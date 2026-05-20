Maurizio Sarri Napoli'ye geri dönüyor! Eski Chelsea teknik direktörü, Antonio Conte'nin yerini almak üzere teklif aldı; Conte ise Lazio'dan gergin bir ayrılışa doğru ilerliyor
Sarri için efsanevi bir dönüş
La Gazzetta dello Sport'a göre, "Sarrismo" ateşi Diego Armando Maradona Stadyumu'nda yeniden alevlenmeye hazır. Kulübün teknik direktörlüğü konusunda aylar süren spekülasyonların ardından, Napoli başkanı De Laurentiis'in Sarri'yi manevi yuvasına geri getirmek için somut bir teklif sunduğu bildiriliyor. Anlaşmanın, yıllık yaklaşık 3,5 milyon avro artı performansa bağlı primler içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme olduğu söyleniyor.
Sarri'nin, 2015 ile 2018 yılları arasında üç unutulmaz sezon geçirdiği kulübe yeniden katılma ihtimalinden büyük memnuniyet duyduğu bildiriliyor. Luciano Spalletti ve daha yakın zamanda Conte yönetiminde elde edilen başarılara rağmen, Napoli taraftarları, nefes kesici bir 91 puanlık Serie A sezonu ve o dönemde Avrupa'nın en çekici oyun stili olarak kabul edilen bir oyun anlayışıyla tanımlanan Sarri dönemine hâlâ derin bir sevgi besliyor.
Sarri tarihi tekrarlarken Conte ayrılıyor
Mevcut teknik direktörün ani ayrılışıyla Sarri'nin dönüşünün önü açıldı. Conte, sözleşmesinin sona ermesinden tam bir yıl önce ayrılmayı tercih ederek bu yaz Napoli'deki görevine ani bir son verecek. 2018'deki teknik direktör karuselini anımsatan bu hamlede Sarri, tıpkı Chelsea'nin başına geçtiğinde olduğu gibi, bir kez daha Conte'nin yerini alacak.
Conte'nin bir süre önce kararını verdiği ve kulüp yönetiminin bu konuda tamamen karanlıkta kalmamasını sağladığı bildiriliyor. Eski Inter teknik direktörü, birçok kişinin kulübe uzun vadeli istikrar getireceğini umduğu projenin sonunu işaret etmek için yerel yetkililerle görüşerek şehirdeki veda turuna çoktan başladı. Conte dönemi resmen sona ererken, De Laurentiis takımı ligin zirvesinde rekabetçi tutmak için hiç vakit kaybetmeden tanıdık bir yüze yöneldi.
Lazio'dan kaçış ve Klose'nin halefi
Sarri, Napoli ile resmi olarak sözleşme imzalamadan önce, başkentten ayrılma sürecini tamamlamalıdır. Lazio’da gerginlikler patlama noktasına ulaşmış durumda ve başkan Claudio Lotito, mevcut teknik kadroya duyduğu memnuniyetsizliği gizlemeye pek çaba göstermiyor. Teknik direktörlük koltuğundaki belirsizliğe değinen Lotito, “hayatta herkes yararlıdır ama kimse vazgeçilmez değildir” diyerek, teknik direktörün Roma’daki görev süresinin dolduğuna dair net bir sinyal verdi.
Sarri, duygusal bir dönüş için valizlerini toplamaya hazırlanırken, Lazio şimdiden onun yerine geçecek ismi arıyor. Alman efsane Miroslav Klose, Nürnberg'deki etkileyici teknik direktörlük görevinin ardından Biancocelesti'nin başına geçecek en güçlü aday olarak öne çıktı. Sarri için Napoli'ye dönüş, ilk görevinde kaçırdığı kupayı kazanma şansı anlamına geliyor. Napoli'nin son dönemdeki tarihi zaferlerinin ardından Scudetto hayaline biraz imrenmiş olduğunu itiraf eden Sarri, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
Sarri’nin kupa dolu geçmişi ve Napoli’de onu bekleyen görev
2018-2019 sezonunda Chelsea'yi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan ve 2019-2020 sezonunda Juventus ile Serie A şampiyonluğunu kazanan Sarri, Napoli'ye dönüşünde nihayet bu kupa başarılarını tekrarlamayı umuyor. Bu transfer, Sarri'nin Lazio'da geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından gerçekleşti; başkent kulübü şu anda ligde dokuzuncu sırada yer alıyor ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını resmen kaçırdı.
Napoli ise sezonun son maçı öncesinde ikinci sırada yer alıyor ve AC Milan ile Roma'nın üç puan önünde bulunuyor.