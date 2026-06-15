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Maurizio Sarri'nin yeni takımı belli oldu! Eski Chelsea teknik direktörü, Lazio'dan ayrılmasının ardından Serie A ekibinin teknik direktörü olarak atandı
Sarri, Atalanta maçında saha kenarına geri dönüyor
Atalanta, Sarri'nin A Takım'ın başına geçeceğini resmen duyurdu; bu, İtalya'nın en başarılı modern teknik direktörlerinden birinin dikkat çeken bir dönüşü anlamına geliyor. 67 yaşındaki teknik adam, 800'ün üzerinde profesyonel maç tecrübesi ve hem ulusal hem de Avrupa kupalarını içeren zengin bir kupa koleksiyonuyla göreve geliyor.
Kulüp, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu atamayı doğruladı ve Sarri gibi köklü bir teknik direktörü kadrosuna kattığı için duyduğu heyecanı dile getirdi. Kulüp, "Atalanta, A Takımı'nın teknik direktörlüğünün, profesyonel kariyerinde 800'den fazla maça çıkmış ve Avrupa Ligi ile Scudetto zaferleriyle zenginleştirilmiş bir başarı listesine sahip olan Maurizio Sarri'ye emanet edildiğini duyurmaktan mutluluk duyar" açıklamasını yaptı.
- Getty Images Sport
İtalya ve İngiltere’deki köklü kariyerine dayanarak
Sarri’nin Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu, bu spor dalındaki en özgün hikayelerden biridir; kariyerine Toskana futbolunun alt liglerinde başlamış ve ardından kademeli olarak yükselmiştir. İlk olarak Empoli’de ulusal çapta ün kazanmış, ardından Napoli’de bir kült figür haline gelmiştir. Burada, sportif direktör Cristiano Giuntoli ile birlikte birçok nefes kesici şampiyonluk yarışında Juventus’u zorlu bir mücadeleye sürüklemiştir.
Napoli'deki başarısı sonunda ona Chelsea ile Premier League'e geçiş fırsatı kazandırdı. Stamford Bridge'de geçirdiği tek sezonda ligde üçüncü sırayı elde etti ve 2018-19 Avrupa Ligi finalinde Arsenal'e karşı ezici bir galibiyet elde etmesini sağladı. Bu başarının ardından İtalya'ya dönerek Juventus'u 2020'de en son Serie A şampiyonluğuna taşıdı.
Bergamo'da bir mirasın yerini almak
Kulübün son yıllarda gösterdiği istikrarlı üstün performans göz önüne alındığında, Gewiss Stadyumu'nun başına geçmek hiç de kolay bir görev değil. Ancak Sarri'nin Lazio'daki son dönemdeki başarıları, onun hâlâ birinci sınıf bir teknik direktör olduğunu gösteriyor.
Roma'da, 2023 yılında Biancocelesti'yi ikinci sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarına ulaşırken, geçen sezon da Coppa Italia finaline yükseldi.
Percassi ve Pagliuca ailelerinin liderliğindeki Atalanta yönetimi, Sarri'nin kulübün Avrupa'daki yükselişini sürdürmek için doğru kişi olduğuna inanıyor. Resmi açıklamada, "Percassi ailesi, Pagliuca ailesi ve tüm kulüp, Maurizio Sarri'yi Nerazzurri ailesine sıcak bir şekilde karşılıyor" denilerek, Napoli doğumlu teknik direktörün atanması kararının arkasında yatan birliktelik vurgulanmıştır.
- Getty Images Sport
La Dea'da taktiksel bir değişiklik bekleniyor
Bergamo'daki taraftarlar, Sarri yönetiminde önemli bir taktiksel dönüşüm bekleyebilir. Katı 4-3-3 sistemi ve yüksek tempolu dikey pas oyunuyla tanınan Sarri'nin felsefesi, genellikle "Sarrismo" olarak adlandırılmıştır. Bu yaklaşım, Napoli'de puan rekorları kırmasını sağladı; bunlara 2017/18 sezonunda 91 puan toplayarak yenilmezlik serisi de dahildir ve kendisine prestijli Panchina d'oro ödülünü kazandırdı.
Atalanta, önceki yönetim altında geleneksel olarak üçlü savunma sistemiyle anılırken, Sarri'nin atanması yeni bir sayfanın açıldığını işaret ediyor. Toskana'da büyüyen ancak çocukluğunun bir kısmını Bergamo bölgesinde geçiren Sarri için bu transfer, Orobici'yi Serie A ve Avrupa kupalarında yeni bir döneme taşımaya hazırlanırken bir nevi eve dönüş anlamına geliyor.