Pochettino, takımın Copa América'ya erken veda etmesinin ardından Gregg Berhalter'ın yerine Eylül 2024'te ABD Milli Takımı'nın başına geçti. Görevi basitti: ABD'yi Dünya Kupası'nda yeni başarılara taşımak. Ancak oraya giden yol kolay değildi.

2025 Uluslar Ligi'nde alınan iki şaşırtıcı yenilginin ardından Pochettino, o yaz düzenlenen Altın Kupa'da başlayan bir kültür değişimine öncülük etti. Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla takım finale kadar yükseldi, ancak Meksika'ya kaybetti. Böylece Pochettino, modern dönemde görevinden kupa kazanamadan ayrılan ilk kalıcı teknik direktör oldu.

Yine de bütün gözler başından beri Dünya Kupası'ndaydı. ABD, turnuvanın grup aşamasında göz doldurdu; Paraguay ve Avustralya'yı rahatlıkla geçtikten sonra rotasyonlu bir kadroyla Türkiye'ye kıl payı yenildi. Ardından Folarin Balogun'un artık kötü şöhretle anılan kırmızı kartına rağmen Bosna-Hersek'i yenerek eleme turlarına galibiyetle başladı, fakat son 16 turunda Belçika karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç Pochettino dönemini sona erdirmiş gibi görünüyordu. Ancak Pochettino, Ağustos ayında dört yıllık bir anlaşmayla ikinci bir dönem için döneceğini açıkladı.

Manchester United'ın ilgisi onu ayrılmaya ikna etmeden önce dört yıllık sözleşmesinin yalnızca 100 günü aşkın bir bölümünü tamamladı. Manchester United, Pochettino'yu sözleşmesinden çıkarmak için ABD Futbol Federasyonu'na 10 milyon dolar, güvendiği ekibini de göreve getirmek için ayrıca 2 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

Pochettino, iki yıllık görev süresi boyunca 35 maçta 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve iki beraberlik elde etti. Bu dönemde 75 farklı oyuncu millî formayı giydi.