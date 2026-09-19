Mauro Icardi'ye yer yok! Gennaro Gattuso, Lazio'nun eski Inter yıldızını bonservissiz olarak transfer etme fırsatını neden geri çevirdiğini açıkladı

Yaklaşan lig maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör, takımını eski Inter kaptanıyla ilişkilendiren söylentilere son noktayı koymaya çalıştı.

Kulübün transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculara bağlılığını açıklayan Gattuso, Calciomercato.com aracılığıyla şunları söyledi: "Icardi konusundaki bu karmaşayı kapatalım. Kariyerinde 250 gol attı ve kimse onun değerini sorgulamıyor. Biz seçimlerimizi yaptık; [Andrea] Pinamonti ve [Albert] Gudmundsson'u transfer ettik, oyunculara söz verdiğinizde bundan geri dönemezsiniz. Icardi'ye tüm saygımla, bunu başkan ve sportif direktörle görüştüm ve elimizdekilere bağlı kalmak doğru."

Deneyimli teknik adam ardından, bir başka hücum oyuncusu eklemenin sadece birçok bölgede zaten şişkin olan kadroyu daha da kötüleştireceğini belirtti: "Şu anda zaten antrenman dışında kalmak zorunda olan oyuncularımız var çünkü altı bekimiz var. Marusic döndüğünde, ikisinin dışarıda kalması gerekecek ve bu iyi görünmüyor."