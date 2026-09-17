Getty Images Sport
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Mauro Icardi Tottenham'a mı? Tottenham, Roberto De Zerbi Premier League'deki gol hasretine son vermek isterken bonservissiz transferi değerlendiriyor
Gol kısırlığı, Icardi'ye ilgiyi artırdı
Tottenham, Premier League'de gol bulmakta zorlanırken Icardi için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor. Kuzey Londra ekibi, De Zerbi yönetiminde iç sahadaki sezona zorlu bir başlangıç yaptı ve ligin ilk dört maçında tek bir gol bile atamadı.
Cronache di Spogliatoio'nun haberine göre 33 yaşındaki Arjantinli, Spurs'ün hücumdaki sorunlarına kısa vadeli bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Icardi, Galatasaray'daki dört yıllık dönemini sona erdirmesinin ardından bonservissiz olarak transfer edilebilir durumda. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de oldukça verimli bir dönem geçirmişti.
- Getty Images Sport
Zorlanan forvetler ve pahalı transferler
Icardi'ye olan ilgi, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yoğun yatırımlarla geçen bir yaza rağmen sürüyor. Kulüp, kadroyu güçlendirmek için önemli harcamalar yaptı; Sandro Tonali'yi 100 milyon £'a, Mateus Fernandes'i 85 milyon £'a ve kanat oyuncusu Savio'yu da 85 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Manchester City'den Omar Marmoush'u, satın alma zorunluluğu 60 milyon £ olan bir kiralık anlaşmayla transfer etti. Ancak Mısır millî oyuncusu, Newcastle ve Nottingham Forest'a karşı ilk 11'de başlamasına ve Liverpool'a 3-1 kaybedilen maçta forma giymesine rağmen kalitesinden izler göstermesine karşın henüz gol hesabını açamadı.
Ayrıca Dominic Solanke de performans çıktısı açısından kendisine duyulan güveni karşılayamadı ve kulüpteki ilk beş maçında gol atamadı. Hücumdaki kriz, Richarlison'un etrafındaki durumla daha da derinleşiyor. Brezilyalı forvet, kulüple yaşadığı feci anlaşmazlığın ardından A takım planlamasının dışında bırakıldı ve Brentford'a sezonun açılış gününde 3-0 kaybedilen maçtan bu yana forma giymedi.
Rekabet ve mali engeller
Tottenham gelişmeleri takip etse de, tecrübeli forvetle bağlantı kurulan tek kulüp değil. Gazeteci Nahuel Ferreira'nın haberine göre Yunanistan devi Olympiakos, eski Arjantin milli oyuncusu için geçen hafta anlaşmayı sonuçlandırmak adına şimdiden "resmi temaslarda" bulundu. Ancak büyük ölçüde golcünün yüksek maaş talepleri nedeniyle henüz bir anlaşmaya varılamadı; Icardi'nin yılda yaklaşık 8,6 milyon £ kazandığı bildiriliyor.
Kariyeri boyunca çok sayıda kupa kazanan Icardi, en dikkat çekici başarılarını Paris Saint-Germain'deki döneminde elde ettiği iki Ligue 1 şampiyonluğu ile Galatasaray'da kazandığı dört Süper Lig şampiyonluğuyla yaşadı.
- Getty Images Sport
De Zerbi acil çözümler arıyor
Dağınık görünen ve son bölgede özgüvenden yoksun bir Tottenham takımını toparlaması için De Zerbi üzerindeki baskı artıyor. Tottenham, şu ana kadar iki beraberlik ve iki mağlubiyetten yalnızca iki puan toplayarak Premier League tablosunda şu anda 17. sırada yer alıyor; bu süreçte kalesinde sekiz gol gördü. Carabao Cup serüvenleri Charlton Athletic karşısında alınan umut verici 5-1'lik galibiyetle başlasa da, hafta ortasında Liverpool'a elenmeleri Spurs ile ligin zirve adayları arasındaki farkı gözler önüne serdi.
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