PSV Eindhoven kaptanı Mauro Junior, Carlo Ancelotti'nin Avustralya ve Hindistan'daki yaklaşan FIFA Super Date turu için açıkladığı Brezilya A Milli Takımı kadrosuna resmen dahil oldu. 27 yaşındaki oyuncunun kadroya alınması, daha önce Hollanda milli takımında oynayabilmek için Hollanda vatandaşlığı almaya açık olduğunu kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından geldi.

Daha önce Oranje'ye göz kırpmış olsa da, Ancelotti'den gelen çağrı onun milli takım yapılanmasından altı yıllık uzaklığını sona erdirdi.

Palmital doğumlu savunmacı, 2013 ile 2020 yılları arasında 15 Yaş Altı'ndan 23 Yaş Altı seviyesine kadar genç yaş kategorilerinde Brezilya'yı geniş ölçüde temsil etti.