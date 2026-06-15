Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu! Eski Chelsea teknik direktörü, Lazio'dan ayrılmasının ardından Serie A ekibinin teknik direktörü olarak atandı

Atalanta, Sarri'nin A Takım'ın başına geçeceğini resmen duyurdu; bu, İtalya'nın en başarılı modern teknik direktörlerinden birinin dikkat çeken bir dönüşü anlamına geliyor. 67 yaşındaki teknik adam, 800'ün üzerinde profesyonel maç tecrübesi ve hem ulusal hem de Avrupa kupalarını içeren zengin bir kupa koleksiyonuyla göreve geliyor.

Kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu atamayı doğruladı ve Sarri gibi köklü bir teknik direktörü kadrosuna kattığı için duyduğu heyecanı dile getirdi. Kulüp, "Atalanta, A Takımı'nın teknik direktörlüğünün, profesyonel kariyerinde 800'den fazla maça çıkmış ve Avrupa Ligi ile Scudetto zaferleriyle zenginleştirilmiş bir başarı listesine sahip olan Maurizio Sarri'ye emanet edildiğini duyurmaktan mutluluk duyar" açıklamasını yaptı.