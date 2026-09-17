Tottenham, Premier League'de gol bulmakta zorlanırken Icardi için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor. Kuzey Londra ekibi, De Zerbi yönetiminde iç sahadaki sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve ligin ilk dört maçında tek bir gol bile atamadı.

Cronache di Spogliatoio'nun haberine göre 33 yaşındaki Arjantinli, Spurs'ün hücumdaki sorunlarına kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Icardi, Galatasaray'daki dört yıllık dönemini sona erdirmesinin ardından bonservissiz olarak transfer edilebilir durumda. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de oldukça verimli bir dönem geçirmişti.