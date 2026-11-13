Mauricio Pochettino, yeni sözleşme imzalamasından sadece aylar sonra ABD erkek millî takımından ayrıldığı doğrulanırken Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirildi
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Manchester United'daki durum
Cuma günü yapılan açıklama, Pochettino'nun geleceğine ilişkin günlerdir süren spekülasyonların ardından geldi. ABD Erkek Milli Takımı, Haiti ile oynayacağı CONCACAF Uluslar Ligi maçına hazırlanmak için kamptaydı. Ancak gündeme, Pochettino'yu Manchester United teknik direktörlüğüyle ilişkilendiren haberler hâkim oldu.
Bu haberler haftanın başında ortaya çıkmış olsa da süreç, Manchester United'ın Michael Carrick'in görevine son verildiğini perşembe günü resmen açıklamasıyla hız kazandı. Böylece kulübün, Tottenham'da çalıştığı dönemden beri Old Trafford'daki görevle adı anılan Pochettino'yu işe almasının önü açıldı.
Bu iddialar sonunda somutlaştı ve 54 yaşındaki teknik direktör, Manchester United'ın başına geçmek üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
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Peki ya ABD erkek millî futbol takımı?
Pochettino, Manchester United'a geçeceğini doğrulamış olsa da önce Haiti'ye karşı son iki maçta takımın başında yer alacak. Bu maçların ilki cumartesi günü Miami'de, ikincisi ise salı günü Cincinnati'de oynanacak. Böylece Pochettino dönemi sona erecek.
Ardından ABD Milli Takımı teknik direktör arayışına başlayacak ve kapsamlı bir araştırma yapmak için zamanı olacak. Takımın aralık ayında MLS oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kamp için toplanması planlanıyor. O dönemde takımın başında 23 yaş altı takımının teknik direktörü Steve Cherundolo olacak, ancak kamp FIFA'nın uluslararası maç takvimi dışında düzenlenecek. Bu nedenle takımın bir sonraki resmî maçları mart ayında oynanabilir. Olası Uluslar Ligi maçları ise takımın bu millî maç döneminde Haiti karşısında alacağı sonuçlara bağlı olacak.
- ZUMA Press Wire
Ne söylendi?
“ABD armasını temsil etme fırsatı, kariyerimin en büyük onurlarından biriydi. Oyunculara bağlılıkları, taraftarlara inançları, Federasyona da ekibimizi her zaman desteklediği ve bu büyük ülkede futbol kültürüne etki etmemiz için fırsatlar yarattığı için minnettarız,” dedi Pochettino.
“Burada geçirdiğimiz süre boyunca kurduğumuz ortaklık ve mükemmel çalışma ilişkileri için Cindy Parlow Cone, JT Batson ve Dan Helfrich’e teşekkür etmek istiyoruz. ABD’nin oyuncu havuzunda, genç takımlardan A millî takıma kadar muazzam bir yetenek var. U.S. Soccer’ın geleceğine bu kadar inanmamızın nedenlerinden biri de bu. Kalbimizde her zaman özel bir yeriniz olacak ve takımlar sahaya her çıktığında onları destekleyeceğiz.”
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Poch'un ABD erkek millî futbol takımındaki görev süresi
Pochettino, takımın Copa América'ya erken veda etmesinin ardından Gregg Berhalter'ın yerine Eylül 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçti. Görevi basitti: ABD'yi Dünya Kupası'nda yeni başarılara taşımak. Ancak oraya giden yol kolay değildi.
2025 Uluslar Ligi'nde alınan iki şaşırtıcı yenilginin ardından Pochettino, o yaz düzenlenen Altın Kupa'da başlayan bir kültür değişimine öncülük etti. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla takım finale kadar yükseldi, ancak Meksika'ya kaybetti. Böylece Pochettino, modern dönemde görevinden kupa kazanamadan ayrılan ilk kalıcı teknik direktör oldu.
Yine de bütün gözler başından beri Dünya Kupası'ndaydı. ABD, turnuvanın grup aşamasında göz doldurdu; Paraguay ve Avustralya'yı rahatlıkla geçtikten sonra rotasyonlu bir kadroyla Türkiye'ye kıl payı yenildi. Ardından Folarin Balogun'un artık kötü şöhretle anılan kırmızı kartına rağmen Bosna-Hersek'i yenerek eleme turlarına galibiyetle başladı, fakat son 16 turunda Belçika karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç Pochettino dönemini sona erdirmiş gibi görünüyordu. Ancak Pochettino, Ağustos ayında dört yıllık bir anlaşmayla ikinci bir dönem için döneceğini açıkladı.
Manchester United'ın ilgisi onu ayrılmaya ikna etmeden önce dört yıllık sözleşmesinin yalnızca 100 günü aşkın bir bölümünü tamamladı. Manchester United, Pochettino'yu sözleşmesinden çıkarmak için ABD Futbol Federasyonu'na 10 milyon dolar, güvendiği ekibini de göreve getirmek için ayrıca 2 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.
Pochettino, iki yıllık görev süresi boyunca 35 maçta 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu dönemde 75 farklı oyuncu millî formayı giydi.
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Sırada ne var?
Haiti'ye karşı oynanacak iki maçın ardından Pochettino ve ekibi, 22 Kasım'da Liverpool deplasmanında çıkacağı ilk maçın hazırlıklarına başlamak üzere Manchester'a gidecek. Manchester United, bu sezon Premier League'de oynadığı ilk 10 maçın yalnızca birini kazanmış olarak Liverpool karşılaşmasına ligde 18. sırada çıkacak.
Bu arada ABD Futbol Federasyonu, CEO JT Batson ve COO Dan Helfrich'in yanı sıra USWNT teknik direktörü Emma Hayes ile Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oguchi Onyewu'nun da yer aldığı federasyon yönetiminin öncülüğünde yeni bir teknik direktör arayışına başlayacak. Federasyon, adayları “çok çeşitli geçmişlerden” değerlendireceğini belirtti.
Batson, “Deneyimli isimler, olağanüstü genç yetenekler ve dünya standartlarında bir tesisin oluşturduğu güçlü birleşim sayesinde bu programın geleceğine güveniyoruz,” dedi. “İddiamıza karşılık verecek yeteneğe, deneyime ve inanca sahip; hâlihazırda oluşturulmuş kültür ve gelişim yolu üzerine yenilerini inşa ederek USMNT'nin bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir lider arıyoruz.”
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