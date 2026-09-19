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Mauro Icardi'ye yer yok! Gennaro Gattuso, Lazio'nun eski Inter yıldızını bonservissiz olarak transfer etme fırsatını neden geri çevirdiğini açıkladı
Başkent kulübü, forveti geri çevirdi
Icardi'nin ekibi ile Lazio bu yaz transfer görüşmeleri yaptı. Sky Sport Italia'nın haberine göre görüşmeler yalnızca geçen hafta yeniden başladı. Temmuz 2026'da Galatasaray'daki sözleşme uzatma teklifini reddettikten sonra bonservissiz olarak transfer olabilecek durumda olmasına rağmen, 33 yaşındaki forvet Roma'nın yolunu tutmayacak. Gattuso ve kulüp yönetimi, ellerindeki hücum seçeneklerine öncelik vermek için bu transfere sonunda kapıyı kapattı.
- sportphoto24
İtalyan teknik adam spekülasyonlara son verdi
Yaklaşan lig maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör, takımını eski Inter kaptanıyla ilişkilendiren söylentilere son noktayı koymaya çalıştı.
Kulübün transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculara bağlılığını açıklayan Gattuso, Calciomercato.com aracılığıyla şunları söyledi: "Icardi konusundaki bu karmaşayı kapatalım. Kariyerinde 250 gol attı ve kimse onun değerini sorgulamıyor. Biz seçimlerimizi yaptık; [Andrea] Pinamonti ve [Albert] Gudmundsson'u transfer ettik, oyunculara söz verdiğinizde bundan geri dönemezsiniz. Icardi'ye tüm saygımla, bunu başkan ve sportif direktörle görüştüm ve elimizdekilere bağlı kalmak doğru."
Deneyimli teknik adam ardından, bir başka hücum oyuncusu eklemenin sadece birçok bölgede zaten şişkin olan kadroyu daha da kötüleştireceğini belirtti: "Şu anda zaten antrenman dışında kalmak zorunda olan oyuncularımız var çünkü altı bekimiz var. Marusic döndüğünde, ikisinin dışarıda kalması gerekecek ve bu iyi görünmüyor."
Türk mirası gerçekle buluşuyor
Icardi'nin bonservisinin elinde olması, Galatasaray'daki ikonik konumuyla keskin bir tezat oluşturuyor; burada dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olarak ayrıldı. Ancak bu parlak geçmişi ve Serie A'daki 121 gollük kanıtlanmış performansı, Gattuso'nun soyunma odasındaki uyuma bağlılığını değiştirmeye yetmedi. Lazio teknik direktörü için mevcut kadrosuna güvenini sürdürmek, dengeleri bozabilecek böylesine büyük bir ismi kadroya katmaktan açık şekilde daha öncelikliydi.
- Getty Images Sport
Yenilmezlik serisi sınav verecek
Sezona ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle güçlü bir başlangıç yapan Lazio, yeniden lig maçlarına odaklandı. Gattuso'nun ekibi cumartesi günü zor günler geçiren Venezia ile karşılaşmak üzere Stadio Penzo'ya gidecek. Deplasmanda üç puanı almak, yenilmezlik serisini uzatmak ve Biancocelesti'yi Serie A tablosunun üst sıralarındaki yarışın içinde tutmak açısından kritik önem taşıyacak.
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