçleri arasına yükseldi. 1990'larda David Rocastle ve Terry Phelan gibi bütçe dostu oyuncuları takas eden orta sıra takımları olan bu ikili, finansal devlere dönüştü.

2008 öncesinde oyuncu hareketleri arasında Shaun Wright-Phillips'in 2005'te 21 milyon £ karşılığında Stamford Bridge'e gitmesi ve üç yıl sonra 8,5 milyon £ bedelle City'ye geri dönmesi yer aldı. Tal Ben Haim de 5 milyon £'luk anlaşmayla Londra'yı Manchester'la değiştirdi.

Ancak 2008 sonrası tablo, aralarındaki transfer ilişkisini tamamen yeniden tanımlayarak bunu şampiyonluk rakipleri arasında yüksek riskli, doğrudan bir varlık alışverişine dönüştürdü.