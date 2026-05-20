La Gazzetta dello Sport'a göre, "Sarrismo" ateşi Diego Armando Maradona Stadyumu'nda yeniden alevlenmeye hazır. Kulübün teknik direktörlüğü konusunda aylar süren spekülasyonların ardından, Napoli başkanı De Laurentiis'in Sarri'yi manevi yuvasına geri getirmek için somut bir teklif sunduğu bildiriliyor. Anlaşmanın, yıllık yaklaşık 3,5 milyon avro artı performansa bağlı primler içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme olduğu söyleniyor.

Sarri'nin, 2015 ile 2018 yılları arasında üç unutulmaz sezon geçirdiği kulübe yeniden katılma ihtimalinden büyük memnuniyet duyduğu bildiriliyor. Luciano Spalletti ve daha yakın zamanda Conte yönetiminde elde edilen başarılara rağmen, Napoli taraftarları, nefes kesici bir 91 puanlık Serie A sezonu ve o dönemde Avrupa'nın en çekici oyun stili olarak kabul edilen bir oyun anlayışıyla tanımlanan Sarri dönemine hâlâ derin bir sevgi besliyor.