AFP
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Mauro Junior, Hollanda seçeneğinin ardından Carlo Ancelotti'den ilk Brezilya çağrısını aldı
Mauro Junior, Brezilya çağrısı için Hollanda uygunluğuna sırt çevirdi
PSV Eindhoven kaptanı Mauro Junior, Carlo Ancelotti'nin Avustralya ve Hindistan'daki yaklaşan FIFA Super Date turu için açıkladığı Brezilya A Milli Takımı kadrosuna resmen dahil oldu. 27 yaşındaki oyuncunun kadroya alınması, daha önce Hollanda milli takımında oynayabilmek için Hollanda vatandaşlığı almaya açık olduğunu kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından geldi.
Daha önce Oranje'ye göz kırpmış olsa da, Ancelotti'den gelen çağrı onun milli takım yapılanmasından altı yıllık uzaklığını sona erdirdi.
Palmital doğumlu savunmacı, 2013 ile 2020 yılları arasında 15 Yaş Altı'ndan 23 Yaş Altı seviyesine kadar genç yaş kategorilerinde Brezilya'yı geniş ölçüde temsil etti.
- AFP
PSV kaptanı, 10 numaradan beke uzanan taktiksel evrimini anlattı
Brisbane'da CBF TV'ye konuşan Mauro Junior, Hollanda futbolundaki köklü dönüşümünü değerlendirdi. Genç milli takım dönemlerinde hücum orta sahası olarak ikonik 10 numaralı formayı giyen oyuncu, PSV'de bek olarak oynamaya sorunsuz şekilde uyum sağladı.
Brezilyalı efsaneler Marcelo, Roberto Carlos ve Branco'yu başlıca ilham kaynakları olarak gösterdi.
Mauro, “Orta sahada uzun yıllar oynadım ve bugün bek olarak oynarken bunların tamamen farklı mevkiler olduğunu görüyorum” dedi. “Birinde rakibe sırtınız dönük oynarsınız, diğerinde ise rakibe dönük oynarsınız. Bu da oyun tarzımı biraz daha kolaylaştırıyor.”
Dört kez Eredivisie şampiyonu olan isim, A takıma yükselmeye hazırlanıyor
Mauro Junior, 2017'de Desportivo Brasil'den PSV'ye katıldığından bu yana 200'den fazla maça çıktı ve dört Eredivisie şampiyonluğu kazandı. Sol bek, Avrupa'da kazandığı taktiksel olgunluğun, A milli takımını temsil etmenin baskısına hazırlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
Avustralya'da çocukluk hayalini gerçekleştirmenin, profesyonel gelişiminin zirvesini temsil ettiğini ifade etti.
“Bu formayı giymek tarif edilemez bir duygu ve yardımcı olmak için her şeyimi vermeye hazırım” diye ekledi. “Bu formayı savunmak her zaman bir onur, bunun taşıdığı ağırlığı biliyoruz.”
- Sports Press Photo
Brezilya'nın hedefi, Avustralya ve Hindistan turunda tüm galibiyetleri almak
Mauro Junior, Brezilya'nın gelecekteki büyük turnuvalar öncesinde yeni bir uluslararası döngüye başlayacağı süreçte üç galibiyet almayı hedefliyor. Ancelotti'nin ekibi, cuma günü Townsville'deki Queensland Country Bank Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak, ardından 29 Eylül'de Brisbane'de bir kez daha Avustralya'nın rakibi olacak.
Tur, 3 Ekim'de Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nda Hindistan'a karşı oynanacak maçla sona erecek.
PSV kaptanı, A milli takım düzeyindeki ilk maçına çıkmayı ve uzun vadeli bir rol edinmeyi hedefliyor.
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