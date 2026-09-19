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Maurizio Sarri, Chelsea’deki başarısını değerlendirirken Scudetto zaferine rağmen Juventus dönemine dair «iyi anıları olmadığını» itiraf etti
Tanıdık bir sahneye dönüş
Sarri, Atalanta takımıyla Torino'da Juventus'a konuk olurken gergin bir yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Deneyimli İtalyan teknik adam, bu pazar günü tek ve çalkantılı bir sezon geçirdiği kulüple karşı karşıya gelmek için Allianz Juventus Stadı'na geri dönecek.
2019-20 sezonunda Juventus'u Serie A şampiyonluğuna taşımasına rağmen Sarri, bu deneyimin iki taraf açısından da hoş anılmadığını kabul ediyor. Bergamo ekibinin başında artık tüm odağını yeni taktik projesine vermiş durumda.
- Getty Images Sport
Turin'deki tuhaf dönem için pişmanlık yok
Sarri'nin Torino'daki dönemi, küresel pandeminin patlak vermesinden büyük ölçüde etkilendi. Futbolun askıya alınması ve ardından maçların seyircisiz şekilde geri dönmesi, teknik adam üzerinde kalıcı bir olumsuz iz bıraktı.
"Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren stadyumların neredeyse tamamen boş olduğu garip bir sezondu ve belki de bu deneyime dair iyi anılarım olmamasının nedenlerinden biri de budur" diyen Sarri, Sky Sport Italia'ya konuştu.
Ekşi hatıralara ve yalnızca bir yılın ardından gelen ani ayrılığa rağmen İtalyan çalıştırıcı, Juventus dönemine dair felsefi yaklaşımını korudu ve şöyle dedi: "Her hâlükârda, hiçbir pişmanlığım yok."
Bergamo geçişinde sancılı başlangıçlar
Sarri şu anda Atalanta'da büyük bir taktiksel dönüşümü yönetiyor. Kulübü bir on yıl boyunca tanımlayan üçlü savunmayı aktif şekilde söküyor ve bu da tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle karışık bir başlangıca yol açtı. Deneyimli teknik adam, yavaş başlangıcın normal olduğunu savunurken, işe hızlı başladığı tek kulübün Chelsea olduğunu belirtti.
“Bunun Empoli'de yaşadığım deneyime benzer olduğunu söyleyebilirim” diye itiraf etti. “Dokuz hafta sonunda ligin dibindeydik ama ardından yükselme play-off finalinde yer aldık.
“Napoli'de ise dört hafta sonunda iki ya da üç puanımız vardı. Bunlar kariyerim boyunca sürekli karşılaştığım zorluklar. İyi başlangıç yaptığım tek yer Chelsea'ydi, onun dışında her zaman zordu.
“Sebepleri açık; önceki oyun tarzı benimkinden ne kadar farklıysa, başlangıçta o kadar fazla zorluk yaşadım. Bu bir inşa yılı, hem sportif direktör hem de kulüp kısa vadede herhangi bir özel hedef belirlemedi, uzun vadeli bir yapı kurmaktan söz ediyorlar.”
- Getty Images Sport
Uzun vadeli inşa sürecine güvenmek
Atalanta taraftarlarının, takım tamamen farklı bir futbol felsefesine uyum sağlarken sabırlı olması gerekecek. Sarri, önceki dönemin katı düzeninden uzaklaşmanın doğal olarak başlangıçta sürtüşme yarattığını vurgularken, uç düzeydeki stil değişikliklerinin zaman gerektirdiğini belirtti.
Ancak vizyonunu hayata geçirmesi için Atalanta yönetiminin tam desteğine sahip. Kulübün sportif direktörü ve yönetim kurulu, kısa vadeli hedefler belirlemekten bilinçli olarak kaçınırken, bunun yerine sürdürülebilir uzun vadeli bir proje inşa etmeye odaklanıyor.
Şimdi kısa vadeli odak noktası, pazar günü TSİ 19.00'da Torino'da başlayacak maça kayıyor. Sarri, gelişim sürecindeki Atalanta'sının eski işverenlerine karşı güçlü bir mesaj vermesini umacak.
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