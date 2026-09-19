Sarri şu anda Atalanta'da büyük bir taktiksel dönüşümü yönetiyor. Kulübü bir on yıl boyunca tanımlayan üçlü savunmayı aktif şekilde söküyor ve bu da tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle karışık bir başlangıca yol açtı. Deneyimli teknik adam, yavaş başlangıcın normal olduğunu savunurken, işe hızlı başladığı tek kulübün Chelsea olduğunu belirtti.

“Bunun Empoli'de yaşadığım deneyime benzer olduğunu söyleyebilirim” diye itiraf etti. “Dokuz hafta sonunda ligin dibindeydik ama ardından yükselme play-off finalinde yer aldık.

“Napoli'de ise dört hafta sonunda iki ya da üç puanımız vardı. Bunlar kariyerim boyunca sürekli karşılaştığım zorluklar. İyi başlangıç yaptığım tek yer Chelsea'ydi, onun dışında her zaman zordu.

“Sebepleri açık; önceki oyun tarzı benimkinden ne kadar farklıysa, başlangıçta o kadar fazla zorluk yaşadım. Bu bir inşa yılı, hem sportif direktör hem de kulüp kısa vadede herhangi bir özel hedef belirlemedi, uzun vadeli bir yapı kurmaktan söz ediyorlar.”